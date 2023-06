Articol susținut de Vaillant Joi, 08 Iunie 2023, 10:47

Smile Media

2

Vaillant, brand de referință la nivel mondial, este unul dintre cei mai mari producători de sisteme de încălzire, activând în domeniul tehnologiei instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie, încă din 1874. Brand tradițional german, cu o reputație impecabilă în furnizarea de tehnologii inovatoare, își îndeplinește, cu căldură, promisiunea făcută pieței și consumatorilor.

Soluții de încălzire pentru un viitor sustenabil Foto: Vaillant

Când vine vorba de sistemele de încălzire, eficiența, siguranța pentru mediu și confortul utilizatorilor sunt esențiale. Vaillant vă prezintă aroTHERM plus, o pompă de căldură inovatoare, care îmbină toate aceste aspecte, într-un singur sistem avansat.

aroTHERM plus este soluția ideală pentru modernizare. Designul său, cu economie de spațiu și modalitatea simplă de instalare recomandă această pompă de căldură ca fiind alegerea excelentă atât pentru clădirile existente, cât și pentru cele noi. Un aspect distinctiv al aroTHERM plus îl reprezintă refrigerentul natural R290 folosit în circuitul frigorific, care îi permite să atingă temperaturi pe tur ridicate, de până la 75°C. Aceasta înseamnă că aroTHERM plus poate fi folosit în instalații existente cu radiatoare pentru încălzirea spațiului, care funcționează încă eficient, asigurând un confort termic optim în întreaga locuință. Indiferent de nevoile dumneavoastră de încălzire, aroTHERM plus este pregătită să ofere performanțe excelente.

Beneficiile aroTHERM plus

Pompa de căldură Vaillant aroTHERM plus este o soluție inovatoare și prietenoasă cu mediul. Aceasta utilizează tehnologie de viitor și un agent refrigerant natural R290, reducând astfel amprenta de carbon. Cu eficiența sa remarcabilă, oferă nu doar confort utilizatorilor, ci și siguranță pentru mediu. Designul său ingenios facilitează instalarea și economisește spațiu, fiind o opțiune ideală pentru modernizare. AroTHERM plus este un sistem complet de încălzire, care combină tehnologia de vârf, componente și accesorii pentru a răspunde celor mai exigente cerințe ale clienților. Durabilă, flexibilă și ușor de instalat, această pompă de căldură oferă o soluție sustenabilă pentru încălzire, răcire si preparare apă caldă menajeră, și este pregătită pentru a satisface nevoile viitoare ale consumatorilor.

Indiferent de tipul construcției, fie că este vorba de case noi, modernizări sau sisteme hibride, pompa de căldură aroTHERM plus de la Vaillant este alegerea perfectă. Această soluție versatilă se potrivește atât pentru case unifamiliale cu spațiu redus al camerei tehnice unde urmează a se instala produsul, cât și pentru case multifamiliale.

Avantajele pompei de căldură prietenoase cu mediul

Amprenta de corbon redusă - Emisii reduse la minimum pentru a proteja mediul: trecerea de la o centrală convențională la aroTHERM plus economisește în medie 4.260 de kg de emisii de CO2 pe an.

Toate într-o singură soluție – Soluția compactă pentru prepararea apei calde menajere: UniTOWER combină stocarea apei calde menajere și toate componentele hidraulice într-un singur aparat elegant. Pentru cerințe mai mari, se recomandă o stație hidraulică în combinație cu un rezervor de apă caldă menajeră mai mare.

Întotdeauna sub control - Gestionarea completă a sistemului cu sensoCOMFORT: operarea tuturor aparatelor de încălzire Vaillant prin intermediul unității cu ecran tactil si cu ajutorul aplicației myVaillant.

Lăsați căldura afară – Sustenabilitatea dovedită dă roade: un mare beneficiu pentru clădirile noi; puteți răci locuința cu o pompă de căldură prin inversarea procesului acesteia.

Nivel redus de zgomot – Funcționare silențioasă pentru ca toată lumea să fie mulțumită: printre cele mai silențioase din clasa sa: în modul noapte, emisia de zgomot este de 30dB(A) la o distanță de 3 metri.

Pentru mai multe informații și detalii tehnice despre pompa de căldură Vaillant aroTHERM plus, vă rugăm să accesați site-ul oficial Vaillant: https://www.vaillant.com.ro/produse/pompe-de-caldura/arotherm-plus.html

Articol susținut de Vaillant