Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la înființarea companiei AROBS Transilvania Software. În 1998, AROBS însemna o mână de prieteni într-un apartament din Cluj-Napoca. Astăzi, AROBS este cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, din punctul de vedere al lichidității, și are peste 1200 de angajați și colaboratori, la nivel de grup.

Ce s-a întâmplat în acești 25 de ani?

AROBS a devenit unul dintre cei mai relevanți furnizori de servicii software și creator de produse software din România. Firma cu capital 100% românesc are echipe în 11 orașe din țară, iar la nivel internațional este prezentă în alte 9 țări, în 3 continente– USA, UK, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria, Moldova, Indonezia.

În ultimii ani, compania a crescut atât prin creșterea numărului de clienți, cât și prin achiziții în România și peste granițe. Astfel, ne-am extins domeniile de expertiză și în Sisteme embedded pentru industriile Marine, Aerospace, sau tehnologii pentru Biomedical, Consumer Electronics, Retail Automation, și Office Automation. De curând, ne-am întărit considerabil expertiza de Intelligent Automation prin alăturarea celor 100+ noi colegi din Future WorkForce Global, cu birouri in România, UK și Germania.

De-a lungul anilor, am dezvoltat parteneriate de lungă durată cu companii de renume internațional, iar calitatea serviciilor noastre este recunoscută de clienții care au ales să lucreze cu noi. Spre exemplu, AROBS a câștigat titlul de Best Supplier of 2021 oferit de Grupul Continental la categoria Engineering Services.

Cum au devenit angajații parteneri în cadrul firmei?

În 6 decembrie 2021, AROBS Transilvania Software se listează pe piața AeRO a Bursei de Valori București cu simbolul AROBS. Chiar înainte de listarea la bursă, AROBS a realizat cel mai mare plasament privat din istoria pieței AeRO.

AROBS este printre puținele companii din România care implementează un Stock Option Plan cu titlu gratuit. Colegii din AROBS, care au îndeplinit cerințe legate de durata contractului de muncă și de perfromanță, au primit opțiuni de acțiuni cu titlu gratuit în cadrul companiei. Acestea îi transformă pe colegi, în colegi- parteneri în cadrul firmei.

25+ motive să vii la AROBS

AROBS își dorește dezvoltarea unui culturi deschise și comunicative, cu spirit și inițiative în antreprenoriat și preocupată de implicarea în comunitate (#Community. Friends. Partners.) iar programul oferit contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

La 25 de ani, aniversăm cu entuziasm primul sfert de secol de activitate, alături de reușitele din acest timp, datorită muncii tuturor colegilor și a dorinței pentru inovare. Cheers to many more to come!

La 25 de ani de existență, AROBS vă prezintă 25+ motive de a vă alătura echipei de 1200+ colegi. Află mai multe pe pagina aniversară dedicată.

