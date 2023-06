Articol susținut de Deloitte Joi, 08 Iunie 2023, 09:17

Smile Media

0

Happy Bubble este un centru de activități educaționale pentru copiii ucraineni și de consiliere pentru mamele lor, înființat de World Vision și Fundația Deloitte, adaptarea locală a conceptului international “child friendly space”, implementat la nivel mondial în mai multe regiuni din proximitatea zonelor de război. Este un mediu în care copiii și mamele lor se simt în siguranță, locul în care simt că au parte de susținere și că fac parte dintr-o comunitate, deși au lăsat o întreagă viață în spate.

Happy Bubble este un centru de activități educaționale pentru copiii ucraineni și de consiliere pentru mamele lor Foto: Hotnews

Am fost la Happy Bubble Romexpo la mai bine de un an de când milioane de ucraineni au fugit din calea războiului, să vedem cum arată viața mamelor care și-au luat copiii în brațe și au fugit din calea bombardamentelor cu inima îndoită și cu dorința de a le oferi celor mici un viitor în siguranță.

Iulia, Irina, Kristina și copiii lor au scapăt de război, au luat-o de la zero și au reușit să-și reclădească viața în București. Ele și copiii lor sunt beneficiari ai centrului Happy Bubble Romexpo.

"Ceea ce resimt cel mai dureros copiii mei este faptul că nu suntem acasă. Nici nu înțeleg bine ce este războiul.Vorbim zilnic la telefon cu tatăl lor și îi spun să-i sune, să vorbească des ca să fie prezent cât mai mult în viața lor. Să îi întrebe ce au făcut, cum a fost la școală, ce au avut de făcut. Așa încât ei să aibă sentimentul că tata le e alături, chiar dacă de la distanță, să-l simtă cumva aproape. Cea mai grea este distanța de tatăl lor, copiii suferă... Cu siguranță." - Irina

Irina are 43 de ani și înainte de război lucra ca administrator la o fabrică de mobilă în regiunea Odesa. Acum este educatoare la centrul Happy Bubble Romexpo. Pentru că fiul ei joacă fotbal profesionist, FRF a reușit să-i ajute să ajungă în România. Soțul ei n-a avut voie să li se alăture.

"Eu lucrez cu copiii în centrele Happy Bubble, după programe special alese, care ne ajută să înțelegem starea psiho-emoțională a copiilor și să reducem sau să corectăm efectele stresului, să diminuăm tensiunea pe care o resimt, cu diverse metode de terapie prin artă și folosind metode de joc, deoarece jocul este activitatea principală prin care copiii se dezvoltă" - Iulia

Iulia oferă copiilor și mamelor lor consiliere psihologică. Are 37 de ani și, deși nu a profesat în domeniul pentru care s-a pregătit la facultate, acum are ocazia să facă acest lucru la Happy Bubble. Iulia spune că se simte mai puternică și că războiul a transformat-o complet atât pe ea, cât și pe copiii ei: “Copiii s-au schimbat. Erau mai pozitivi. [Acum] li se face dor mai des. În ultima vreme am observat că au devenit mai retrași, nu sunt la fel de deschiși ca înainte”.

"Ce ne lipsește de acasă? Cum să spun? Când te simți că ești în ospeție, asta e... Lipsește casa pentru că 32 de ani, în afară de Ucraina, n-am fost nicăieri și mi-e dor de locul ăla unde mă simt ca acasă. Dar cu timpul aici m-am acomodat în așa mod că acum România mi-e a doua casă și mă simt foarte bine! Foarte bine, foarte în siguranță. Copiii mei sunt în siguranță, în liniște, în pace, duc o viață normală. Și copilul nu-mi mai zice Îmi zice ” - Kristina

Kristina are 33 de ani și a crescut într-un sat locuit de etnici români, lângă Izmail. Soțul ei, Anton, e navigator și e mereu pe mare. A venit în România cu cei doi copii, Matei (șapte ani) și Eleonora (un an), iar acum lucrează ca traducător la DGASMB și ajută refugiați să se integreze.

Happy Bubbles Romexpo și Tei, construite și administrate de World Vision România, cu fonduri oferite de Fundația Deloitte, au suprafețe de circa 80 de metri pătrați și pot găzdui până la 40 de copii în fiecare zi. Activitățile se adresează copiilor și adolescenților de toate vârstele și includ cursuri de limbi străine, de pictură, muzică și teatru, oferind totodată facilități pentru urmarea cursurilor online, după materia și cu profesorii din Ucraina. De asemenea, centrele oferă consiliere psihologică, juridică și ocupațională pentru mamele lor. Beneficiarii au asigurate zilnic și mesele de prânz.

Articol susținut de Deloitte