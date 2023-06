ESENTIAL Vineri, 02 Iunie 2023, 11:14

Iunie este o lună capricioasă, dar în ultimii ani a adus valuri de caniculă și multe recorduri. Când a fost ger în iunie la stațiile meteo românești? În ce ani luna a șasea din an a adus răcoare nemaivăzută? Când a plouat ca-n zonele musonice?

Peisaj de iunie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Informația pe scurt:

De câteva ori temperaturile au depășit 40 de grade în iunie, maximul fiind de +42 C în 1938, la Oravița. În 2007 au fost +41,9 grade la Giurgiu și +41,6 la Turnu Măgurele.

Foarte rar a fost ger în iunie, dar numai la vârfu Omu s-au măsurat astfel de temperaturi de -12 C (anul 1939, două zile consecutiv).

Iunie este cea mai ploioasă lună din an, iar în 2011 cantitatea de precipitații a atins un nivel excepțional la Bâlea Lac: aproape 600 mm.

Luna iunie din 1969 a fost cea mai ploioasă lună de când se fac măsurători meteo complete în România. Și iunie 2018 a fost o lună extrem de umedă.

La Întorsura Buzăului au fost -2,7 C pe 13 iunie 1950, temperatură excepțional de mică. Pe 8 iunie 1983 au fost -1,2 C la Miercurea Ciuc.

Istoria extremelor vremii de iunie în ultimii 140 de ani

1885

La Cluj (stația meteo de la Academie) s-au înregistrat în iunie +36,6 grade, iar acest record este și azi maxima absolută a acestei luni pentru orașul din Transilvania.

1908

La Giurgiu au fost +40 de grade, la Calafat +39,5 C, la Buzău 38,5 C, la Bacău +36,5 C iar la București, +38.

1918

În anul Marii Uniri luna iunie a adus maxime care reprezintă și azi recordul acestei lunii: +40,6 grade la București și +36,6 la Tg Mureș. Interesant este că în ambele locuri tot în iunie 1918 au fost și temperaturile minime absolute pentru această lună (0 grade la Tg Mureș și +4,2 la București). La Oradea au fost +1,0.

1927

La Iași au fost 38 de grade.

1928

La Târgu Mureș au fost 0,3 C.

1933

La Deva au fost +2,2 C.

1934

La Iași au fost 3,5 C, iar la Sibiu, 1 grad.

1935

Au fost +36 C la Cluj.

1936

La Buzău au fost +3,6 C.

1938

La Oravița au fost +42 de grade pe 29 iunie, temperatură care este și acum recordul național absolut al acestei luni. La Timișoara au fost +38,4 grade.

1939

La vârful Omu au fost -12 grade C pe 5 și 6 iunie, record absolut și în prezent pentru luna respectivă în România. La Bacău au fost +3,9 C, iar la Predeal, -2,3 C .

1940

Pe 3 iunie cantitatea de precipitații la Calafat a totalizat 204 mm

1950

La Întorsura Buzăului au fost -2,7 C pe 13 iunie, cea mai mică temperatură măsurată vreodată în țară în zonele locuite în a șasea lună a anului. Temperatura este cu atât mai impresionantă cu cât s-a produs spre jumătatea lunii, nu în primele zile.

1951

Au fost +3,8 C la Constanța

1952

La Deva au fost +35,6 C.

1955

La Cluj au fost +0,4 C.

1958

La Suceava au fost +1,5 C.

1962

La Timișoara au fost +2,2 C, iar la Vlădeasa 1800, -7,6 C. La Craiova au fost +4,4 C, iar la Calafat, +6,2 C.

1963

La Sibiu au fost +35,4 C

1969

A fost cea mai ploioasă lună iunie, cu o medie de 84% peste media intervalului 1991-2020. La Semenic cantitatea de precipitații a fost de 552,2 mm, de peste trei ori față de normal.

1976

A fost cea mai răcoroasă lună iunie de când există date meteo complete: +15,9 C media pe țară.

1977

La Satu Mare au fost +0,6 C, iar la Predeal, - 2 C.

1982

Au fost +36,9 C la Constanța.

1983

Pe 8 iunie au fost -1,2 C la Miercurea Ciuc

1984

Luna iunie a fost extrem de răcoroasă, cu o medie de 16 C. La Omu au fost 19 zile cu minime de sub 0 grade. Spre comparație, în iunie 2019 a fost doar o zi cu îngheț.

1990

Pe 2 iunie au fost +0,3 C la Brașov și -,7,3 C la Omu. La Stâna de Vale au fost -3,8 C.

1991

Pe 1 iunie 1991 erau 16 cm de zăpadă la Păltiniș și 4 cm la Predeal. La vârfu Omu erau 220 cm de zăpadă.

1995

La Sinaia 1500 au fost -5,9 C.

2000

Au fost -9,7 C la Omu, iar la Ceahlău, -4,5 C.

La Satu Mare au fost +36,3 C, iar la Oradea, +37,8 C.

2003

A fost cea mai secetoasă lună iunie, cu o abatere de -66% față de media ultimelor trei decenii. A plouat de cinci ori mai puțin decât în luna cea mai ploioasă (1969).

2007

A fost unul dintre cei mai fierbinți ani de când se fac măsurători, iar primul val de căldură a început în a treia decadă din iunie când maximele au ajuns la 41,9 grade la Giurgiu și +41,6 la Turnu Măgurele, peste +41 fiind și în Calafat și Băilești. La București au fost +39 C.

2011

La Bâlea Lac cantitatea de precipitații a stabilit un record pe țară: 588,4 mm.

2012

A fost a doua cea mai caldă lună iunie de când există date meteo complete.

Primul val de căldură a fost în a doua parte a lunii iunie, maximele atingând +37,9 la Iași și +36,9 la Botoșani. Și nopțile au fost fierbinți, cu minime de +25,5 la Mahmudia și +25,3 la Sulina.

2015

La mijloc de iunie un minival de căldura a adus maxime de peste +35 de grade la Băile Herculane și Drobeta Turnu Severin.

2017

La final de iunie a început un val de căldură care a adus maxima acestei luni la Craiova, +38,8. Pe 29 iunie în câteva locuri au fost aproape 40 de grade: Calafat +39,9, Bechet 39,7, Caracal 39,5, Craiova +38,8 C. Și în ziua următoare au fost +39 la Calafat și Bechet.

2019

A fost cea mai caldă lună iunie de când există date meteo complete, cu o medie pe țară de 20,4 C.

2020

Au fost temperaturi foarte scăzute în primele două zile ale lunii. Pe 1 iunie au fost 4 grade la Obârșia Lotrului, Curtea de Argeș, Padeș și Târgu Logrești. La Târgoviște și Câmpulung au fost 6 grade. Pe 2 iunie au fost - 5 C la Omu și în munții Călimani. La Târgu Lăpuș au fost 3 grade, la Rădăuți 4, iar la Dej, 5 grade.

2021

Prima zi de iunie a adus ploaie și răcoare: maximele au fost de doar 6 grade la Predeal, 11 grade la Brașov, 12 la Galați și Târgoviște și 13 la București și Călărași. Minimele au coborât la sub 10 grade în multe localități (spre exemplu 3 grade la Stâna de Vale, 5 grade la Sightu Marmației, 6 grade la Satu Mare, 7 grade la Baia Mare și 8 grade la Zalău).

2022

S-au depășit maximele absolute pentru iunie la 25 de stații meteo, cel mai cald fiind la Timișoara, +39 C, depășind un record de la 1938. La Arad a fost depășit un record vechi de 86 de ani. Au fost +39,3 C pe 25 iunie, la Calafat. În ultima zi de iunie s-au depășit recorduri absolute la 20 de stații meteo. La Chișineu-Criș au fost +38,1 C. La Bistrița a fost depășit un record de la 1928.