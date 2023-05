Parteneriat media Luni, 29 Mai 2023, 14:06

Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, care s-a desfășurat la Iași în perioada 19-28 mai 2023, a bătut anul acesta, la cea de-a treia ediție, mai multe recorduri, între care peste 1 milion de spectatori, și a înregistrat o premieră europeană.

Music Gallery Foto: Romanian Creative Week

Conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO - European Union Intellectual Property Office), Romanian Creative Week este evenimentul care, la nivel european, adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, 11 în total: Film, Arte performative, Arte, Meșteșuguri, Design, Muzică, Arhitectură, Advertising, Modă, New Media, Gaming.

Livia Ionașcu, Intellectual Propriety Specialist în cadrul EUIPO, a transmis prin intermediul organizatorilor RCW: „Romanian Creative Week este cel mai mare eveniment de acest gen din România și din Europa în ceea ce privește industriile creative pe care le reunește. De fapt, formatul acestui eveniment dovedește și pune în valoare spiritul creativ și inovator românesc. În ultimii ani, România dă tonul creativ în Europa Centrală și de Est, oferind minți foarte talentate, care aduc o nouă notă de creativitate și prospețime”.

Cea de-a treia ediție a Romanian Creative Week a însemnat, în acest an: peste 1 milion de spectatori care au participat la cele mai bine de 100 de evenimente organizate în 10 zile ale RCW, 1.000 de artiști români și străini prezenți la Iași, fizic sau prin lucrările lor, 500 de oameni în staff, 300 de voluntari, 80 de influenceri, zeci de parteneri care au făcut posibilă organizarea RCW.

„Romanian Creative Week a reușit, anul acesta, să unească un număr impresionant de oameni, cel puțin un milion, din estimările noastre preliminare. Suntem la a treia ediție și lumea deja știe de eveniment, îl caută în oraș, dezbate pe marginea lui, se bucură să fie alături de noi. Iașul a devenit un pol european al industriilor creative. Această energie extraordinară care vine dinspre public ne încarcă foarte mult și ne dă putere să mergem mai departe. Le mulțumesc tuturor partenerilor noștri, fără de care Romanian Creative Week nu ar putea fi posibil”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative Românești, organizatorul RCW.

Cătălin Alionte, directorul Romanian Creative Week, a declarat: „În doi ani și trei ediții de Romanian Creative Week, am reușit deja să clădim o tradiție în Iași cu acest eveniment. Numărul impresionant de oameni care participă la evenimentele noastre, partenerii tot mai numeroși pe care îi avem alături, interesul crescut al artiștilor care se îndreaptă spre noi și vor să participe la RCW, toate astea ne arată câtă sete de cultură, de frumos, de voie bună există în Iași”.

Romanian Creative Week 2023 a fost structurat pe șase piloni: Arts & Crafts, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Design, Innovation & Digital,New Media. Zeci de expoziții, 50 de show-uri de modă, spectacole de arte vizuale, concerte, un festival de film și unul de dans, conferințe și workshop-uri pe teme inovative și de antreprenoriat, acestea au fost doar câteva dintre atracțiile ediției din acest an.

Pe lista evenimentelor Romanian Creative Week 2023 au fost incluse, între multele surprize:

Romanian Fashion Week, care a adus, în perioada 26 – 28 mai, zeci de designeri tineri și consacrați. Cele peste 50 de show-uri de modă s-au desfășurat în grădinile Palas, pe cel mai spectaculos catwalk din țară. Curatorii Romanian Fashion Week sunt Ovidiu Buta, pentru secțiunea Romanian Designers, și Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu, pentru Innovative Future Platform. Echipele de beauty conduse de Alexandru Abagiu, pentru Lancôme, și Sorin Stratulat, pentru Philips, au întregit show-urile de modă.

Una dintre premierele RCW 2023 a fost HazarDance, desfășurat în perioada 22-25 mai. Festivalul de dans a inclus opt spectacole de dans contemporan, flamenco, teatru-dans și street dance, dintre care șapte realizate de trupe românești și unul de artiști spanioli – El Salto. O competiție de street dance și două ateliere de hip-hop au completat HazarDance, festival curatoriat de Ștefan Lupu și de Teodora Velescu.

Arts & Craftsa pregătit11 expoziții care au provocat imaginația publicului, găzduite de Palatul Culturii, Baia Turcească sau Palatul Braunstein. Pe lista expozițiilor: Diacronia (curator Marian Pălie), Impatiens Tremens și Manifest of Now (curatori Elena Viziteu-Ionescu și Marlene Herberth), Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea (curator Bogdan Iacob), The Night Shift (Christian Tudose), Humanity on Display (curatori Maria Bilașevschi și Felix Aftene), Playescapes (curator Oana Stanciu), Looking back with new perspective(organizator Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Iași).

Moldova Film Festivala adus, în acest an, opt filme artistice și documentare premiate internațional, precum și invitați de excepție: Sean Wang, regizorul documentarului A marable travelogue, și actorul de origine română Ștefan Gota, stabilit în Belgia, personajul principal din filmul Here.

O săptămână de concerte, o tabără de creație muzicală și o conferință pe teme din domeniul muzical. Asta a însemnat, la RCW 2023, festivalul de muzică NeMO, curatoriat de Cătălin Alionte.Au concertat, între alții, Vama, Maidan, Blanco, GSA, Comann, Lia, Paulina, DJ CS84.

New Media, secțiunea curatoriată de Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video-mapping, și susținută de glo, a venit, în acest an, cu zeci de instalații și spectacole de arte vizuale, desfășurate pe o axă impresionantă a Iașului, între bulevardele Ștefan cel Mare și Sfânt și Copou.

Creative Entrepreneurship, pilon susținut de UniCredit Bank, a venit în întâmpinarea antreprenorilor cu workshop-ul Becoming an Entrepreneur, proiectul Rezidența Antreprenorială și cel mai mare târg de design vestimentar din România, Creative Collective.

O altă premieră la RCW 2023 a fost RCW HUB, care a lărgit universul Romanian Creative Week printr-o serie de evenimente organizate de artiști din toată țara și incluse în calendarul RCW. Pe lista evenimentelor au fost Music Gallery, expoziția organizată de echipa clujeană Jazz in The Park, expozițiile The Sin of Wonder (realizată de Otilia Chitic, Titus Ivan, Bogdan Curteanu) și INTEGRAT 2.1 by KSA (curator Ana-Sabina Drinceanu), dar și proiectul arhitectural Iașul își deschide curțile (organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Iași), prin carecurțile interioare a șase monumente istorice sau clădiri cu valoare arhitecturală prestigioasă din Iași au fost îmbogățite cu instalații spectaculoase.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.

Parteneri Strategici ai Romanian Creative Week: FEPIC, Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași.

Parteneri care au susținut cei șase piloni ai RCW 2023: UniCredit Bank, Iulius Group, glo, Lancome, Philips, Amazon, Voxilily, Stella Artois, Vodafone, Mobexpert, Perwoll, Syoss, Banca Transilvania, BMW APAN Motors Iași, Greenfield Copou Residence, Stella Artois, Dorna Medical, Smartwater, Dorna, Printco, Quartz Matrix, Ambasada, Târgul Creatorilor / Acaju, Czech In, Madison, Skin, Tribeca, GREENTEK, SSAB, Dentesse, CUIB, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Mai bine, AX Art, CREATION, Evoluce, SiteBau Construct, CIIR, Strunga, Vitamin Aqua, INDFLOOR, Ely Bass, Fabrica de Print, Uniunea Arhitecților din România (U.A.R.), filiala Iași – Vaslui, APLA, AkzonNobel, UNATC, Quasar Dance, AfroVibes, 2Hustle, HTRS, TanNăNaNa.

RCW Friends: Noir, Prosecco Doc Italian Genio, Italtex Hangers, Promotop, Acaju, AkzoNobel, Savana, APLA, Cafeneaua Piața Unirii, FONTIS, Beer Zone, Happy oameni și natură, Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași, Tarom.

Parteneri Media: PRO TV, HotNews, Elle, Tiktok, Perfecte.ro, Voyo, Newsweek, Presshub, Wink, Ziarul de Iași, Investigatoria, SunMedia.

