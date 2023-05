Parteneriat media Luni, 29 Mai 2023, 12:20

Smile Media

0

Cel mai mare festival multidisciplinar dedicat industriilor creative locale, Romanian Design Week, un proiect The Institute, prezentat de UniCredit Bank, cu sprijinul Primăriei Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, a înregistrat un număr record de vizitatori la ediția cu numărul 11 din acest an. Peste 85.000 de persoane s-au bucurat de experiența festivalului între 12 și 28 mai și au vizitat atât expoziția centrală din Piața Amzei, realizată de Primăria Sectorului 1, împreună cu The Institute, cât și cele peste 100 de evenimente-conexe care s-au desfășurat peste tot în Capitală.

Romanian Design Week va avea loc anul acesta între 12 și 28 mai Foto: Romanian Design Week

40.000 de vizitatori la RDW Exhibition din Piața Amzei

RDW Exhibition, expoziția centrală din Piața Amzei, a prezentat publicului larg 162 de lucrări de design și arhitectură, care au fost admirate de peste 40.000 de persoane, în clădirea din centrul Bucureștiului astfel reintegrată în circuitul urban. Designul RDW Exhibition a fost semnat de Attila Kim Architects.

Expoziția a atras un număr record de public cu ocazia Nopții Muzeelor, când aproximativ 3.500 de vizitatori au ajuns în spațiul din Piața Amzei pentru a vedea RDW Exhibition, deschisă în program prelungit, până la miezul nopții.

Printre atracțiile festivalului: o instalație ce a oferit o experiență multi-senzorială și programul de petreceri al RDW

Printre atracțiile principale care au adus un vârf de vizitatori în Piața Amzei pe parcursul festivalului s-a numărat și instalația interactivă „Echoes of Presence”, dezvoltată de Alina Rizescu, Bogdan Ștefănescu, Alin Tatu și Denis Flueraru și realizată cu sprijinul IQOS, ce a oferit publicului o experiență multi-senzorială spectaculoasă.

De asemenea, programul RDW Social, care a oferit petreceri și contexte de relaxare și socializare participanților, s-a bucurat de o audiență importantă. Petrecerile semnate UniCredit Bank (20 mai) și IQOS (27 mai) au atras un public numeros, de peste 3.000 de persoane, care s-au bucurat de muzica Norzeatic și Quintă Spartă, respectiv HipHop La Feminin, MC Yallah și Debmaster.

Celelalte formate ale festivalului au întregit experiența din Piața Amzei. În premieră pentru RDW, publicul a admirat și expoziția Young Design powered by Diploma, care a reunit noua generație de artiști, arhitecți și designeri români într-o expoziție multidisciplinară dedicată. Iar în cadrul Creative Corner, vizitatorii s-au bucurat de expoziția Circular Catalysts, rezultatul colaborării între designeri, artiști și meșteșugari din România și Marea Britanie, realizată de British Council România, în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Amenajarea spațiului pietonal, dar și a Young Design powered by Diploma, RDW Market și Creative Corner a fost realizată de BAZA. Deschidem Orașul.

Nu în ultimul rând, galeria de design din Piața Amzei, RDW Market, a atras pasionați și cumpărători de design românesc. Printre obiectele cele mai căutate de aceștia s-au numărat: bijuteriile de autor, produsele de papetărie, cărțile de arhitectură, printurile de artă de la graficieni și ilustratori români, respectiv obiectele de ceramică realizate local.

„Suntem încântați de cât de bine s-au conturat și au fost primite formatele Romanian Design Week de anul acesta, dacă ne uităm la cifrele-record pe care ne bucurăm că le-am atins pentru fiecare dintre ele. Vom continua să investim în dezvoltarea lor, în prezentarea celor mai relevante lucrări de design și arhitectură, dar și în extinderea festivalului prin evenimente-conexe care să pună pe harta Bucureștiului cartiere creative din ce în ce mai numeroase și care ne arată un univers urban viu, extrem de talentat și efervescent”, a declarat Raluca Mirel, Project Director Romanian Design Week.

45.000 de bucureșteni au vizitat cartierele creative ale Bucureștiului cu ocazia a peste 100 de evenimente-conexe

Anul acesta, formatul RDW Design GO! a inclus peste 100 de evenimente-satelit din care publicul larg a putut alege. De la expoziții la workshop-uri, ateliere, open doors, dezbateri sau manifestări de tip bazar, peste 45.000 de bucureșteni au putut explora manifestările cultural-creative și inițiativele diverse din 4 design districts ale Capitalei: Dorobanți-Floreasca, Ioanid-Icoanei, Cotroceni, respectiv Cartierul Creativ (zona din jurul Cișmigiului).

Printre atracțiile RDW Design GO! din acest an se numără:

Dorobanți-Floreasca: Expoziția Kukeri la Galeria Mobius, Workshop la Amalin by Andreea Raicu, Expoziția Connecting Horology de la Albini Prassa, Doro 16 (Zagreb Design Week), Concert de Jazz la Muzeul Național al Hărților si Cărții Vechi, design talk la Institutul Cultural Italian, expoziții și open doors la AlbAlb, SSAB Ambientare&Design, Paris14A, Intro sau Șura Șușara și multe altele.

Ioanid-Icoanei: expoziții, talks și open doors la Aparterre, The Edit, Fundația Calea Victoriei, Cărturești Verona, Mugshot, PointHub și alții.

Cotroceni: Bazar de Cotroceni, cu 190 de curți și 70 de afaceri locale (ateliere de creație, studiouri de design și arhitectură, showroom-uri) care și-au deschis porțile publicului larg în weekendul 27 și 28 mai

Cartierul Creativ: Expoziția Vitra Prouvé Roadshow la Mezanin, Kitsch or kult: BAZA. Deschidem Orașul, Weekend Sessions (Muzeul Național de Artă al României), expoziții, instalații și workshopuri la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, ALTRNTV, Primitiv Plants, Galeria Galateca și alții.

Alte zone ale Bucureștiului: ateliere, expoziții, talks și petreceri la Showroom Aer Wear, Muzeul Țăranului Român (Expoziția Patrimoniul lui Ivan Patzaichin – Tradiții Creative), magazinele OTOTO, Nod Makerspace, Assamblage și alții.

O altă atracție importantă a Romanian Design Week a fost Noaptea Studiourilor de Arhitectură, când peste 3.000 de persoane au animat orașul, trecând pragul celor 16 studiouri de profil din București care și-au deschis birourile și spațiile de lucru pentru a se reconecta cu colegi, prieteni și publicul larg, într-un context relaxat și informal.

De exemplu, Ordinul Arhitecților din România (OAR) și-a invitat vizitatorii să interacționeze cu o instalație informativă despre activitatea OAR și să participe la tururi ghidate ale fostei reședințe Ion Mincu, restaurată de echipa arhitectului Ștefan Sturdza. Iar Nod Makerspace a prezentat o colecție de obiecte de design din comunitatea sa creativă – de la piese de mobilier din lemn până la obiecte unicat din ceramică și decorațiuni vii – și a oferit vizitatorilor ocazia de a parcurge toate etapele de producție ale unui obiect, de la ideație la prototipare, realizare, finisare și optimizare.

Romanian Design Week: pregătiri pentru ediția din 2024

Romanian Design Week pregătește deja următoarea ediție, care va avea loc în mai 2024. La fel ca în cazul ediției din acest an, lucrările prezentate în expoziția centrală a festivalului vor fi selectate în urma unui call de proiecte, care va fi anunțat începând cu luna septembrie a acestui an.

Pe lângă posibilitatea de prezentare în cadrul expoziției RDW, cele mai bune proiecte vor fi selectate pentru a fi promovate în galeria online de bune practici, de pe website-ul festivalului, într-un demers de recunoaștere a reperelor și evoluției semnificative a industriilor creative locale.

„Ne dorim în continuare ca, prin coagularea tuturor forțelor din jurul unui festival atât de amplu cum a devenit Romanian Design Week, să contribuim la dezvoltarea unor parteneriate – între sectorul public, privat, societate civilă și antreprenori – care să ducă la schimbarea în bine a Capitalei, la creșterea atașamentului oamenilor față de oraș și, în cele din urmă, la o calitate mai bună a vieții fiecăruia dintre noi. Aceasta este miza noastră și ceea ce ne propunem cu fiecare ediție RDW, în cele din urmă”, a explicat Andrei Gavrilă Borțun, CEO The Institute.

Mai multe detalii despre festival și despre ediția următoare vor fi anunțate începând din septembrie, pe canalele de comunicare Romanian Design Week: website, Facebook și Instagram.

--

Un proiect The Institute

Prezentat de UniCredit Bank

Parteneri: IQOS România, Cemacon, Kozel, Electrolux, Globalworth, Urban Monkey, FRUFRU, Jidvei

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Cu sprijinul: Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Susținut de: Primăria Sectorului 1

Parteneri culturali: Institutul Cultural Român, British Council, Centrul Cultural Expo Arte

Parteneri media strategici: PRO TV, Rock FM, Hotnews, Euromedia, YOOH

Parteneri media: Radio România Cultural, Igloo, Revista Zeppelin, Designist, Molecule F, Modernism, Lovedeco, B365.ro, aiciastat.ro, feeder.ro, munteanurecomandă.ro, Revista Atelierul, IQAds, Zile și Nopți, Glamour, The Woman, Happening, Inspirationist, Contemporary Lynx, World Architecture Community

Partener de comunicare: Black Rhino Radio

Echipa de creație: Radu Manelici, Claudia Draghia, Sebastian Pren

Partener monitorizare: MediaTrust

Despre The Institute

The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de peste 25 de ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România. Prin tot ceea ce face, contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional. Este fondator al Romanian Design Week, al festivalului DIPLOMA, al Galei Societății Civile, Internetics, Cartierul Creativ, combinat.ro și inițiator al ASAP România.

Despre UniCredit Bank

UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană simplă și de succes, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate și de Investiții, oferind bazei sale de clienți o rețea unică vest, central- și est-europeană. Grupul este prezent în România prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management și UniCredit Services.

Parteneriat media