Mii de oameni au urmărit vineri, 26 mai 2023, show-urile de modă Romanian Fashion Week, în Grădinile Palas din Iași, admirând colecțiile unor designeri precum MurMur, Cristina Lazăr, Borbala Andreea Țincu, BOL și Venera Arapu.

Romanian Fashion Week Foto: Romanian Fashion Week

Romanian Fashion Week, cu cele două secțiuni ale sale – IF Platform și Romanian Designers - continuă sâmbătă, între orele 16.00 și 18.00 și 20.00 – 22.00. Printre designerii ale căror colecții vor putea fi urmărite sâmbătă se numără: Atelier Hamza, Bianca Popp. Jolidon, Antonia Nae, Tudor Halațiu, Lucian Rusu și Ioana Ciolacu.

Printre designerii invitați să-și prezinte colecțiile în cadrul festivalului de fashion se află și persoane cu povești deosebite, iar una dintre ele este cea a designerului de etnie romă, Renata Mihaly, care luptă, prin artă, împotriva rasismului.

Renata Mihaly este din zona Maramureșului și are, la cei numai 23 de ani ai săi, un scop înalt: promovarea culturii roma în sfera designului vestimentar. Se ocupă foarte serios, încă de la 13 ani, de domeniul designului vestimentar și cel al modei, contribuind la realizarea unor creații vestimentare pentru vedetele autohtone, precum Inna, Andreea Marin, și a participat atât în backstage, cât și pe podium-uri la diverse evenimente de fashion, la nivel local și național.

Pe lângă design, Renata se implică în numeroase tipuri de activități din domeniul beauty, încă din copilărie: a machiat vedete, modele, a contribuit la organizarea de evenimente de fashion și, în același timp, se implică, ori de câte ori, poate în activități de voluntariat prin care sprijină comunitatea romă.

„În primul rând, e greșit să vedem exclusiv partea aceea că romii sunt buni doar la muzică și dans. Ei au simboluri reprezentative, meserii specifice, portul tradițional. Eu ador portul tradițional, e superb, și asta îmi propun pentru următoarele colecții, să evidențiez și mai mult portul tradițional în colecțiile vestimentare, dar cumva am vrut să renunțăm la ideea de foarte multă culoare. Asta am făcut și în proiectul meu de licență: «Istoria și Cultura Romilor». Am încercat să modernizez vestimentația, să-i fac un refresh. Îmi doresc tare mult să promovez cultura noastră romă”, spune Renata Mihaly.

Anul acesta, participă la Romanian Fashion Week cu o colecție care include elemente specifice culturii rome și vrea ca, prin prezența ei la eveniment, să pună în dezbatere asumarea identității rome.

„Pentru Romanian Fashion Week m-am axat pe o temă numită Raze Argintii, în care am pus accentul pe argintiu în zona couture. Și acesta poate fi un element reprezentativ al culturii rome, pentru că cei tradiționali sunt mereu împodobiți și accesorizați. Eu am încercat de fiecare dată să spun cu mândrie că sunt de etnie și asta mă ajută și mă bucură. Asta și încerc să transmit prin ceea ce fac: că tinerii romi trebuie să aibă curajul și mândria de a spune cine sunt. Pentru că doar noi, etnicii romi, putem să conturăm și să arătăm lucrurile minunate din cultura noastră”, spune designerul Renata Mihaly.

Show-urile de modă Romanian Fashion Week pot fi urmărite pe canalul de YouTube al evenimentului: https://www.youtube.com/@romaniancreativeweek2041

Prezentările de modă de vineri, 26 mai, pot fi urmărite aici:

https://www.youtube.com/watch?v=quUm1zOLY24 și https://www.youtube.com/watch?v=rc_r7xyLLds&t=322s

Târgul vestimentar de unde se pot achiziționa creații de pe catwalk

În acest weekend, la Iași, în Atrium Palas Iași, se desfășoară și târgul de design vestimentar Creative Collective. Particularitatea acestui târg, susținut de UniCredit Bank, în parteneriat cu Iulius și Federația Patronatelor Industriilor Creative, este că o parte dintre creațiile care vor fi văzute în timpul show-urilor de modă Romanian Fashion Week vor putea fi cumpărate de la târg.

Creative Collective este un proiect sustenabil, prin faptul că târgul este construit integral din cutii de carton, organizate sub forma unei piramide. La finalul târgului, cele 4.000 de cutii vor fi reciclate, în baza unui parteneriat făcut cu Salubris și Palas Iași.

Programul Romanian Fashion Week

SÂMBĂTĂ, 27.05.2023

IF PLATFORM, 16.00 – 18.00

UAD CLUJ-NAPOCA

UTM CHIȘINĂU

UNARTE BUCUREȘTI

ȘURA ȘUȘARA BY INA SOLOMON

RALUC BY RALUCA MIHAI

SCAPADONA BY ANDREEA IVAN

LENCA BY ELI VANGHELICI

COMMON PARTS BY ANA DINUȚĂ

OVERLAP BY IULIA VLEJOANGĂ

ALESIA CÎDĂ

REMUS ANDREI MOLDOVAN

UAD FASHION RESEARCH

ROMANIAN DESIGNERS

20.00 – 22.00

ATELIER HAMZA

BIANCA POPP

JOLIDON

ANTONIA NAE

TUDOR HALAȚIU

LUCIAN RUSU

IOANA CIOLACU

DUMINICĂ, 28.05.2023

IF PLATFORM, 16.00 – 18.30

UNAGE IAȘI

UVT TIMIȘOARA

UNARTE BUCUREȘTI

UAD FASHION RESEARCH

UBIC BY FLAVIANA ISACHI ȘI DAVID DUMITRESCU

THE BLACKLIST BY MARIA ȚEPEȘ-GREURUȘ

ALEXANDRA ȘIPA

RENATA MIHALY

SCARS BY MARA POPA

ROBERT MORARU

ANDRA BUCȘEV

RAM BY RAMONA BIZBAC

ROMANIAN DESIGNERS, 20.00 – 22.00

LUCIAN BROSCĂȚEAN

SMARANDA ALMĂȘAN

CHIC UTILITY

LAURA LAZĂR

AXENTE

IRINA SCHROTTER

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti.

Parteneri Strategici : FEPIC, Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova" Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu" Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" Iași, Colegiul Național Iași, Colegiul „Costache Negruzzi" Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil" Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță" Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași.

Parteneri: UniCredit Bank, Iulius Group, glo, Lancome, Philips, Amazon, Voxilily, Vodafone, Mobexpert, Perwoll, Syoss, Banca Transilvania, BMW APAN Motors Iași, Greenfield Copou Residence, Stella Artois, Dorna Medical, Smartwater, Dorna, Printco, Quartz Matrix, Czech In, Madison, Skin, Tribeca, Dentesse.

Parteneri Media : PRO TV, HotNews, Elle, Tiktok, Perfecte.ro, Voyo, Newsweek, Presshub, Wink, Ziarul de Iași, Investigatoria, SunMedia.

