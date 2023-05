Articol susținut de memorial.ro Luni, 29 Mai 2023, 08:00

Smile Media

0

​Drumul până la un diagnostic corect este deseori unul lung și complicat, ȋnsă o echipă medicală dedicată și experimentată știe cât și cum să insiste pentru a-l obține. Ramona I. a ajuns la secția de ortopedie a Spitalului Memorial Băneasa cu o durere sporadică de gambă, de care nu reușea să scape, deși mai văzuse și alți medici. Două examinări CT, una RMN și trei biopsii mai târziu, a primit un diagnostic unic ȋn România, pentru o afecțiune extrem de rară – tumoră Rosai-Dorfman.

Primul caz de tumoră Rosai-Dorfman, o afecțiune extrem de rară, la Spitalul Memorial Băneasa Foto: memorial.ro

,,Simptomele Ramonei – durere sporadică și tumefacție a gambei – nu erau grave, ȋnsă puteau fi manifestări ale multor afecțiuni. Ȋn primă fază, i-am recomandat un CT, pe care am identificat o tumoră intraosoasă a tibiei drepte. A urmat o biopsie, al cărei rezultat a fost de inflamație cronică nespecifică. Am continuat examinările CT și RMN, care au evidențiat extinderea extraosoasă a tumorii inițiale, asociate cu erodarea osului și reacție inflamatorie a periostului tibial. Am mai cerut o biopsie, ȋnsă rezultatul a fost identic”, spune Dr. Răzvan Adam, medic primar Ortopedie-Traumatologie, Coordonator Departament Ortopedie și Traumatologie Memorial Băneasa.

Ȋn acel moment, medicii aveau pe masă două biopsii cu diagnostic de inflamație cronică, ȋnsă extinderea formațiunii ȋn afara osului și imaginile CT și RMN le indicau că ar fi vorba despre un alt tip de tumoră, mai agresiv. Nu au renunțat la investigații și au decis reluarea biopsiei, insistând asupra unui examen histologic detaliat. Cu ajutorul medicilor de la laboratorul Pathoteam au reușit să obțină un nou diagnostic, unic, până acum, ȋn România - ,,determinare osoasă a bolii Rosai-Dorfman”. Tumorile de acest tip sunt benigne și extrem de rare.

,,Odată ce am obținut diagnosticul corect, am aplicat protocolul de tratament recomandat ȋn cazul tumorilor Rosai-Dorfman - chiuretarea tumorii, plombare cu substituent osos și osteosinteză de siguranță, cu placă și șuruburi, pentru a preveni eventuale fracturi.

Afecțiunea Ramonei putea fi, cu ușurință, confundată cu o serie de tumori maligne. Dacă nu am fi insistat pentru un diagnostic corect, am fi riscat să aplicăm o soluție terapeutică greșită, precum rezecția ȋn bloc a tumorii și reconstrucția tibiei cu grefe masive. Aceasta are riscuri crescute, dar și o recuperare mai dificilă a pacienților”, a completat Dr. Răzvan Adam.

A doua zi după intervenție, Ramona a plecat acasă și ȋn doar șase săptămâni, a putut merge normal.

,,Cred că povestea mea ar trebui să fie un ȋndemn pentru toți oamenii care au diferite probleme de sănătate sau dureri aparent banale, să nu le ignore. Să meargă la medic, să ceară o a doua sau a treia părere dacă este cazul, până când primesc un diagnostic și un tratament corespunzător. Sunt norocoasă că am găsit, până la urmă, o echipă medicală care și-a dorit la fel de mult ca mine să afle ce problemă am și să mă fac bine, iar pentru asta le mulțumesc”, mărturisește pacienta.

Ȋn acest caz, a fost implicată o echipă de patru specialiști: Lector Univ. Dr. Răzvan Adam, medic primar Ortopedie-Traumatologie, Dr. Oana Nistor și Dr. Rareș Barbalău, medici rezidenți Ortopedie-Traumatologie, dar și Lector Univ. Dr. Adrian Dumitru, medic primar Anatomopatologie.

Datorită lor, Ramona este recuperată total, la un an după intervenție. Structura osoasă i s-a refăcut și nu are niciun semn de recidivă.

​Articol susținut de memorial.ro