Parteneriat media Joi, 25 Mai 2023, 16:23

Smile Media

0

Romanian Fashion Weekdeschide weekend-ul frumuseții la Iași, în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești. Nu mai puțin de 50 de show-uri de modă, zeci de designeri tineri și consacrați, sute de modele vor asigura spectacolul pe impresionantul catlwalk din Grădinile Palas, între 26 și 28 mai.

Curatori și parteneri Foto: Romanian Fashion Week

În cadrul celor 50 de show-uri, publicul va putea admira, în premieră, colecția Facultății de Design a Universității Tehnice a Moldovei, din Chișinău. Echipele de beauty conduse de Alexandru Abagiu,pentru Lancôme, și Sorin Stratulat, pentru Philips, parteneri ai Romanian Fashion Week, vor întregi show-urile de modă. Scena Romanian Fashion Week, cea mai mare din țară, are 40 de metri lungime și 10 metri înălțime. Este o construcție cu o deschidere de 24 de metri, în cadrul căreia s-au folosit două portale Megaforce impresionante, utilizate exclusiv în construcțiile de scenă de festival. În realizarea ansamblului s-au utilizat 100 de becuri, 100 de led-uri wash moving heads și 80 de metri de ecran cu led, care vor asigura jocul de lumini și buna vizibilitate a lucrurilor care se vor întâmpla pe catwalk.

Designerii ale căror colecții vor fi prezentate în cadrul secțiunii Romanian Designers a Romanian Fashion Week sunt: Smaranda Almășan, AXENTE, Borbala, Lucian Broscățean, Chic Utility, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Atelier Hamza, Andra Handaric, Jolidon, Cristina Lazăr, Laura Lazăr, Murmur, Antonia Nae, Lucian Rusu, Irina Schrotter, Andreea Tinicu. Curatorul Romanian Designers este Ovidiu Buta.

IF Platform, cea de-a doua secțiune a Romanian Fashion Week,va prezenta colecțiile incluse în selecțiile curatoriale, cele ale câștigătorilor Call for Projects, precum și ale echipelor de designeri ale Departamentelor de modă-design vestimentar din cadrul universităților participante. Coordonatorul IF Platform este Lucian Broscățean, iar consultantul creativ este Ioana Ciolacu.

Designerii din selecția curatorială a IF Platform sunt: Alexandra Șipa, Atelier Resolved, CYCLEDERROR, LENCA, Peculiar Spirit, Raluc, SCAPADONA, Șura Șușara, THE CABIN, UAD Fashion Research: Anca-Luiza Zaharia și Kiss Gyöngyver, Wanderer. În cadrul IF Platform vor mai fi prezentate colecțiile de grup ale Departamentelor de Modă din cadrul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Universității Naționale de Arte București, Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași și Universității de Vest din Timișoara.

Teme tabu în societate, cuprinse în show-urile de modă

Romanian Fashion Week aduce, la ediția din acest an, și modele ieșite din tipar, într-un demers subtil de punere în discuție a unor chestiuni tabu în societate, precum vârsta și etnia. Fostul model Ana Sidor Crișan (50 de ani) va defila pe podium în cadrul Romanian Creative Week pentru a da o lecție de asumare și pentru a transmite un mesaj despre autenticitate tinerei generații.

Ana Sidor Crișan este una dintre cele mai cunoscute modele ale anilor ’90 și una dintre puținele foste modele care au decis să nu intervină chirurgical asupra trupului sau chipului, pentru că, spune ea, asta ar anula din experiențele trecute care au făcut-o să fie ceea ce este.

A ajuns în industria frumuseții în mod accidental, însoțind o colegă de facultate la un casting, și a luat atât de în serios această meserie, încât o privea la un moment dat ca pe un sport de performanță, în care disciplina și rigoarea erau esențiale. Rezultatele s-au văzut și a ajuns să fie unul dintre cele mai bine cotate modele din România.

Acum are 50 de ani și a renunțat la modelling de ani buni, însă Ana Sidor Crișan se pregătește să defileze, în acest weekned, pe podiumul Romanian Fashion Week, pentru că vrea să transmită un mesaj despre frumusețea autentică: nu poți fi cu adevărat frumos dacă nu-ți asumi în totalitate ceea ce ești.

Privind în urmă, fostului model îi e ușor să vadă evoluția societății și a standardelor de frumusețe, precum și modificarea accesului la vizibilitatea publică, ce nu vine întotdeauna la pachet și cu responsabilitate. Dar spune că, în generația ei, responsabilitatea era cuvântul-cheie pentru orice personalitate care ajungea sub lumina reflectoarelor.

„Aș putea să spun că întotdeauna frumusețea a influențat lumea. Oamenii se raportează la frumusețe în permanență și au nevoie în permanență de modele sociale frumoase. De fapt, aș putea să spun că toată lumea din zona advertisingului a creat o poartă către nevoia de cunoaștere prin frumusețe.

Tinerii și, în mod special, adolescenții au nevoie de aceste modele cu care să se identifice. Și, probabil, tocmai de aceea am privit, ca și fostele mele colege de pe podium de atunci, meseria asta ca pe o formă de responsabilitate. Sunt ferm convinsă că cele care erau modele nu au ales sărămână în această industrie fără să știe că pot influența într-un fel tinerii. Și la fel este și cu influencerii”, a declarat Ana Sidor Crișan, care va defila în cadrul show-urilor de modă ale creatorilor Irina Schrotter și Lucian Broscățean, de duminică, 28 mai.

Pe podiumul Romanian Fashion Week, Ana le va transmite tinerilor un mesaj despre asumare: „A îmbătrâni este ceva firesc, ceva normal și face parte din viața noastră. Iar maturizarea vine odată cu toate experiențele pe care noi le cumulăm. Eu nu vreau să-mi anulez experiențe, chiar dacă poate am avut parte de experiențe neplăcute în viața mea. Așa cum arăt eu acum e cumulul experiențelor pe care eu le-am avut.

Și vreau să rămân așa până la finalul vieții mele. M-am gândit foarte mult când am primit această propunere, de a mă întoarce pe podium cu prilejul Romanian Creative Week. Și, da, din acest motiv am acceptat și acesta este mesajul pe care îmi doresc să-l transmit cât mai multor tinere. Este vorba despre asumare. Indiferent ce vârstă ai, trebuie să-ți asumi ceea ce vrei să faci și cine vrei să devii”, spune Ana Sidor Crișan.

Zeci de spectacole de arte vizuale, conferințe, expoziții și filme,în ultimul weekend al RCW

Romanian Creative Week continuă până în 28 mai cu o serie de show-uri de arte vizuale, în cadrul New Media District, eveniment susținut de Glo, dar și filme, în cadrul Moldova Film Festival, conferințe și workshop-uri pe teme din cele mai diferite, de la design și arhitectură până la subiecte de larg interes pentru generațiile X, Y, Z.

„Le mulțumim tuturor partenerilor noștri, fără de care nu am reuși, oricât ne-am dori, să facem un eveniment de o asemenea amploare. Evenimentul nostru propune nume noi la fiecare ediție. Avem curajul de a da un cec în alb multor tineri, artiști și curatori, care ne-au demonstrate, apoi, că fac lucruri extraordinare.

Ceea ce încercăm noi să facem în Iași este să ridicăm nivelul actului cultural, artistic, nu numai în orașul nostru, ci și la nivel național. Iar semnalele că suntem pe calea cea bună sunt foarte clare. Suntem foarte bucuroși că, anul acesta, am primit vestea din partea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, care ne-a anunțat că RCW este evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivel european. Este nu doar o bucurie, ci și un lucru care ne responsabilizează foarte mult”, a declarat Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative (FEPIC), organizatorul Romanian Creative Week, în cadrul unei conferințe de presă de joi, 25 mai.

„Domeniile care sunt reprezentate în aceste zece zile ale Romanian Creative Week sunt foarte diferite. De la IT și tehnologie avansată la obiecte realizate de mână, acoperim o arie foarte mare și diversificată din ceaa ce înseamnă creativitate. Unii se pot întreba dacă nu amestecăm prea multe lucruri – modă, muzică, dans, film, IT etc. Dar nu este așa. Trăim în epoca în care tehnologia este la vârful degetelor noastre, se intersectează cu aproape orice ține de viața noastră, lumea este într-o continuă mișcare. În acest univers atât de frumos și de variat, avem obligația de a ne menține creativitatea vie, iar asta facem atât prin toate business-urile noastre, cât și prin Romanian Creative Week, ca parteneri ai FEPIC”, a declarat Michael Bernescu, Palas shopping center manager.

„Suntem primii care am dat o voce antreprenoriatului creativ și printre primii din țară, la nivel de corporații, care am construit o platformă de susținere a artei și a culturii în România. Motivul este simplu: credem că arta, cultura și creativitatea dau măsura educației și a civilizației unui popor și, fără un popor educat, civilizat și mai ales educat financiar, nu avem cum să facem un business prosper. De aceea ne aflăm aici, la Romanian Creative Week, eveniment despre care credem că este cel mai complex proiect de creativitate, artă și cultură din România, care reunește 11 discipline în care oamenii s-au dat peste cap și și-au depășit propriile forțe, puteri, idei pentru a face lucrurile altfel. Mă bucur că putem să fim aici și să îi sprijinim, în calitate de parteneri”, a declarat Anca Ungureanu, director de Identitate & Comunicare, UniCredit Bank. În cadrul Romanian Creative Week, UniCredit Bank susține pilonul Creative Entrepreneurship.

„Ne bucurăm să ne alăturăm din nou Romanian Creative Week, un eveniment care susține comunitatea de artiști și aduce inspirație publicului din România. TikTok este un spațiu în care comunitatea din România descoperă deja noi reprezentări ale culturii. Potrivit unui studiu lansat de TikTok în parteneriat cu Ipsos, 62% dintre utilizatorii români își doresc să descopere experiențe culturale offline, precum mersul la cinema, la muzeu sau achiziționarea de cărți, după ce le văd pe TikTok. 51% dintre români au vizionat conținut legat de modă și stil pe TikTok în ultimele 6 luni și 48% au vizionat conținut despre artă, literatură, muzee, spectacole, arhitectură. Suntem siguri că LIVE-urile de pe contul TikTok @romaniancreativeweek și hashtag-urile #rcw, #rcw23 și #romaniancreativeweek vor aduce noi momente de creativitate în perioada de festival”, a declarat Paula Kornaszewska, Head of Operations TikTok CEE.

DESPRE ROMANIAN FASHION WEEK

Aflat la a XV-a sa ediție, Romanian Fashion Week vine și în acest an cu cea mai bună selecție de designeri consacrați dar și emergenți în 3 zile de show-uri pe cel mai spectaculos catwalk construit până acum în țară. 19 de designeri consacrați, 26 de designeri emergenți (15 dintre ei câștigători ai celui mai mare concurs dedicat modei în România) și secțiile de design vestimentar ale celor mai importante 4 universități de profil din țară și, în premieră, ai celei din Chișinău, beneficiind de serviciile de beauty ale echipelor conduse de Alexandru Abagiu și Sorin Stratulat, își vor prezenta colecțiile în 50 de show-uri individuale sau colective.

Programul integral al RCW poate fi consultat aici: https://romaniancreativeweek.ro/program/

Parteneri Strategici: FEPIC, Primăria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Colegiul Național Iași, Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași.

Parteneri: UniCredit Bank, Iulius Group, glo, Lancome, Philips, Amazon, Voxilily, Vodafone, Mobexpert, Perwoll, Syoss, Banca Transilvania, BMW APAN Motors Iași, Greenfield Copou Residence, Stella Artois, Dorna Medical, Smartwater, Dorna, Printco, Quartz Matrix, Czech In, Madison, Skin, Tribeca, Dentesse.

Parteneri Romanian Fashion Week: Lancome, Philips, Banca Transilvania, Stella Artois, Perwoll, Syoss, BMW APAN Motors Iași, Greenfield Copou Residence, Smartwater, Dorna, Prosecco Doc Italian Genio, Printco.

Parteneri New Media: glo, Printco.

Parteneri Creative Entrepreneurship: FEPIC, UniCredit Bank,Iulius, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Rezidența Antreprenorială Unicredit Bank – Începătorii are drept parteneri UniCredit Bank, Ambasada, Târgul Creatorilor / Acaju, Iulius.

RCW Friends: Noir, Prosecco Doc Italian Genio, Italtex Hangers, Promotop, Acaju, AkzoNobel, Savana, APLA, Cafeneaua Piața Unirii, FONTIS, Beer Zone, Happy oameni și natură, Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași, Tarom.

Parteneri Media: PRO TV, HotNews, Elle, Tiktok, Perfecte.ro, Voyo, Newsweek, Presshub, Wink, Ziarul de Iași, Investigatoria, SunMedia.

Parteneriat media