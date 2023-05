ESENTIAL Joi, 25 Mai 2023, 12:55

Carlos María Vallarino • HotNews.ro

1

​La 25 mai anul acesta, Argentina sărbătorește cea de-a 213-a aniversare a Revoluției din Mai, acea zi fundamentală în care țara noastră a început, în 1810, să proclame lumii întregi dorința sa de a porni pe drumul suveranității, al dezvoltării și al angajamentului internațional ca o nouă națiune. Revenind în prezent, sunt mândru să spun că relația bilaterală dintre Argentina și România poate fi descrisă ca fiind excelentă și a înflorit și mai mult în ultimii ani. Legăturile politice, comerciale și culturale strânse fac ca a noastră cooperare bilaterală să fie dinamică și fructuoasă. Însă aceste relații bilaterale au o istorie îndelungată. Primul contact oficial între Argentina și România a avut loc în 1880. În 1882, primul consul român a fost numit la Buenos Aires, iar în 1887, primul consul argentinian a fost desemnat la București.

Encargado de Negocios de la Embajada de Argentina, Carlos Vallarino Foto: Hotnews

De asemenea, putem fi foarte mulțumiți de realizările noastre la mai multe niveluri, cu un număr semnificativ de acorduri bilaterale în mai multe domenii. Continuăm să facem progrese în discuțiile noastre în domenii foarte importante, cum ar fi: Cultură, Securitate Socială, Agricultură, Securitate, Mediu, Cooperare Satelitală și Nucleară. Cooperarea politică excelentă dintre cele două țări a fost consolidată anul acesta, la 25 aprilie, când Președintele României, Klaus Iohannis, a efectuat o vizită oficială în Argentina și s-a întâlnit cu președintele nostru, Alberto Fernández. Obiectivul acestei întâlniri oficiale a fost atât identificarea de proiecte comune în scopul îmbunătățirii dialogului politic, cât și cooperarea economică, dezvoltarea științifico-tehnologică și acorduri între universitățile din cele două țări. Cu acest prilej, Președintele Iohannis a afirmat disponibilitatea României de a colabora cu Argentina în vederea promovării obiectivelor comune de politică externă. A fost evidențiat, de asemenea, acordul dintre MERCOSUR și Uniunea Europeană, ambele țări "având voința de a-l concretiza, pentru că îl consideră util", precum a afirmat Președintele Iohannis.

Pe lângă aprofundarea parteneriatului biregional cu Uniunea Europeană, reuniunile bilaterale din Argentina au abordat, de asemenea, necesitatea unei cooperări multilaterale cu scopul de a combate efectele negative ale pandemiei asupra creșterii economice durabile, provocările și oportunitățile de cooperare în diferite formate regionale specifice fiecărei părți, precum și importanța susținerii comune a statului de drept, a valorilor democrației și a drepturilor omului în ordinea globală.

În cadrul consultărilor oficiale, Președintele Klaus Iohannis și Președintele Alberto Fernández au evaluat, de asemenea, posibilitățile de consolidare și extindere a cooperării în domenii de mare importanță pentru ambele țări, și anume: economie, comerț, energie, software, securitate cibernetică, agricultură, educație, mediu și promovarea educației privind schimbările climatice, răspunsul la situații de urgență și securitatea maritimă. Sunt foarte mândru să împărtășesc faptul că două acorduri bilaterale de cooperare au fost semnate în timpul vizitei Președintelui în Argentina. Unul în domeniul situațiilor de urgență, între Agenția Argentiniană pentru Cooperare Internațională și Asistență Umanitară - Căștile Albe - și Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului de Interne din România. Celălalt acord este în domeniul cercetării agricole și cooperării între Institutul Național de Tehnologie Agricolă (INTA) și Academia de Științe Agricole și Silvice din România (ASAS). Dar agenda contactelor la nivel înalt nu se încheie aici.

Pe 27 iunie, la București, vor avea loc Consultări Politice bilaterale, ocazie cu care o delegație din Argentina, condusă de Subsecretarul nostru de Stat pentru Politică Externă, Claudio Rozencwaig, se va deplasa în România. Pe plan comercial, continuăm să depunem eforturi pentru a crește schimburile comerciale bilaterale (care se ridică în prezent la aproximativ 240 de milioane de dolari) și mă bucur să pot spune că se înregistrează progrese reale de ambele părți. Am primit recent o delegație de producători argentinieni de mașini agricole, unde există un potențial extraordinar pentru aprofundarea legăturilor. Iar peste doar câteva săptămâni, companiile românești din acest sector vor vizita expoziția "Agroactiva" din provincia Santa Fe, unul dintre principalele centre agricole din Argentina. Privind în perspectivă, această revitalizare a dialogului politic și intensificarea contactelor dintre ministerele și agențiile noastre, precum și un interes reînnoit pentru noi oportunități de afaceri, îmi dau speranța unui impuls mult așteptat pentru relațiile bilaterale dintre Argentina și România.

În acest an, am sărbătorit Ziua noastră Națională alături de autoritățile locale și de oficialități de la cel mai înalt nivel din mai multe ramuri ale Guvernului României, în cadrul unei ceremonii solemne care a inclus cuvintele Secretarului de Stat pentru Afaceri Globale și Strategii Diplomatice, Traian Hristea. Sărbătoarea a avut loc în contextul unei revitalizări substanțiale a relațiilor bilaterale, ținând cont atât de recenta vizită în Republica Argentina a Președintelui României, Klaus Iohannis, cât și de Consultările Politice care vor avea loc la București, în 27 iunie anul curent. Având în vedere că sunt și Însărcinat cu Afaceri a.i. în Republica Moldova, doresc să profit de această ocazie pentru a recunoaște prietenia dintre cele două națiuni și să menționez că în acest an sărbătorim 30 de ani de relații diplomatice. În concluzie, această zi specială este, de asemenea, despre unire, cooperare pentru binele comun și valori comune. Acesta este motivul pentru care angajamentul nostru reciproc de a consolida și îmbunătăți în continuare relațiile excelente de care se bucură astăzi Argentina și România este atât o datorie, cât și o sursă de mândrie.

Însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Argentina, Carlos María Vallarino