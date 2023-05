Parteneriat media Miercuri, 24 Mai 2023, 16:11

Romanian Creative Week (RCW) a adus la Iași un spectacol care s-a jucat pe marile scene ale lumii și care a impresionat publicul în mod constant prin mișcările dansatorilor, dar și prin mesajul profund pe care îl pune sub lumina reflectoarelor. Spectacolul El Salto, regizat de Jesús Carmona, descris de The New York Times drept „A fenómeno of the Flamenco World” (Un fenomen al Lumii Flamenco), și deFerran Carvajal este încercarea artistică de a înțelege masculinitatea în secolul XXI. Publicul care a participat marți seară, 23 mai 2023, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, a aplaudat minute în șir, în picioare, nu doar la finalul spectacolului, ci și în timpul lui.

Jesús Carmona la Iași Foto: Romanian Creative Week

Specializat în Dans Spaniol și Flamenco, Jesús Carmona și-a pus la punct pregătirea artistică cu cei mai importanți interpreți și creatori ai scenei contemporane din lume. A făcut parte din trupe de dans foarte cunoscute în Spania și în întreaga lume, precum El Güito, Nuevo Ballet Español sau Antonio Canales. În 2006, s-a alăturat distribuției Baletului Național al Spaniei, unde a ajuns să fie Prim Dansator, și a participat ca artist invitat, în anii următori, la spectacolele organizate acolo. Preocuparea sa de creator și interpret l-a determinat să-și părăsească funcția în cadrul Baletului Național al Spaniei, pentru a-și urma propria viziune, dând astfel naștere trupei de dans Jesús Carmona.

„El Salto s-a născut din faptul personal care m-a făcut să pun la îndoială relația cu masculinitatea în secolul XXI, atât din partea bărbaților, cât și a femeilor. Prin dans, în căutarea răspunsurilor, am ajuns să înțeleg tipul de societate în care trăim și mi-am dat seama că mai sunt multe de făcut pentru a o îmbunătăți. Unele atitudini, cele mai simple și cotidiene, sunt cele care trebuie schimbate. Am vrut să aduc această creștere personală pe scenă, cu gândul că arta deschide sufletul către un loc de înțelegere și cu speranța de a mișca sau de a deschide ochii celui mai reticent spectator asupra subiectului sugerat de spectacol”, a declarat, la Iași, Jesús Carmona.

La finalul spectacolului, Jesús Carmona a transmis publicului bucuria de a fi dansat în cadrul festivalului HazarDance, parte a Romanian Creative Week, și a spus că a simțit căldura și susținerea lui pe parcursul întregului spectacol: „Primul lucru pe care mi-l doresc este ca publicul să se fi bucurat de spectacol. Dacă spectatorii au putut și reflecta asupra masculinității și asupra percepției generale privind această temă, atunci asta ar fi grozav. Dar fiecare persoană percepe spectacolul într-un mod diferit și asta este minunat”.

Spectacolele din cadrul HazarDance continuă și în zilele următoare.

La Uzina cu Teatru, publicul va putea vedea spectacolul Hamlet, ce transpune prin mișcare problematicile textului lui William Shakespeare într-un scenariu adaptat după textul acestuia. Evenimentul este programat pentru data de 24 mai, ora 17.30 și este o producție a Universității Naționale de Arte George Enescu Iași.

Tot pe 24 mai, la Teatrul Luceafărul, este programat spectacolul romeo@julia.com, o abordare originală a tragediei clasice shakespeariene, concepută de coregraful Fren-Ak, o co-producție a M Studio&Compania Fren-Ak. Evenimentul începe la ora 20.00 și va pune publicului întrebări despre condiția umană, privită din perspectivă tragică.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week, care are loc la Iași în perioada 19 – 28 mai, este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România.

