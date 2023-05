Parteneriat media Luni, 22 Mai 2023, 15:25

Romanian Creative Week pune sub lumina reflectoarelor ideea reconstrucției Ucrainei, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a indivizilor care experimentează acum drama separării de familii și frica de moarte în fiecare zi. Arhitectul Alexey Gulesha, care avea în momentul izbucnirii războiului o companie de arhitectură înfloritoare vine cu perspectiva lui artistică asupra felului în care vede Ucraina reconstruită după război, iar psihologul Mariana Kovalenko pune sub lupă ideea de traumă individuală și de speranță în reconfigurarea destinelor ucrainenilor de peste tot.

Moldova Film Festival Foto: Romanian Creative Week

Alexey Gulesha, invitat la conferința Welcoming differences between X, Y & Z generations, este unul dintre arhitecții extrem de talentați ai Ucrainei, care, înainte de război, deținea o companie de arhitectură în plină ascensiune. Invitat să vorbească despre ideea de reconstrucție a Ucrainei, Alexey Gulesha abordează și teme actuale controversate, precum felul în care inteligența artificială va modifica sau nu munca artistului.

„Scopul nostru principal este să creăm în lumea fizică, așa că da, pot confirma că unele dintre procese vor fi acum mai ușor de realizat cu ajutorul AI, unele etape de dezvoltare a proiectului vor fi ieftine și rapide, dar nu cred că va schimba întreaga industrie în următorii 10 ani. Nu suntem doar artiști, ar trebui să ne vedem sculptori ai vieții din întreaga lume, iar din acest punct de vedere AI va fi doar un instrument frumos pentru a sări peste câteva ore de lucru.”

Reconstrucția Ucrainei este, însă, crezul și țelul lui Alexey Gulesha, care vede o nouă Ucraină, care ar deveni un centru mondial cu o infrastructură modernă, care să ofere cele mai bune condiții locuitorilor ei, în virtutea faptului că un popor care a trecut printr-o asemenea dramă merită ce e mai bun.

„A devenit inutil pentru mine doar să creez. Îmi doresc ca practica mea să influențeze viața oamenilor din jurul meu și să fie o inspirație pentru colegi. Cu cât influența este mai bună, cu atât mai semnificativă și mai valoroasă este viața unui arhitect.Desigur, visez la un nou centru mondial în Ucraina, cu cea mai bună infrastructură și cele mai bune condiții de viață în toată țara, pentru că simt că am meritat-o.

Dar adevărul este că reconstrucția ar trebui să vină din interior spre exterior, și nu invers. Și facem doar câțiva pași pe această cale de autodezvoltare ca națiune. Acum rezolvăm problema securității și libertății de alegere, dar există o mulțime de provocări pe lângă cele cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat.

Ca arhitect, văd lipsa de educație și de gust și vreau ca munca mea să facă o schimbare. Vreau ca oamenii să vadă, să simtă și să folosească ceea ce creez, să se verifice în aceste noi condiții și să decidă dacă vor să aducă aceste idei la casele lor sau nu. Mergem pas cu pas pe calea îmbunătățirii țării noastre, dar scopul principal este educarea națiunii.”

Mariana Kovalenko, invitată la Moldova Film Festival, este psiholog și o vreme s-a refugiat chiar în Iași, unde a sprijinit familiile traumatizate de separarea de propriile familii și de frica constantă de moarte. Aceasta pune acceuntul pe reconstrucția Ucrainei din interior, căci poporul ucrainean trebuie să se reconstruiască, în primul rând, la nivel psihologic. Speranța este, în acest context, ancora care poate aduce la un liman bun o întreagă națiune, iar arta este modalitatea prin care speranța se poate configura mai ușor.

„Arta și psihoterapia sunt foarte asemănătoare - ele însoțesc o persoană pe calea suferinței sale și, împreună cu ea, caută oportunitatea de a fi fericită chiar și după experiența traumatizantă a războiului. În fiecare zi văd speranța în ochii oamenilor că războiul se va termina. Și aici este foarte important să luăm în considerare că această speranță hrănește acum o persoană sau poate îi distruge viața chiar acum, pentru că această speranță și vinovăția supraviețuitorului pe care o trăim cu toții uneori nu ne permite măcar să observăm sau să ne bucurăm de un mic copac înflorit chiar acum, aici, în altă țară.

Capacitatea de a spera este puterea poporului ucrainean, pentru că ei cred sincer că își pot apăra casa și se pot întoarce. Cred că speranța și credința, precum și simțul demnității, i-au ajutat pe soldații noștri să supraviețuiască acele prime zile, săptămâni când a început războiul. Credința și speranța sunt cele care le permit femeilor să-și aștepte soții din captivitate, mamelor să aibă grijă de copiii lor în fiecare zi, soțiilor să-i sune pe cei dragi aflați pe câmpul de luptă și să-i înveselească. Absolut toată lumea își caută un nou sens prin speranță. Și eu încă îl caut. În fiecare zi.”

Surprizele RCW din săptămâna 22 – 28 mai

Expozițiile continuă și în săptămâna 22 – 28 mai, la Romanian Creative Week

Music Gallery, un proiect al Jazz in the Park, a ajuns pentru prima oară la Iași, unde, timp de o lună, va oferi ieșenilor o veritabilă galerie muzicală la Palatul Braunstein. Vorbim despre o experiență muzicală totală, care înseamnă nu doar ascultare, ci și învățare și simțire. Căci cei care vor dori să viziteze Galeria Muzicală la Iași au posibilitatea să reia contactul cu istoria îndelungată a muzicii jazz, să asculte cele mai bune compoziții din acest gen cu aparatură de ultimă generație, dar și să învețe să cânte la instrumente.

„Ne dorim să oferim produse culturale noi, care să aibă un beneficiu educațional și de entertainment pentru publicul larg. Noi am reorganizat experiența festivalului de muzică sub forma unei galerii de artă. Practic, facem o expoziție despre muzică. Ne axăm pe muzica jazz și sunt două mari componente în expoziția noastră: pe de o parte, e o mică lecție socio-culturală despre impactul genului muzical pe care noi îl promovăm și, pe de altă parte, este o experiență de ascultare, de interacțiune cu muzica. Am creat astfel o mediatecă de viniluri, iar oamenii pot să vină să asculte analog pe echipamente foarte calitative, pot să asculte selecții muzicale de peste tot din lume și respectiv, pot testa boxe hi-fi, căști hi-fi și tot felul de alte echipamente. Practic, e o galerie interactivă.“ – a punctat curatorul Galeriei Muzicale și unul dintre membrii echipei Jazz in the Park, Alin Vaida.

„Păcatul originar” din Șotărie sau ce se întâmplă când un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar

Un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar... Pare un început de banc, dar, de fapt, e un început de artă neconvențională, pregătită cu grijă de designerul Otilia Chitic, sculptorul Titus Ivan și arhitectul Bogdan Curteanu în Șotăria din Iași, unul dintre mai mici baruri din România. Acolo amatorii de artă neconvențională pot descopri sensuri personale într-un basorelief care reinterpretează păcatul originar. “The Sin of Wonder” este denumirea acestui proiect de artă neconvențională într-un spațiu neconvențional, integrată perfect în structura evenimentului Romanian Creative Week.

The Sin of Wonder este, în realitate, mai mult decât o poveste spusă pe un basorelief. E un fel de meditație profundă asupra sensului omului în lume și asupra sincerității pe care el o manifestă în tot ceea ce alege să facă: să muște mărul, să bea un shot, să construiască o idee într-un spațiu inedit sau, pur și simplu, să fie.

„Un sculptor, un designer și un arhitect intră într-un bar...” este chiar premisa colaborării celor trei artiști, Otilia Chitic, Titus Ivan și Bogdan Curteanu, într-o încercare de a defini păcatul modern și atitudinea față de el, prin filtrul experiențelor noastre actuale.

Povestea conceptului o explică, însă, cel mai bine, unul dintre creatorii lui, și anume designerul Otilia Chitic.

„Practic, vorbim despre un coridor prin care se intră într-un bar din Iași, e prima shotărie (bar de shot-uri) din Iași, cea mai veche, e cel mai mic bar din România cred, are 14 metri pătrați. Și noi trei (un sculptor, un designer și un architect) ne-am gândit să și activăm spațiul, acel coridor care era destul de anost și să îl folosim ca pe un avatar al nostru, ca artiști, astfel încât să avem un spațiu neconvențional în care să ne exprimăm arta proprie.

Omul când intră acolo o să vadă un basorelief de mari dimensiuni, lucrat într-o tehnică în care artiștii nu prea s-au mai exprimat în ultimul timp. Acest basorelief are ca temă păcatul originar. Multă lume recunoaște această temă: Adam și Eva sunt păcăliți de șarpe să muște din măr și să primească darul cunoașterii și să plece în lume. Noi am lucrat pe ideea asta într-un alt sens: Adam și Eva au plecat în lume, au obținut multă cunoaștere și s-au întors la șarpe. Și, în loc să-i dea șarpelui înapoi mărul, ei îi oferă acestuia… un shot.”

Iașul își deschide curțile

Romanian Creative Week alocă arhitecturii o poziție specială, oferind premii celor mai buni arhitecți care își pun talentul în slujba remodelării a șase clădiri și monumente istorice din Iași. Sunt puse în joc premii în valoare de 45.000 lei pentru studenții și absolvenții din domeniul arhitecturii, artei și designului.

„Iașul își deschide curțile” este atât un concept inedit, cât și denumirea unui Festival de Arhitectură aflat acum la prima sa ediție, care se va desfășura și în anii următori printr-un parteneriat între RCW și Ordinul Arhitecților din România, filiala Iași. Instalațiile arhitecturale vor fi realizate special pentru a fi amplasate în armonie cu curțile unor monumente istorice remarcabile sau cu cele ale unor clădiri cu valoare arhitecturală prestigioasă din orașul Iași.

În cadrul primei ediții a festivalului de arhitectură au fost amenjate șase curți, în care sunt montate instalațiile celor șase proiecte desemnate câștigătoare în cadrul concursului. Proiectele au fost trimise juriului festivalului în perioada 27 februarie – 19 aprilie 2023. În perioada 29 aprilie – 15 mai au fost realizate instalațiile câștigătoare, care pot fi admirate de public pe toată perioada Festivalului de Arhitectură organizat la Iași, sub umbrela RCW.

„Festivalul de Arhitectură Iașul își deschide curțile vrea să valorizeze zonele puțin uitate ale Iașului, curțile interioare ale clădirilor monument-istoric și clădirilor reprezentative din Iași, care în foarte multe alte orașe sunt poate valorizate și deschise publicului”, explică arhitectul Mihaela Popiniuc.

Cele mai creative instalații arhitecturale urmează să fie premiate în zilele de 26 și 27 mai, iar fiecare dintre cele șase echipe desemnate să-și expună instalațiile în cadrul festivalului „Iașul își deschide porțile” de la Iași va primi un premiu în valoare de 7.500 lei.

