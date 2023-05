Articol susținut de ASAP România Luni, 22 Mai 2023, 08:38

Smile Media

0

​Ești elev de gimnaziu sau de liceu în Brașov sau Iași? Află că s-au prelungit înscrierile în concursul BANDA ASAP, până pe 31 mai! ASAP România și Animest vor să afle cum arată eroul reciclării pentru elevii din aceste două orașe și le-au lansat astfel provocarea de a se înscrie în concursul de benzi desenate pe tema reciclării: ”2040. În România încă se mai aruncă plastic la gunoi. Un erou/ o eroină decide să ia soarta plasticului în propriile mâini”.

​Deadline extins până pe 31 mai în concursul BANDA ASAP Foto: ASAP România

Mecanismul e simplu: elevii au de desenat o poveste într-un șablon de benzi desenate, care se descarcă de pe site-ul oficial ASAP România, din pagina dedicată. Povestea trebuie gândită și desenată de elevi și apoi înscrisă în concurs de către un profesor din școala la care învață fiecare elev, până la data limită de 31 mai 2023. Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe 14 iunie, după etapa de jurizare.

Respectarea temei de concurs, creativitatea autorului și aspectul vizual al desenului sunt cele 3 criterii pe baza cărora vor fi evaluate lucrările. Dacă sunt îndeplinite, elevii au toate șansele să câștige! 4 premii pentru Brașov și 4 pentru Iași vor fi oferite în cadrul concursului BANDA ASAP: două table interactive pentru o școală gimnazială și un liceu din Brașov, respectiv Iași, și câte un hoverboard pentru cei 4 elevi autori ai benzilor desenate declarate câștigătoare din cele două orașe.

Lucrările vor fi evaluate pe categorii (școli gimnaziale / licee) de către un juriu format din experți în domeniul benzilor desenate și al ilustrației: Maria Surducan, una dintre cele mai cunoscute ilustratoare din România, Nini Tuan, ilustratoare din Malaezia, stabilită în România de peste 15 ani, cu o experiență vastă în ilustrație, animație și benzi desenate, și Ligia Soare, cofondator și coorganizator Animest.

„Unul dintre scopurile concursului este acela ca tinerii să se implice activ într-o competiție pozitivă și constructivă, care le dezvoltă spiritul ecologic. Așadar, dacă elevii mai au nevoie de extra timp, noi îl oferim, și am extins de la 25 mai, la 31 mai înscrierile în concursul BANDA ASAP.

Am ales Brașov și Iași ca prime orașe în care să desfășurăm concursul pentru că am avut o bună colaborare cu instituțiile de învățământ și le considerăm foarte potrivite pentru proiect: Iașiul este cel mai performant oraș din program, după București, din perspectiva școlilor înscrise și a celor care raportează în program, iar Brașovul este proiectul nostru pilot în 2021 și unicul oraș unde, după o analiză riguroasă a nevoilor, am dotat integral școlile cu infrastructura de colectare internă. Baftă elevilor și la cât mai multe lucrări înscrise în concurs!”, a menționat Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

Ca obiective de viitor, ASAP România vizează organizarea concursului BANDA ASAP în cel puțin patru orașe pe an. Pentru anul 2023, organizatorii au în plan desfășurarea lui în alte două orașe, în această toamnă.

Toate detaliile despre procesul de înscriere, desfășurarea concursului, criteriile de jurizare și premii sunt disponibile în regulamentul concursului BANDA ASAP - aici.

***

Despre ASAP România

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în aproape 1,000 de școli din 32 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea design-ului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

Toate informațiile despre programul ASAP sunt disponibile pe site-ul oficial ASAP România și pe conturile de social media, Facebook, Instagram și TikTok.

​Articol susținut de ASAP România