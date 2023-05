ESENTIAL Joi, 18 Mai 2023, 11:47

Cluj IT Cluster, cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România, se pregătește pentru evenimentul său fanion: Cluj Innovation Days, conferință anuală care se desfășoară între 24 și 26 mai și care a ajuns la cea de-a unsprezecea ediție. Evenimentul s-a impus de-a lungul timpului ca un proiect major în industria IT, poziționând Clujul și România ca un adevărat hub al inovării, un model de comunitate smart care lucrează pentru binele comun.

Andrei Kelemen, CEO Cluj IT Cluster: Viziunea noastră este despre o țară în care lucrurile nu se mai petrec la întâmplare Foto: Cluj IT Cluster

Ediția din acest an a Cluj Innovation Days arată, încă odată, dimensiunea națională și chiar internațională a activității noastre și ne duce cu un pas mai aproape de ceea ce ne-am propus încă de la înființare. Viziunea noastră este despre o țară în care lucrurile nu se mai petrec la întâmplare, în care dezvoltarea pe principii sustenabile este susținută prin colaborare și proiecte majore ce adresează nevoile reale ale societății românești, în aliniere cu direcțiile actuale și viitoare europene. Conceptul unei națiuni care construiește un viitor optimist, prin tehnologie, poate fi pus în practică, iar Cluj IT are deja o serie de soluții concrete pe care le vom prezenta în cadrul evenimentului”, susține Andrei Kelemen, CEO al Cluj IT Cluster.

Pentru a prefața evenimentul, Cluj IT Cluster a organizat, cu câteva zile în urmă, un webinar dedicat companiilor mici și mijlocii care vor să facă pași concreți pentru transformarea digitală, fie prin adoptarea de soluții de digitalizare a activității, fie prin accederea angajaților proprii la cursuri care să-i ajute să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a ține pasul cu provocările actuale. Evenimentul a fost parte a proiectului „inFORMAT 4.0” (DigiSkills) – ID 140659, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Business Saga și CLUJ IT Cluster.

În cadrul discuțiilor, Andrei Kelemen a subliniat importanța digitalizării, proces văzut ca o soluție - chiar dacă nu completă - pentru companii și organizații în ceea ce privește reziliența lor.

”Despre reziliență se vorbește mult, dar cred că se înțelege destul de puțin. Spus cât se poate de simplu, reziliența se referă la capacitatea organizațiilor de a face față unor provocări, unele cunoscute, altele necunoscute, iar digitalizarea este parte a soluției prin care aceste organizații se pot pregăti pentru respectivele provocări. Pe de altă parte, referitor la digitalizare sau la procesul de transformarea digitală, aș spune că există foarte multe oportunități de finanțare în acest moment, iar companiile - în special IMM-urile - pot profita de ele pentru a parcurge acest drum al digitalizării. Noi, ca reprezentanți ai industriei IT venim în sprijinul acelor companii care vor să pornească pe acest drum, pentru a-și crea noi oportunități de business, pentru a accesa noi piețe sau pentru a-și crește reziliența.”, a spus Andrei Kelemen.

Directorul executiv al Cluj It Cluster a făcut apoi o invitație pentru participare la Cluj Innovation Days, conferință care a pregătit pentru ediția din acest an un program cuprinzător care aduce în prim plan diverse soluții de digitalizare, inovații facilitate de tehnologie, dar și oportunități de finanțare. Andrei Kelemen a subliniat în special evenimentele pregătite pentru ziua de 25 mai când va fi lansată în mod oficial inițiativa Centrul de Inovare Digitală pentru Societate (DIH4Society), propus de consorțiul condus de Cluj IT Cluster și format din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Universitatea din Oradea. Este o inițiativă regională care va sprijini companiile să inițieze acest proces de transformare digitală, oferind servicii de peste 4 milioane de euro în următorii trei ani.

”La evenimentul din 25 mai noi vom vorbi despre serviciile pe care le vom oferi gratuit prin intermediul eDIH4Society, așa că fac o invitație deschisă pentru participare către orice companie interesată de acest subiect. Participarea este gratuită, fiind condiționată doar de înregistrarea pe site-ul oficial:https://clujinnovationdays.com/”,a mai spus Andrei Kelemen.

Directorul executiv al Cluj IT a amintit și despre indexul european de digitalizare (DESI), clasament în care România se află pe ultimul loc, fiind țara din Uniunea Europeană cea mai rămasă în urmă în ceea ce privește utilizarea în societate a tot ceea ce este digital. Andrei Kelemen a susținut că acesta este un fapt în sine foarte îngrijorător, accentuând și faptul că România a pierdut teren în ultima vreme comparativ cu celelalte state europene.

”În ceea ce privește digitalizarea, România se îndepărtează în loc să câștige teren, comparativ cu celelalte state europene, iar companiile din țara noastră au doar de pierdut în acest context.”, a accentuat Andrei Kelemen.

Monica Mureșan, din partea Camerei de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, a accentuat în intervenția sa oportunitatea pentru IMM-urile eligibile de a-și pregăti gratuit salariații, prin înscrierea acestora la cursurile oferite.

”Viitorul este al celor care știu să inoveze, să se reinventeze, să se adapteze ca business la provocările constante. Or, o parte importantă în tot acest proces, este pregătire salariaților cu ajutorul unor cursuri care, iată, pot fi accesate complet gratuit. De asemenea, companiile mici și mijlocii au oportunitatea de a beneficia de unele servicii precum auditul maturității digitale, o componentă care va deveni obligatorie pentru multe dintre programele de finanțare europeană care se vor derula. Mai direct spus, companiile care vor să acceseze fonduri europene, vor trebui să aibă un astfel de audit, iar noi îl oferim gratuit. Sunt motive suficient pentru ca orice companie să fie interesată de oferta noastră, orice salariat într-un IMM să vină la cursurile organizate.”, a spus Monica Mureșan.

Irina Balaș, reprezentând compania de consultanță Business Saga, a subliniat, la rândul ei, avantajele pe care le au cursanții care se înscriu și participă la sesiunile de pregătire oferite gratuit.

”Deși sunt oferite gratuit, calitatea acestor cursuri este una foarte înaltă. Cursurile pentru dezvoltarea competențelor digitale sunt online, pentru a fi accesibile cât mai multor oameni. Am gândit un program destinat atât celor care fac primii pași pe drumul folosirii unor aplicații uzuale, cât și celor care au deja cunoștințe mai avansate și vor doar să își îmbunătățească anumite competențe cu noi cunoștințe și abilități. Vă așteptăm, așadar, la cursuri!”, a concluzionat Irina Balaș.

Accesul la activităţile conferinţei este gratuit, iar cei interesați să participe se pot înscrie urmând instrucțiunile disponibile pe website-ul:https://clujinnovationdays.com.