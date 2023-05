Articol susținut de Asociația "Salvează o inimă" Joi, 18 Mai 2023, 08:44

​La 6 anișori, Emanuel a fost pus în fața unei oștiri și trimis în luptă. Nu are mantie strălucitoare, nici coif ori sabie. Nu, nu e vorba despre o piesă de teatru pusă în scenă ad-hoc pe terenul de joacă din parc, ci despre o luptă reală și extrem de dramatică pentru supraviețuire.

Emanuel Farcaș Foto: Asociatia "Salveaza o inima"

La 6 anișori, Emanuel înfruntă dureri chinuitoare, dar nu se dă bătut. Trupul lui firav dă semne de epuizare după sesiuni interminabile de chimioterapie, dar când te afli în fruntea unei oștiri nu capitulezi niciodată, chiar dacă rivalul tău dispune de o armată întreagă de celule canceroase.

Lupta lui Emanuel pentru supraviețuire a început în toamna anului trecut.

,,De mai bine de jumătate de an trăim un calvar. Suntem distruși de suferință! Nu pot să exprim în cuvinte ce e în sufletul meu de mamă, mai ales când îl văd cât suferă după ședințele de chimioterapie. Emanuel era un copil vesel, plin de viață, jucăuș, îi plăcea să iasă des la plimbare în parc. Când îl văd țintuit pe un pat de spital, mi se rupe inima," ne-a mărturisit Valentina Farcaș, mama lui Emanuel.

La 6 anișori, Emanuel suferă de osteosarcom, o formă agresivă de cancer. În acest moment, băiețelul este internat împreună cu mama lui într-o clinică din Turcia.

,,Totul a început cu o durere de genunchi, dar ce a urmat a fost îngrozitor. O săptămână mai târziu, copilul meu nu mai putea să pună piciorul în pământ. Nici noi n-am mai simțit pământul sub picioare când am aflat rezultatul biopsiei. Am înghețat pur și simplu. Ți se blochează efectiv mintea și nu vrei să accepți ce ți se întâmplă. Nu a fost însă vreme de prea multe gânduri pentru că a trebuit să începem urgent ședințele de chimioterapie. După primele tratamente, medicii i-au dat puține șanse pentru picioruș și pentru viața lui. Așa am ajuns să căutăm sprijin în străinătate și am găsit o clinică specializată în rezolvarea problemelor de sănătate cu care se confruntă Emanuel,"ne-a mărturisit mama băiețelului de numai 6 anișori.

După două ședințe de chimioterapie, medicii din Turcia au decis să îi secționeze 18 cm din femur, astfel încât viața micuțului să nu fie pusă în pericol. Intervenția chirurgicală a reușit, dar Emanuel nu a scăpat de chinul curelor cu citostatice.

,,Mulțumim Domnului, Emanuel a reușit cu multă suferință și greutăți să treacă cu bine peste operație și peste nouă sesiuni de chimioterapie. Medicii ne-au spus că momentan nu au mai fost detectate celule canceroase în corp, însă trebuie să continuăm tratamentul agresiv ca să evităm o recidivă a bolii. E o luptă continuă cu un inamic invizibil," ne-a mărturisit Laurențiu Farcaș tatăl băiețelului.

Ca să mai poată merge vreodată, Emanuel are nevoie de o a doua operație, pentru reconstrucția osului secționat. Intervenția constă însă 25.000€, bani de care familia Farcaș nu dispune și nici nu ar putea să facă rost. Valentina este nevoită să stea non-stop cu băiețelul la tratament, iar Laurențiu lucrează zi-lumină pe un salariu de 2.000 de lei.

,,Cancerul netratat la timp nu iartă pe nimeni, iar osteosarcomul este o formă agresivă a acestei maladii. Ședințele de chimioterapie sunt vitale pentru eradicarea bolii, iar operația de reconstrucție a osului este singura variantă ca Emanuel să nu ajungă într-un scaun cu rotile. Să-i oferim împreună șansa la o copilărie normală, cu mers pe bicicletă, partide de fotbal și plimbări în parc! Orice donație făcută în conturile Asociației Salvează o inimă îl poate salva. Fii alături de acest suflet nevinovat! Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Vrei să ajuți, dar nu ai posibilități financiare? Alege să îți donezi ziua de naștere și un copil îți va mulțumi cu o rugăciune: https://salveazaoinima.ro/fundraising

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/emanuel-farcas/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ"

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Emanuel Farcaș!

