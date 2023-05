Parteneriat media Marți, 16 Mai 2023, 16:50

Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative (FEPIC), organizatorul Romanian Creative Week (RCW), a anunțat în premieră, miercuri, 16 mai, faptul că evenimentul organizat la Iași, în perioada 19 – 28 mai, este cel mai mare din Europa în privința numărului de industrii creative pe care le aduce la un loc, 11 în total. Plasarea RCW pe acest prim loc la nivel european a fost făcută de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO - European Union Intellectual Property Office).

Irina Schrotter, conferința RCW Foto: Romanian Creative Week

„Am fost contactați de reprezentanții EUIPO și am primit felicitările lor pentru edițiile anterioare ale Romanian Creative Week, din 2021 și 2022. Cu această ocazie, am primit o informație extrem de importantă pentru evenimentul nostru, pentru comunitatea din Iași și chiar pentru România: RCW este cel mai mare eveniment din Europa, ca număr de industrii creative reunite la un loc. În această calitate, am început, de la această ediție, o colaborare directă cu EUIPO, industriile creative fiind direct legate de drepturile de autor”,a declarat Irina Schrotter, în cadrul unei conferinței de presă care a avut loc miercuri, 16 mai.

Cele 11 industrii creative din cadrul RCW sunt: Film, Arte performative, Arte, Meșteșuguri, Design, Muzică, Arhitectură, Advertising, Modă, New Media, Gaming.

De cealaltă parte, Livia Ionașcu, Intellectual Propriety Specialist în cadrul EUIPO, a transmis prin intermediul organizatorilor RCW:„Romanian Creative Week este cel mai mare eveniment de acest gen din România și din Europa în ceea ce privește industriile creative pe care le reunește. De fapt, formatul acestui eveniment dovedește și pune în valoare spiritul creativ și inovator românesc. În ultimii ani, România dă tonul creativ în Europa Centrală și de Est, oferind minți foarte talentate, care aduc o nouă notă de creativitate și prospețime”.La ediția din acest an a RCW, Livia Ionașcu va fi unul dintre mentorii workshop-ului Becoming an Entrepreneur, eveniment susținut de UniCredit Bank.

Roxana Voloșeniuc, Mimi și Andreea Berecleanu,

Astfel, în cele 10 zile ale RCW, vor fi organizate peste 100 de evenimente de film, arte performative, arte, meșteșuguri, design, muzică, arhitectură, advertising, modă, New Media și gaming, semnate de 1.000 de creativi români și străini.

Expoziții, show-uri de modă și de arte vizuale, concerte, un festival de film și unul de dans, conferințe și workshop-uri pe teme inovative, acestea sunt doar câteva dintre atracțiile ediției din acest an a Romanian Creative Week.

Roxana Voloșeniuc, Mimi și Andreea Berecleanu, între influencerii care vin la RCW

Romanian Creative Week 2023 este structurat pe șase piloni: Arts & Crafts, Content Creation, Creative Entrepreneurship, Design, Innovation & Digital,New Media. În cele 10 zile ale RCW, vor fi organizate peste 100 de evenimente, semnate de nu mai puțin de 1.000 de creativi români și străini.

Expoziții, show-uri de modă și de arte vizuale, concerte, un festival de film și unul de dans, conferințe și workshop-uri pe teme inovative, acestea sunt doar câteva dintre atracțiile ediției din acest an. Una dintre surprizele RCW 2023 este prezența la Iași a unui număr impresionant de influenceri. Între aceștia: Roxana Voloșeniuc, Louis Florea, Lorena Vișan, Mimi, Cristina Almășan, Maria Vigheciu, Maria Zvinca, Domnica Mărgescu, Ileana Badiu, Maurice Munteanu, Andreea Berecleanu.

Pe lista evenimentelor Romanian Creative Week 2023 sunt incluse, între multele surprize:

Romanian Fashion Week va aduce la Iași, în perioada 26 – 28 mai, zeci de designeri tineri și consacrați. Cele peste 50 de show-uri de modă se vor desfășura în grădinile Palas, pe cel mai spectaculos catwalk din țară. Curatorii Romanian Fashion Week sunt Ovidiu Buta, pentru secțiunea Romanian Designers, și Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu, pentru Innovative Future Platform. Echipele de beauty conduse de Alexandru Abagiu, pentru Lancôme, și Sorin Stratulat, pentru Philips, vor întregi show-urile de modă.

Una dintre premierele RCW 2023 este HazarDance, desfășurat în perioada 22-25 mai. Festivalul de dans include opt spectacole de dans contemporan, flamenco, teatru-dans și street dance, dintre care șapte realizate de trupe românești și unul de artiști spanioli – El Salto. O competiție de street dance și două ateliere de hip-hop vor completa HazarDance, festival curatoriat de Ștefan Lupu și de Teodora Velescu.

Arts & Craftsvine cu 11 expoziții care vor provoca imaginația publicului, găzduite de Palatul Culturii, Baia Turcească sau Palatul Braunstein. Pe lista expozițiilor: Diacronia (curator Marian Pălie), Impatiens Tremens și Manifest of Now (curatori Elena Viziteu-Ionescu și Marlene Herberth), Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea (curator Bogdan Iacob), The Night Shift (Christian Tudose), Humanity on Display (curatori Maria Bilașevschi și Felix Aftene), Playescapes (curator Oana Stanciu), Looking back with new perspective(organizator Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Iași).

Moldova Film Festival aduce opt filme artistice și documentare premiate internațional, precum și invitați de excepție: Sean Wang, regizorul documentarului A marable travelogue, și actorul de origine română Ștefan Gota, stabilit în Belgia, personajul principal din filmul Here.

O săptămână de concerte, o tabără de creație muzicală și o conferință pe teme din domeniul muzical. Asta va aduce festivalul de muzică NeMO, curatoriat de Cătălin Alionte.Vor concerta, între alții, Vama, Maidan, Blanco, GSA, Comann, Lia, Paulina, DJ CS84. În deschiderea concertului Vama, din 20 mai, va fi Vocea României Live, show în cadrul căruia vor urca pe scenă Winael Baldus și Iulian Nunucă. Concertele vor fi în Amfiteatrul Palas, dar și în alte locații din Iași.

New Media, secțiunea curatoriată de Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video-mapping, vine în acest an cu zeci de instalații și spectacole de arte vizuale, desfășurate pe o axă impresionantă a Iașului, între bulevardele Ștefan cel Mare și Sfânt și Copou.

Creative Entrepreneurship, pilon susținut de UniCredit Bank, având drept partener strategic Iulius, vine în întâmpinarea antreprenorilor cu workshop-ul Becoming an Entrepreneur, proiectul Rezidența Antreprenorială și cel mai mare târg de design vestimentar din România, Creative Collective.

O altă premieră este RCW HUB, care lărgește universul Romanian Creative Week printr-o serie de evenimente organizate de artiști din toată țara și incluse în calendarul RCW. Pe lista evenimentelor sunt Music Gallery, expoziția organizată de echipa clujeană Jazz in The Park, expozițiile The Sin of Wonder (realizată de Otilia Chitic, Titus Ivan, Bogdan Curteanu) și INTEGRAT 2.1 by KSA (curator Ana-Sabina Drinceanu), dar și proiectul arhitectural Iașul își deschide curțile (organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Iași), prin carecurțile interioare a șase monumente istorice sau clădiri cu valoare arhitecturală prestigioasă din Iași vor fi îmbogățite cu instalații spectaculoase.

„Romanian Creative Week este o platformă care susține artiștii inclusiv prin finanțare, nu doar prin expunere. Ne bucurăm să constatăm că, față de edițiile prcedente, numărul artiștilor ieșeni care participă la pilonul New Media a crescut exponențial. Pentru New Media, RCW finanțează instalații ce vor fi incluse în circuitele expoziționale naționale, astfel că Iașul devine o reală platformă pentru artiștii acestei secțiuni. În cadrul Content Creation, un loc esențial îl ocupă platforma de promovare a tinerelor talente muzicale, care în 2023 are un nume nou, New Music Oasis. Platforma capătă o nouă dimensiune odată cu succesul de azi al artiștilor ce au fost prezenți pe scena RCW din edițiile anterioare, precum Bruja și Jean Gavril, care cântă în prezent pe scenele celor mai mari festivaluri din țară”,a declarat Cătălin Alionte, directorul RCW.

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK

Aflat la cea de-a treia ediţie, Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înfiinţată la Iaşi, în 2011, FEPIC a organizat peste 50 de acţiuni de promovare naţională şi internaţională a industriilor creative româneşti. Programul integral al RCW 2023 poate fi accesat aici: https://romaniancreativeweek.ro/program/

