Articol susținut de Universitatea Româno-Americană Marți, 16 Mai 2023, 10:27

Rectorul Universității Româno-Americane, prof. univ. dr. habil. Costel Negricea, a discutat într-un interviu despre evoluția înscrierilor în ultimii ani, noutățile pregătite pentru viitorii studenți, excelența în învățământul universitar românesc în 2023, factorii care au influențat activitatea universității în ultimii ani și ce face URA pentru a fi în pas cu viitorul.

Prof. Univ. Dr. Habil. Costel Negricea, rectorul Universității Româno-Americane Foto: Universitatea Româno-Americană

Cum a evoluat cererea înscrierilor în ultimii ani și cum se preconizează că vor fi anul acesta?

Realitatea cu care ne confruntăm cu toții este scăderea demografică din România. Acest lucru și alegerea studiilor la universități din alte țări au atras după sine o scădere a numărului de studenți naționali în fiecare an. Se poate remarca, totuși, o creștere a numărului de studenți internaționali care aleg România ca destinație pentru urmarea studiilor. Universitatea Româno-Americană a rămas una dintre cele mai populare alegeri ale studenților în materie de studii universitare și postuniversitare. Suntem o platformă educațională care oferă studenților posibilitatea acumulării de experiențe educaționale integratoare folositoare pentru evoluția profesională și cea personală a tinerilor. Faptul că noi ne adaptăm continuu programele de studii la cerințele pieței muncii și suntem în contact permanent cu mediul de business și organizațional, ajutând armonizarea așteptărilor studenților și angajatorilor, cred că este un punct foarte important care ne diferențiază în cadrul pieței educaționale. Convingerea tinerilor pentru urmarea unui program de studii universitare, în România sau străinătate, depinde de o multitudine de factori, printre care regăsim calitatea proceselor academice și a vieții de student, diversitatea și actualitatea programelor de studii, costurile implicate de studii, posibilitatea angajării ș.a. În ceea ce privește universitatea noastră, în acest moment, studenții noștri se bucură de posibilitatea alegerii dintr-o varietate mare de cursuri curriculare și extra-curriculare predate de profesori internaționali sau de profesioniști din diferite domenii de activitate. De asemenea, este important să menționăm dimensiunea internațională a universității noastre. În prezent studenți cu peste 40 de naționalități au ales universitatea noastră și le mulțumim! Ei ne ajută, alături de cadre didactice și profesioniști de pe aproape toate continentele, să imprimăm o deschidere internațională autentică, iar multiculturalismul ajută studenții, dar și cadrele didactice, la construirea unor experiențe curriculare de un real folos. Menționez și faptul că dincolo de ceea ce oferim studenților noștri, suntem preocupați și de dezvoltarea armonioasă a tinerilor și a pieței educaționale. În perioada anterioară, elevii din diferite licee din București sau din țară au avut posibilitatea să asiste, în calitate de invitați, la derularea unor activități didactice cu scopul conștientizării particularităților abordărilor academice specifice diferitelor specializări. Astfel, am contribuit la orientarea tinerilor înspre alegerea unor domenii de studiu, în cunoștință de cauză. Revenind la întrebarea dumneavoastră, se poate observa, ca tendință, creșterea numărului de studenți la studiile universitare de licență și o scădere a cererii pentru programele universitare de masterat. Această tendință a condus la apariția cursurilor vocaționale sau de formare continuă în domenii punctuale de interes, oferite atât de universități, cât și de organizații specializate.

Ce noutăți le-a pregătit URA viitorilor studenți, ce alte noutăți va lansa în curând și în ce constă valoarea acestora pentru studenți?

Prin fiecare inițiativă educațională, universitatea noastră își propune să ofere oportunități și elemente de noutate adaptate celor mai actuale evoluții ale pieței muncii și ale societății în general, poate chiar pe anumite componente și chiar anticipând aceste evoluții. Trebuie să conștientizăm ritmul accentuat al schimbării și nevoia adaptării, fie prin conținutul fiecărei discipline studiate, fie prin expunerea la numeroase oportunități extra-curriculare din care studentul să poată să experimenteze și să fundamenteze alegerea unei direcții profesionale. Pe de altă parte, dincolo de inițiativele și programele dezvoltate alături de comunitatea noastră academică, lucrăm continuu la dezvoltarea relațiilor internaționale cu parteneri individuali sau instituționali prin care să oferim plus valoare studentului. Chiar recent am încheiat noi parteneriate cu universități din Japonia și Coreea, care se adaugă la lista celor peste 200 de parteneriate cu universități și organizații internaționale prin care susținem creșterea calității proceselor didactice și a experiențelor educaționale oferite studenților, absolvenților și profesorilor noștri. Totodată, în această perioadă, lansăm un nou parteneriat de valoare prin programe de studii cu diplomă dublă alături de University of York din Marea Britanie și CITY College din Grecia. Prin acest parteneriat vom oferi programe de studii universitare de masterat, iar din toamna anului viitor vom avea disponibil și un program de licență. Studenții care vor urma cursurile din cadrul acestui parteneriat vor avea parte de o experiență unică: cursuri cu profesori internaționali alături de profesori și profesioniști din diferite domenii din țara noastră, iar la finalizarea studiilor vor avea diplomă de la University of York, Marea Britanie și de la universitatea noastră, înglobând astfel tot ce este mai bun din ambele comunități academice. Practic, vor face școală la nivel internațional, dar în România. De altfel, toate programele de tip diplomă dublă pe care le avem deja implementate cu universități din SUA și Italia reprezintă o oportunitate extraordinară pentru studenți și o reconfirmare a calității proceselor academice din cadrul universității noastre, prin recunoașterea studiilor și, astfel, prin acordarea de încredere în cadrul fiecărui parteneriat internațional.

Ce înseamnă excelența în învățământul universitar românesc în 2023? Dar în cel internațional? URA către care dintre ele se uită și cum își propune să atingă acest standard?

Universitatea noastră și-a câștigat locul în topul celor mai performante instituții de învățământ superior din țară, în urma procesului de clasificare a universităților din România, realizat de către Ministerul Educației și ARACIS, cu sprijinul Băncii Mondiale. Pornind de la acest aspect, aș vrea să punctez câteva lucruri esențiale. Excelența în educație înseamnă în primul rând cadre didactice bine pregătite, orientate către student și nevoile sale. Alături de competențele academice, excelența în educație se obține și prin activități de cercetare și inovare, prin eforturi continue și dedicare din partea cadrelor didactice și a colegilor implicați în cercetare. Înseamnă susținerea derulării proceselor academice prin menținerea la un nivel ridicat al calității procesului didactic, prin investiții în personal, în campus și în echipamente necesare derulării activităților didactice. În ceea ce ne privește, vorbim și despre aducerea în cadrul activităților didactice a specialiștilor din business sau organizații, din țară sau străinătate, precum și implicarea lor în activități de cercetare alături de comunitatea academică. Vorbim și despre crearea unui mediu în care studenții pot simula sau pune în practică ceea ce au învățat cu ajutorul noilor tehnologii sau alături de parteneri din mediul de afaceri sau organizaționali. Toate aceste realizări conduc la atingerea unor standarde de excelență în educație la nivel național, dar și internațional. Universitatea noastră își propune să îmbine cât mai mult componenta academică cu cea de cercetare și cea practică. În plus, trebuie să înțelegem că dimensiunea educațională oferită studenților trebuie să aibă ca finalitate, pe lângă pregătirea profesionistului de mâine, pregătirea lui pentru integrarea în societatea de mâine. Uitându-ne la comunitatea noastră de absolvenți, la calitatea lor umană și realizările lor profesionale, putem spune că reușim să facem asta.

Care sunt factorii care au influențat activitatea URA în ultimul an și cum s-a adaptat universitatea acestora?

Pandemia a lăsat urme adânci, care au ecou și în prezent, în primul rând asupra tinerilor și în al doilea rând asupra cadrelor didactice. Anul acesta universitar am reluat cursurile fizice în campus și am observat o serie de schimbări comportamentale, o reticență a studenților în interacțiune. Reluarea cursurilor a necesitat o atenție specială și asupra modului în care cadrele didactice au reușit să reia interacțiunea cu studentul și să îl sprijine în procesul de învățare și dezvoltare profesională. Este responsabilitatea noastră ca universitate să îi ajutăm să depășească eventualele dificultăți, astfel încât să le fie ușoară adaptarea la colectivitate, fie că vorbim de mediul academic, fie că vorbim de mediul de lucru. Pentru a-i ajuta să se deschidă și să comunice, le-am pus la dispoziție consiliere psihologică gratuită și am organizat evenimente care să îi ajute să relaționeze mai ușor. Ne-am propus să reînviem spiritul de comunitate universitară printr-un festival universitar cu ocazia aniversării de 32 de ani a universității, în care am cuprins evenimente academice și de cercetare, activități artistice și expoziții de artă, campanii de conștientizare și competiții sportive. Cred că sunt activități în care, prin implicare, studenții au reușit, alături de cadre didactice și profesioniști din diferite domenii, să se regăsească, să refacă legătura cu alți colegi și apartenența la comunitate. Succesul studenților este rezultatul felului în care cadrele didactice reușesc să facă tranziția și integrarea mai ușoară către înțelegerea proceselor academice pentru acumularea de cunoștințe și deprinderi. De asemenea, pentru a înțelege cât mai bine nevoile tinerilor și abordările psihopedagogice adaptate acestora, am continuat să investim în formarea cadrelor didactice și a personalului administrativ și continuăm să facem asta și în perioada următoare.

Care este impactul universității urmate asupra carierei studenților/viitorilor profesioniști și cum își propune URA să îi susțină pentru succes profesional?

Consider că impactul universității este unul considerabil, prin ecosistemul educațional oferit și prin interacțiunile directe și permanente cu reprezentanții pieței muncii. Desigur, depinde și de student și dorința acestuia de implicare. Noi suntem o platformă educațională, de dezvoltare profesională și personală, în care studentul este expus la o mulțime de oportunități educaționale și poate alege în funcție de domeniul lui de interes. Dacă vor să facă internship-uri în străinătate, au această posibilitate la îndemână. Organizăm evenimente cu oamenii de business din domeniile lor de studii, avem workshop-uri pe diverse teme profesionale sau chiar personale. Am oferit, împreună cu partenerii noștri posibilitatea dezvoltării personale, pentru 50 de studenți, prin participarea gratuită la un curs de Programare Neuro-Lingvistică. Au acces la evenimentele organizate de universitate sau cele la care suntem parteneri, unde intră în contact cu reprezentanți din mediul de business și nu numai. Avem workshop-uri pe diverse teme profesionale sau de dezvoltare personală. Există programe de formare profesională, unde este disponibilă o gamă variată de cursuri. Organizăm târgul de joburi RAU JOB FAIR, deschis tuturor studenților, de la orice universitate, care, de la an la an, are un succes din ce în ce mai mare și ne ajută să înțelegem cerințele pieței muncii. Avem parteneriate cu angajatori de renume pentru stagii de practică și internship-uri, fiind în contact permanent cu nevoile tinerilor și ale companiilor pentru o inserție ușoară pe piața muncii. Chiar la sfârșitul lunii martie am organizat o masă rotundă cu angajatori, absolvenți și studenți în care am dezbătut aceste nevoi. Alături de partenerii angajatori, derulăm studii pentru înțelegerea nevoilor noii generații și ne implicăm împreună în pregătirea tinerilor pentru evoluțiile pieței muncii sub impactul noilor tehnologii. Prin toate aceste acțiuni, studenții și absolvenții noștri au parte de tot suportul necesar din partea universității pentru a reuși în tot ceea ce își propun.

Ce urmează în învățământul universitar și ce face URA pentru a fi în pas cu viitorul?

Universitățile sunt conectate la comunitățile sociale în mijlocul cărora funcționează și pe care le influențează spre progres prin educație și inovare. Evoluția învățământului universitar este direct legată de evoluția societății și nevoile omului. Indiferent că vorbim despre tendința de învățare de oriunde, despre a învăța elemente practice, de conferire a unor competențe care rămân relevante în marea de schimbare, universitățile trebuie să ofere experiențe educaționale și umane integratoare pentru fiecare student, adaptate nevoilor acestuia și evoluțiilor pieței muncii și societății. Universitatea Româno-Americană oferă studenților săi o experiență educațională la standarde de calitate internaționale. Studenții nu mai sunt nevoiți să meargă în afara țării la studii, ci pot alege să studieze aici și să aibă aceleași beneficii ca în străinătate, cu stagii de studii de scurtă durată în universități internaționale partenere, într-un campus modern, alături de studenți și profesori internaționali, veniți din toate colțurile lumii, acestea fiind câteva aspecte foarte importante. Pot alege să plece cu Erasmus+ sau programe bilaterale de schimburi și să studieze în orice colț al planetei doresc pentru a experimenta ideea de Global Citizen și să ia tot ce are mai bun de oferit această experiență. Studenții beneficiază de cursuri curriculare și extra-curriculare cu profesori străini veniți de la universități de top din întreaga lume. Departamentul de Studii Asiatice le oferă posibilitatea de a înțelege cultura asiatică și de a învăța limbile asiatice. Universitatea Româno-Americană se aliniază astfel, la mediul global și oferă posibilități de dezvoltare academice și personală studenților și absolvenților săi la cel mai înalt grad de calitate.