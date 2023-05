ESENTIAL Luni, 15 Mai 2023, 18:47

Social Innovation Solutions lansează Academia de Sustenabilitate, prima platformă socială și de educație sustenabilă dedicată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din România. Academia de Sustenabilitate are scopul de a ajuta IMM-urile dornice să adopte strategii de sustenabilitate și urmărește creșterea numărului de afaceri sustenabile din România. Accesul în platformă este gratuit, realizându-se prin crearea unui cont pe academia-de-sustenabilitate.ro.

S-a lansat Academia de Sustenabilitate, prima platformă socială și de educație dedicată IMM-urilor din România Foto: Social Innovation Solutions

Platforma Academia de Sustenabilitate ghidează antreprenorii în transformarea modelelor de business și în creșterea profitabilității pe termen lung, oferindu-le conținut relevant și gratuit despre sustenabilitate, sub forma unor module digitale și a unor webinarii interactive și de networking. Totodată, prin intermediul Academiei, antreprenorii au oportunități de networking direct în platformă și pot întâlni, astfel, posibili parteneri de business.

Academia are două componente importante: educație și comunitate. În cadrul Academiei de Sustenabilitate, participanții au acces la conținut relevant care îi ajută în dezvoltarea abilităților și cunoștințelor în domeniul sustenabilității pentru a face față provocărilor curente și viitoare. Aceștia vor avea la dispoziție 11 module de învățare compuse din informații practice și utile, despre provocările cu care se confruntă antreprenorii în zona sustenabilității. Informațiile din cadrul modulelor educaționale sunt completate de peste10 webinarii susținute de experți naționali și internaționali și de o listă de instrumente, resurse și referințe relevante adaptate la cerințele pieței. Printre resursele aflate la dispoziție se numără conținut despre accesarea finanțărilor sustenabile și verzi, fiscalitate adaptată obiectivelor de mediu, comunicarea sustenabilității, inovații în tehnologii pentru sustenabilitate, economie circulară, raportare nefinanciară precum și zeci de studii de caz.

„Adoptarea noilor tehnologii și sustenabilitatea vor fi principalii factori perturbatori pentru mediul de business în următorii cinci ani, iar prin Academia de Sustenabilitate vrem să ajutăm companiile să transforme aceste provocări în avantaje competitive. Academia are la bază experiența noastră din transformarea și accelerarea a sute de start-upuri din România, o rețea globală de experți cu care lucrăm de peste cinci ani, dar și parteneri pe termen lung precum Fundația Coca-Cola și BCR. Ne dorim ca, alături de antreprenorii și experții din România, să facem din România una dintre cele mai importante destinații de business sustenabil din Europa Centrală și de Est”, a declarat Ciprian Stănescu, Președinte și CEO al Social Innovation Solutions, inițiator al Academiei de Sustenabilitate.

„Ideea acestui proiect a pornit de la două deziderate majore: determinarea europenilor de a reconstrui o societate mai echitabilă, mai sănătoasă și mai prosperă, garantând în același timp un viitor sustenabil planetei noastre și prioritatea Fundației Coca-Cola de a sprijini dezvoltarea de comunități sustenabile. Sustenabilitatea este un subiect din ce în ce mai prezent în discuții, dar încă neînțeles de către mulți. Pentru că știm din activitatea noastră câtă complexitate implică dezvoltarea unei afaceri sustenabile, ne-am gândit că avem șansa și obligația de a susține crearea unui spațiu de conversație și educație pentru o Românie sustenabilă. Academia de Sustenabilitate se adaugă în acest an platformei Sustainable Futures, cu obiectivul de a oferi IMM-urilor din România informațiile necesare transformării sustenabile a afacerilor lor”, a declarat Mihaela Niță, Director Relații Publice, Coca-Cola România.

Modulele educaționale au fost realizate împreună cu experți în sustenabilitate și business precum: Dragoș Tuță-Mihaylov (Fondator, Ambasada Sustenabilității în România), Mihaela Niță (Director Relații Publice, Coca-Cola România), Alexandru Laibăr (Director Executiv, Coaliția pentru Economie Circulară - CERC); Adelina Dabu (Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia), Andra Iftemie (Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații); Remus Dănilă (Head of Development, Bursa de Valori București), Mihaela Ștefănescu (expert, Institutul European din România), Teia Ciulacu (Președinte, Viitor Plus), Radu Puchiu (Co-fondator, TINIA Group), Magdalena Caramilea (Director de Sustenabilitate, Autonom Group), Andreea Ghiocel (Director Diviza de Raportare, The CSR Agency), Alice Nichita (Public Affairs & Sustainability Director, Coca Cola HBC), Mircea Ilie (expert și coach în sustenabilitate) sau Adina Tudor (Customer Sustainability Partnerships Manager, Coca-Cola HBC) și nu numai.

„În cadrul BCR integrăm principiile ESG în procesele noastre de business și ne dorim să sprijinim companiile printr-un nou mod de abordare care să deschidă oportunități în zona educațională și către finanțare sustenabilă. Ne-am început călătoria spre sustenabilitate în urmă cu câțiva ani, cu proiecte dezvoltate atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Pentru noi este important să menținem deschisă comunicarea cu comunitatea de afaceri deoarece trecem împreună prin acest proces, iar obiectivul nostru comun este susținerea unei economii verzi. Tranziția spre noi modele de business sustenabile poate asigura un viitor mai bun pentru România și ne bucurăm să susținem Academia de Sustenabilitate. Cu ajutorul platformei dedicate IMM-urilor urmărim tendințele generate de transformarea ESG pentru a răspunde împreună nevoilor de educație pentru sustenabilitate”, a declarat Ioana Voinescu, Head of Sustainability Department BCR, partener principal al Academiei.

Despre Academia de Sustenabilitate

Academia de Sustenabilitate este un proiect marca Sustainable Futures inițiat de Social Innovation Solutions alături de Fundația Coca-Cola, partener fondator și BCR, partener principal. Printre partenerii organizaționali se numără Ambasada Sustenabilității în România, Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, Viitor Plus, Global Shapers Bucharest Hub, WWF România, CCIFER sau SNRB. Proiectul beneficiază de sprijinul organizațiilor internaționale SME Climate Hub, Exponențial Roadmap Initiative, FutureShift, The Rock Group, având ca partener academic Envisia. Academia de Sustenabilitate are o componentă de Advisory Board, un consiliu consultativ care joacă un rol esențial în asigurarea resurselor educaționale de înaltă calitate, relevante și actualizate, astfel încât IMM-urile să poată adopta cele mai bune practici în domeniul sustenabilității și să rămână competitive pe piață.

Despre Social Innovation Solutions

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație care are ca misiune să susțină indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale.

SIS organizează mai multe incubatoare și programe educaționale în România și Europa Centrală și de Est, precum Future Makers, Academia de Sustenabilitate, TRANSFORMATOR și Games of Science,lucrând cu aproape 10.000 mii de tineri, start-ups și ONG-uri în ultimii ani. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații precum Future Summit, Sustainable Futures sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de executive education în foresight, inovație și sustenabilitate.

Despre Fundația Coca-Cola

Fundația Coca-Cola reprezintă ramura filantropică a Companiei Coca-Cola, având misiunea de a face diferența în comunități din întreaga lume, investind în idei și instituții transformatoare care abordează unele dintre cele mai presante provocări globale. De la înființare în 1984, Fundația a acordat peste 1,5 miliarde de dolari în granturi pentru sprijinirea inițiativelor din întreaga lume și recent și-a reafirmat prioritățile pentru a adresa în mod special accesul durabil la apă, economia circulară, reziliență la schimbările climatice și pregătirea și răspunsul la dezastre, dezvoltarea economică și cauzele care afectează comunitatea din orașul natal.