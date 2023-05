Articol susținut de RunInBucharest Duminică, 14 Mai 2023, 08:20

În weekend-ul 13-14 mai, Bucureștiul găzduiește cea de-a 12-a ediție OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON. Evenimentul reunește mai multe curse de alergare, de 2,5 km, 10 km, ștafetă (3 x 6,5km + 7km + 7,6km ) și 21 km, precum și Cursele Copiilor.

Sâmbătă, 13 mai, au avut loc loc cursele necompetitive, de la ora 09.00 luând startul alergătorii pentru Cursa Populară, urmând ca de la ora 10.30 să ia startul micii alergători de la Cursa Copiilor, pe categorii de vârste 0-3ani, 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani, 10-12 ani.

Duminică, 14 mai va fi un singur start, de la 09.00 pentru cursele competitive de semimaraton, semimaraton ștafetă (echipe de câte 3 membri), 10 km individual. Startul pentru Cursa 2,5km fotolii rulante va avea loc sâmbătă 13 mai, la ora 08.45, iar duminică, la aceeași oră, urmând să aibă loc startul cursei 10 km pentru alergătorii cu abilități speciale.

Bucharest RUNNING CLUB, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții:

sunt așteptați 15.000 de alergători la OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON, cursele sunt sold out.

pentru alergătorii cu vârste cuprinse între 0-18 ani, înscrierile sunt gratuite;

traseele curselor de sâmbătă au ca puncte de start și sosire Piața Constituției și se desfașoară pe Bd. Unirii până la Piața Unirii;

traseele curselor de duminică au ca puncte de plecare Bd. Libertății (în dreptul Parcului Izvor) și sosire în Piața Constituției, și vor parcurge bulevardele din centrul și nordul Bucureștiului (Calea Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kisseleff, Calea Victoriei, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Bd Basarabia;

înscrierile online sunt deschise până vineri, 12 mai - pentru cursele de sâmbătă, și până sâmbătă, 13 mai - pentru cursele de duminică;

înscrieri vor fi disponibile și în cadrul SportExpo, în limita locurilor disponibile , în Piața Constituției, începând de joi, 11 mai;

, în Piața Constituției, începând de joi, 11 mai; kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul SportExpo, în Piața Constituției, începând de joi, 11 mai;

SportExpo este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 20.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare;

În premieră în cadrul SportExpo va avea loc Eat &Meet, zona de food și relaxare atât pentru alergători cât și pentru suporteri;

aproximativ 400 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

Pe traseu vor fi 8 puncte de entertainment și 5 puncte de hidratare.

Sâmbătă, 13 mai, orele 15.00 a avut loc Under Armour Shake Out Run, un antrenament facilitat de 321Sport. Lungimea traseului este de aproximativ 2 kilometri, și se va desfășura în Parcul Izvor. Antrenamentul nu va fi cronometrat, deoarece acest eveniment nu are caracter competitiv. Cursa este gratuită, deschisă tuturor participanților la OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON .

Semimaratonul București 2023 în cifre:

Traseu

- 4 sectoare traversate

- 7 puncte de cronometrare

- 27 atracții turistice

- 24 pacemakeri

- (aproximativ) 16.000 de pași pentru câștigătorul Semimaratonului București

Hidratare și energizare

- 15 tone de fructe(banane, portocale și mere)

- 120.000 pahare reciclabile apa

- 40.000 pahare reciclabile energizant

- 45.000 sticle 0.5 l apă plată

- 9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

- 80 tomberoane plastic

- 80 tomberoane menajer

- 40 tomberoane hârtie/carton

- 65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului (estimat

-100 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile

-15 000 săculeți reutilizabili și pungi din material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază, medicale, pompieri

- 1 centru de comandă

- 440 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

- 12 ambulanțe SABIF

- 6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

- 60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

- 20 arbitri direcționare pe traseu

Participanții la Semimaratonul București OMV Petrom vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele sunt oferite de OMV Petrom tuturor alergătorilor, indiferent că sunt copii sau adulți. Albumele vor putea fi descărcate de pe site-ul evenimentului sau din aplicația RunRomania (disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS).

Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucuresti21km.ro, dar și în aplicația RunRomania (disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS, pe www.runromania.com).

Restricționare trafic

Sâmbătă, 13 mai

• Bdul Unirii (ambele sensuri) între bdul Libertății și bdul I.C.Brătianu și bretelele adiacente Pieței Constituției, între orele 07:00 - 15:00;

• Bdul Libertății între bdul Națiunile Unite și Splaiul Independenței (ambele sensuri)-amenajare zona START începând cu orele 16.30 - până la orele 14.30 a zilei de 14 mai;

• Bdul Libertatii (intre bretele Piata Constituției, sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bdul Națiunilor Unite) - amenajare zona SOSIRE, începând cu orele 15.00 până la orele 14.30 a zilei de 14 mai;

Duminică, 14 mai

începând cu ora 06.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și cele pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

bdul Unirii (ambele sensuri) între bdul Libertății și bdul I.C.Brătianu și bretelele adiacente Pieței Constituției, între orele 07.30 – 14.30;

bdul Libertății între Calea 13 Septembrie și bdul Națiunile Unite între orele 07.30 – 14.30;

bdul Libertății între bdul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie (benzile 2 și 3) între orele 07.30 – 14.30;

pe traseele curselor de 10km Individual și 21 km precum și pe străzile care acced în acestea în intervalul orar 07.30 – 14.30;

Arterele de circulație vor fi redeschise traficului rutier secvențial, în funcție de poziția ultimului alergător care se încadrează în timpul regulamentar al competiției.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și este membru cu drepturi depline al Asociației Internaționale a Maratoanelor și Curselor de Alergare Stradală (AIMS), deține certificarea World Athletics Label a Federației Internaționale de Atletism și este cursă criteriu de calificare pentru Campionatele Mondiale de Alergare Stradală (1 octombrie 2023, Riga, Letonia).

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 10 km, ZuzuFit -Sponsor Cursa Ștafetă, Bioderma Photoderm - Sponsor Cursa Copiilor, Mega Image-Sponsor Cursa populară &Refreshment Point, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Meda, World Class, Izvorul Minunilor - Apa Oficială.

Parteneri media: Radio ZU - Official Radio Station, TVR – Official Media Partner, Gazeta Sporturilor, MediaTRUST.

Parteneri instituționali: Primăria Capitalei, CTMB – Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Primăria Sector 5, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism,

ONG-uri partenere: Ajungem Mari, Hospice Casa Speranței,HELP Autism, N-AVEM SÂNGE, Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, United Way, Asociația Copii pentru Viitor.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găduiesc anual astfel de competiții. Toate competițiile #RunInBucharest sunt acreditate și înscrise în calendarul internațional al AIMS (Asociația Internațională a Maratoanelor și Semimaratoanelor) și World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest

​​​​​​​