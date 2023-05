ESENTIAL Vineri, 12 Mai 2023, 19:25

Primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa care găzduieşte simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale a fost inaugurat, vineri, la Universitatea Politehnica din Bucureşti. România va fi un hub de educaţie şi formare a specialiştilor pentru următoarea etapă a instalării reactoarelor nucleare civile în România şi Europa, a declarat ambasadorul SUA Kathleen Kavalec, relatează Agerpres.

Kathleen Kavalec Foto: Shutterstock

"Este minunat să vedem România utilizând tehnologia nucleară americană de ultimă generaţie, ceea ce reprezintă încă un indicator a cât de departe a ajuns parteneriatul nostru. Simulatorul SMR va fi un instrument valoros atât pentru studenţi, cât şi pentru profesionişti, pe măsură ce ne pregătim pentru construcţia şi operarea centralei SMR de la Doiceşti. Simulatorul va ajuta, de asemenea, România să devină un centru pentru tehnologia SMR în regiune şi mult dincolo de aceasta, precum şi o bază pentru sprijinirea funcţionării acestei noi tehnologii în alte ţări", a afirmat ambasadorul, care a fost prezentă la la inaugurarea primului Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa care găzduieşte simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale.

Preşedintele Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a afirmat că proiectul este unul de ţară şi reprezintă o revoluţie energetică.





"Este un proiect care nu este al unei singure instituţii, ci necesită şi angrenează un întreg ecosistem care ne uneşte. (...) Ceea ce se întâmplă acum este o revoluţie în energetică. (...) O să avem mai mult electricitate curată. (...) Un program nuclear de succes nu înseamnă numai tehnologie şi o tehnologie de succes, nu înseamnă doar un soft şi un echipament, este nevoie de oameni bine pregătiţi şi resursa umană este ceea ce poate face un program a fi de succes sau nu", a spus Cosmin Ghiţă.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a subliniat necesitatea inginerilor calificaţi în energie nucleară.

"Primul simulator de reactoare modulare din Europa. Iar suntem în topul mondial al tehnologiei nucleare. (...) Avem nevoie de ingineri calificaţi în energie nucleară pentru programul nuclear românesc pentru că, da, România are un program nuclear românesc pe lângă reactoarele clasice. (...) România a fost vizionară, şi-a dorit să aibă tehnologie nucleară foarte sigură. Nu vorbim de sigură, vorbim de foarte sigură. O tehnologie nucleară care nu poluează. Pentru că ne-am asumat ca şi ţară până în 2050 să reducem emisiile", a evidenţiat Popescu.

Potrivit acestuia, pentru a avea un sistem energetic stabil, este nevoie de aceste reactoare modulare.

Centrul E2, dezvoltat ca parte a programului Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), o iniţiativă a Guvernului Statelor Unite ale Americii, va contribui la realizarea obiectivelor României de a deveni un lider în ceea ce priveşte implementarea sigură a reactoarelor modulare mici în România şi Europa, precum şi un hub de educaţie şi formare a specialiştilor în domeniul SMR în regiune.

În mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale şi E-Infra, proprietarul amplasamentului, au semnat un memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa.

Pe 27 iunie 2022, cu ocazia lansării Parteneriatului pentru Infrastructură şi Investiţii Globale, prezentat la Summit-ul Liderilor G7, preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunţat alocarea unui grant de 14 milioane de dolari pentru etapa de dezvoltare a reactoarelor modulare mici în România de către NuScale - Studiul preliminar de inginerie şi design front-end pentru proiectul SMR în România.

Compania americană NuScale Power şi compania românească RoPower Nuclear au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie şi proiectare pentru prima centrală cu reactoare nucleare modulare mici din România.