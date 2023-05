ESENTIAL Miercuri, 10 Mai 2023, 12:54

HotNews.ro

3

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat că a fost huiduit şi ameninţat de protestatari ai AUR, miercuri, în perimetrul clădirii Palatul Parlamentului, apreciind că ar trebui discutată la nivelul conducerii Camerei Deputaţilor posibilitatea sporirii măsurilor de securitate.

Csoma Botond, UDMR Foto: AGERPRES

„Eu vin pe jos la Parlament şi am venit prin strada Izvor, pe trotuar, pe partea Palatului Parlamentului. Jandarmii mi-au spus că nu pot intra la prima intrare, m-am îndreptat către următoarea intrare, am trecut printre protestatari, m-au huiduit şi sigur că şi m-au şi ameninţat, dar n-am fost lovit. Au zis: Luaţi-i gâtul!", deci un discurs agresiv. Cred că m-au recunoscut, dacă au zis "Afară cu UDMR-ul!". M-am îndreptat către cealaltă intrare şi atunci am auzit nişte paşi, nişte persoane alergând în spatele meu, dar jandarmii i-au oprit. (...) Este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat", a afirmat Csoma Botond la Parlament, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, "aceşti oameni sunt induşi în eroare de către un partid extremist şi şovin care se numeşte AUR".

„Şi ajungem la scene, nu ştiu, poate că în Germania nazistă au fost scene similare. Nu e OK într-o democraţie. Nu mi-a fost frică niciodată să mă duc pe jos, pe stradă, să intru în discuţie cu cetăţenii. Dar vedeţi ce se întâmplă: sunt instigaţi şi sunt păcăliţi din păcate aceşti oameni, pentru că nimic nu e adevărat din ceea ce spune AUR cu legile pe care le votăm astăzi în Parlament. Am înţeles că au fost colegi - domnul Orban, care a fost agresat. Eu cred că e dreptul fiecăruia să decidă dacă depune plângere sau nu. E un protest ilegal, nu prea înţeleg, totuşi, cum s-a putut desfăşura. Eu n-am fost bruscat, jandarmii i-au oprit. (...) Sigur că, dacă nu erau jandarmii, poate mă bruscau şi pe mine, poate mă loveau", a explicat Botond.

Deputatul UDMR a atras atenţia că există şansa ca astfel de proteste să degenereze, context în care a subliniat că ar trebui discutată în Biroul permanent situaţia de miercuri, respectiv anumite măsuri de securitate.

„Eu chiar vreau să mă opresc să le spun că nu e nimic adevărat din ceea ce spune AUR, dar după aceea am văzut că sunt destul de agresivi, n-am avut cu cine să port un dialog. Trebuie să ne gândim totuşi: a fost un incident de securitate, aţi văzut şi dumneavoastră, s-au introdus acele gloanţe în clădirea Parlamentului, dar totuşi nu cred că ar trebui să restricţionăm de tot accesul în Parlament, nu trebuie să stăm aici, să fim separaţi de cetăţeni. Dar nişte măsuri de securitate ar trebui să luăm. Trebuie să facem o analiză şi în Biroul permanent. (...) După cum am văzut cum reacţionează unii colegi, ce discurs au, mă pot gândi că se pot duce în această direcţie (amplificarea incidentelor de miercuri - n.r.). Cred că ar trebui să luăm nişte măsuri sporite de securitate", a mai afirmat deputatul UDMR.

Întrebat dacă ar trebui să fie controale mai stricte la intrarea în Palatul Parlamentului, Csoma Botond a spus: "Cred că o anumită perioadă de timp s-ar impune un control mai riguros la intrarea în clădire".

O colaboratoare a AUR a fost oprită, miercuri, la intrarea în Palatul Parlamentului, după ce reprezentanţii SPP au descoperit, la controlul de la poarta de acces, patru cartuşe.

Potrivit unor surse din Poliţie, femeia implicată în incident a afirmat că muniţia reprezintă suveniruri de la o tragere. Acestea par, la prima vedere, capete trase, fără încărcătură.

Ea a fost dusă la secţia de poliţie şi este cercetată de poliţiştii de la Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Accesul în Camera Deputaţilor a fost blocat.