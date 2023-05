Articol susținut de CSALB Marți, 09 Mai 2023, 11:01

Dana Dima, vicepreședinte Banca Comercială Română, în dialog cu Adrian Negrescu, consultant financiar și influencer.

Adrian Negrescu: Începem cu vești bune, ni se spunea de la Banca Națională că în a doua parte a anului inflația ar urma să se tempereze și că, din această perspectivă, am trecut de acel vârf al creșterilor de prețuri.

Dana Dima: Acest lucru ar avea un impact pozitiv asupra costurilor pe care clienții le au atunci când au accesat un credit, mai ales în dobândă variabilă. Dar trebuie să fim atenți, acest optimism trebuie dozat bine, echilibrat, pentru că odată cu scăderea inflației probabil va crește și apetitul de a lua credite noi.

Adrian Negrescu: În momentul de față este greu pentru majoritatea celor care au credite pentru locuință să își plătească ratele de pe o lună pe alta. Dobânzile au crescut foarte mult, mai este și presiunea pe salariile din cauza inflației. Cum gestionează BCR această problemă sensibilă?

Dana Dima: De acum 10 am încercat să construim un model preventiv atunci când vorbim de acordarea creditelor. Atunci am decis să credităm doar în moneda națională, în lei, și bine am făcut pentru că schimbul valutar genera un stres suplimentar pentru clienți. În plus, moneda națională este stabilă. Ne bucurăm că românii au înțeles că atunci când primești salariul în lei, este important să plătești creditul tot în lei.

O altă decizie luată acum câțiva ani a fost să credităm cu dobândă fixă, ceea ce a adus un confort suplimentar pentru clienții noștri, mai ales în această perioadă volatilă. Peste 85% din producția de credite imobiliare – produsul standard al Băncii Comerciale Române – este acordată cu dobândă fixă, iar creditele de consum sunt acordate 100% cu dobândă fixă. Ne-a fost greu să explicăm acum ceva timp de ce o dobândă fixă poate fi un sprijinin, mai ales în momente de volatilitate, dar astăzi putem să vorbim despre un portofoliu sănătos și despre clienți care nu sunt afectați de această modificare de piață.

Încercăm să le explicăm clienților că înainte de a accesa un credit este important să pună deoparte acea sumă pe care urmează să o plătească. Recomandăm clienților să economisească cel puțin șase rate lunare, dacă nu chiar 2 ani! Această rezervă va crea o disciplină. Ceea ce ne lipsește, în general, este disciplina de a economisi constant, acest lucru ajutându-ne și când trebuie să plătim constant o sumă de bani.

Adrian Negrescu: De regulă când românii își cumpără o casă, o mașină, sunt foarte optimiști în legătură cu veniturile lor viitoare. Cum gestionați acest optimism și cum transmiteți semnalele de alarmă?

Dana Dima: Anul trecut am pornit un program, prin care oferim un diagnostic financiar gratuit clienților noștri, în unitățile bancare BCR, împreună cu consilierii noștri. Practic, construim un plan financiar foarte simplu, pe mai mulți ani. Ne gândim împreună cu clienții care sunt posibilele evenimente care pot apărea în viața fiecăruia: boală, educație, investiții pe care trebuie să le facem. Pur și simplu discutăm despre obiectivele fiecărei familii pe termen mediu și lung. Peste 60 de mii de clienți deja au acceptat acest diagnostic financiar gratuit și au construit împreună cu noi obiectivele pe termen lung.

Adrian Negrescu: Inflația a fost o lecție dură pentru toată lumea, banii ținuți la saltea s-au devalorizat și se vor devaloriza în continuare și trebuie să învățăm să ne ținem banii în depozite și în instrumente care să producă, la rândul lor, un randament.

Dana Dima: Aș putea spune că această piramidă a vieții se contruiește mai întâi printr-un fond de rezervă, acele 6 luni în care punem banii deoparte, poate chiar mai mult, apoi un nivel de protecție și aici ne gândim la evenimente speciale care pot apărea în viața noastră și putem să ne protejăm. Vârful piramidei este când începem să investim. Pentru zona de protecție de care vorbeam avem un pachet de produse de asigurare foarte larg, pornind de la asigurările simple ale bunurilor din jurul nostru, până la asigurări de venit, de sănătate, de invaliditate. Observăm că apetitul oamenilor de a apela la un produs de asigurare este crescut. Protecția nu este doar a ta ca persoană care accesezi un credit, ci și a celor din jurul tău.

Noi lucrăm la anularea mitului care spune că atunci când ai un salariu mic nu poți economisi. Există produse de economire de 100 de lei care îți oferă șansa ca în câțiva ani să ai câteva mii de lei deoparte și cu un randament echilibrat. Trebuie să anulăm acest mit că un român care are un salariu mic sau un venit mic nu poate economisi.

Adrian Negrescu: Interviul acesta îl purtăm în sediul CSALB, o instituție care vine să sprijine atât clienții cât și băncile pentru a avea o relație normală, chiar și atunci când intervin evenimente care ne pot afecta viața de zi cu zi. Cum gestionați negocierile cu consumatorii în cadrul CSALB?

Dana Dima: În strategia noastră sprijinim concilierea, soluționarea amiabilă cu clienții noștri. Relația pe care am dezvoltat-o pe termen lung cu CSALB ne oferă încredere în profesionalismul și obiectivitatea cu care reprezentanții Centrului tratează fiecare caz în parte. Pentru noi contează foarte mult să găsim soluții suplimentare pentru clienți, personalizate în funcție de situația financiară a fiecăruia. De câțiva ani, de la înființarea CSALB am definit un proces prin care promovăm concilierea încă de la acordarea creditului.

În momentul în care apar întrebări despre evoluția creditului și a costurilor, îndrumăm clienții către Centru. De foarte multe ori atunci când clienții s-au adresat Centrului, s-au întors către bancă și au spus: “Da, acesta este procesul corect! Acest proces de decizie este unul corect și chiar dacă la început informațiile financiare nu au fost clare și transparente, în urma acestor discuții cu specialiștii Centrului, ne-am clarificat”. Când CSALB intervine în cadrul procesului, nivelul de soluționare devine mult mai calitativ.

Adrian Negrescu: Și este un proces foarte simplu: depui o cerere, inclusiv online, și cu ajutorul experților și cu reprezentanții băncii, stabilești clar care sunt problemele în relația cu banca, dacă poți sau nu poți să-ți plătești rata, dacă ai perspectiva de a-ți îmbunătăți modul de plată. Sunt lucruri care fac și determină ca această relație să continue și să nu se ajungă în justiție!

Dana Dima: Să ajungi în instanță nu face decât să genereze cheltuieli, eforturi, emoții negative care până la urmă denaturează relația cu un client. Încurajez românii să interogheze și baza Biroului de Credit pentru că acolo sunt raportate toate eventualele discrepanțe care pot apărea în plata creditului. Apoi să-și creeze o disciplină din a nu ajunge în Biroul de Credit din moment ce accesibilitatea la un credit nou scade pe măsură ce numărul de rate neplătite sunt expuse către întregul sistem bancar.

Adrian Negrescu: Care ar fi profilul clientului BCR pe zona de credit imobiliar în momentul acesta? Putem vorbi de un profil anume?

Dana Dima: Media de vârstă la care un client își dorește să cumpere o casă este undeva la 30-35 de ani. Dar există și clienți care datorită creșterii numărului membrilor familiei doresc extinderea spațiului locativ în care trăiesc și atunci achiziționează o locuință nouă cu un spațiu mai mare. În acest caz vorbim de o vârstă medie de 45 de ani. Acum câțiva ani media de vârstă era mai scăzută. Un rol în acest fapt îl au și mediul antreprenorial sau cel corporatist. Astăzi tinerii se gândesc întâi unde vor lucra și cât timp vor sta în acel loc. În plus, a crescut mobilitatea angajaților, iar activitatea la distanță s-a amplificat odată cu pandemia.

Adrian Negrescu: Putem spune că asistăm la o criză la nivel bancar internațional? Am văzut falimentele din SUA la niște bănci de investiții, care au un grad ridicat de risc. Este România o țară sigură din perspectiva sistemului bancar?

Dana Dima: Suntem obișnuiți să avem astfel de provocări. Sistemul bancar românesc este solid. Perioada 2008-2009 și tot ce s-a întâmplat după, ne-a învățat să fim foarte stricți în regulile pe care le-am aplicat, astfel încât stabilitatea, fortăreața aceasta a balanței și bilanțului bancar să fie una solidă.

