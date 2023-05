Articol susținut de Regina Maria Vineri, 05 Mai 2023, 10:44

După un diagnostic de diabet și multe kilograme acumulate, Dan Conu a trecut printr-o operație mult prea agresiva în Turcia și o complicație care i-a pus viața în pericol. După doi ani de suferință, salvarea a fost o intervenție de corecție făcută în România. „Am greșit că nu m-am documentat, nu am verificat clinica, nu am citit despre operație. Acum, îi sfătuiesc pe toți oamenii care se gândesc să facă operații bariatrice să verifice înainte clinica și doctorii”, spune bărbatul.

Pacient, Dan Conu Foto: Regina Maria

Fost sportiv de performanță, vicecampion la box cu mulți ani în urmă, Dan Conu (40 de ani) a aflat în urma unor analize că avea diabet zaharat de tip 2 în stadiu incipient. După ce a renunțat la cariera sportivă, a luat în greutate până a ajuns să cântărească 127 de kilograme. Nu a stat prea mult pe gânduri până a decis să facă o intervenție bariatrică.

„Aveam un prieten care făcuse o operație de micșorare de stomac la o clinică din Turcia. Se operase, scăpase de diabet și m-am gândit că asta e soluția: îmi fac micșorare de stomac, slăbesc și scap și de diabet”, povestește Dan. A ajuns la clinica din Turcia recomandată de prietenul lui, a mers la o consultație, unde a făcut un set de analize și i-au spus că e gata de operație. „M-am întors în România, mi-am pus treburile la punct și m-am operat după o lună, pe 8 iulie 2020”, își amintește.

Intervenția din Turcia

La clinica din Turcia, Dan a comunicat cu medicul prin intermediul unui translator, dar spune că doctorul nu i-a explicat în detaliu ce presupune operația, cât durează și ce implică recuperarea. „Eu nu am cerut detalii și aici a fost greșeala mea. M-am bazat doar pe ce mi-a spus prietenul meu. Mă gândeam că e o operație de micșorare de stomac normală, dar n-a fost așa”, spune acum Dan.

Intervenția bariatrică a durat aproape 8 ore, iar problemele au apărut imediat după, când a început cura cu lichide, care se recomandă după astfel de operații. „Aveam multe scaune, după fiecare masă. Le-am spus doctorilor de acolo că ceva nu e în regulă, dar m-au asigurat că nu e nimic, că e din cauza operației, că e o sensibilitate”, își amintește.

După o săptămână de spitalizare, Dan a fost externat din clinică, deși inciziile se infectaseră. Urma să revină la un control postoperator după două saptamani, dar a hotărât să mai stea într-un hotel din apropierea spitalului, pentru că nu se simțea deloc bine. „Eram anemic și mi-era frică să nu pățesc ceva. Vă dați seama, eram un bărbat de 127 de kilograme, sportiv, și abia mă țineam pe picioare. Nu puteam să merg. Unde să plec imediat?”, povestește bărbatul.

„Prietenii nu mă recunoșteau”

A plecat acasă, la București, cu rănile de la operație încă deschise. După o lună și jumătate de tratament, rănile s-au închis, dar tulburările digestive au continuat. După 3 luni de la intervenție, a revenit în Turcia, la un control. Le-a spus din nou medicilor despre problema pe care o avea, dar ei l-au asigurat din nou ca recuperarea decurge normal.

Niciun aliment nu rămânea în tubul său digestiv mai mult de 20 de minute. Tranzitul intestinal extrem de rapid, durerile abdominale pe care le avea mereu, meteorismul, stările de rău, amețelile și greața îi făceau viața imposibilă.

În 3 luni, a slăbit 20 de kilograme - mai mult decât se întâmplă in mod normal după o micșorare de stomac. La un an și jumătate de la intervenție, Dan avea doar 71 de kilograme, mai puțin decât avusese vreodată în viața de adult. Procentul de grăsime din corp scăzuse la 11%, în condițiile în care valoarea optimă pentru un bărbat este de 15-20%.

Diabetul de care suferea dispăruse după intervenție, dar, pe măsură ce repeta analizele, începeau să apară alte probleme: lipsă de fier, de vitamina D și alte carențe. „Eram atât de anemic, încât arătam de parcă eram mort: negru la față, îmi «căzuseră» mușchii de pe picioare și de peste tot. Eram deprimat, nu puteam să dorm. Prietenii nu mă mai recunoșteau când mă întâlneam cu ei. Am revenit la un alt control, la 9 luni, și m-am certat cu doctorul. Eram foarte revoltat că nu reușeam să aflu ce e în neregulă. Cu analizele în față, doctorul de acolo îmi spunea că nu am nimic, cu toate că analizele arătau altceva și eu arătam distrus. Mi-au dat să beau un lichid o perioadă, dar am continuat să elimin tot ce mâncam, în afară de orez”, povestește bărbatul. În România, a urmat un tratament cu vitamine injectabile care l-a pus pe picioare, după cum povestește.

„Nu credeam că o să mai revin vreodată la o viață normală”

La un an și jumătate de la operație, Dan a mers din nou la clinica din Turcia, hotărât să nu plece de acolo până nu află ce are. „Doctorul care m-a operat mi-a dat niște plicuri de colestiramină și mi-a promis că am să scap de problema asta. Într-adevăr, am luat medicamentul imediat după masă, acolo, în Turcia, și nu am mai avut probleme cu scaunele. Soția mea a căutat pe internet indicațiile și a descoperit că medicamentul e folosit pentru sindromul intestinului scurt sau deviație de intestin. Când am auzit asta, am căutat informatii despre operație, ca să văd și eu ce mi s-a făcut”, povestește Dan.

Protocolul de operație pe care îl primise era în limba turcă, așa că a apelat la un birou de traduceri. Deși sumarul raportului operației arăta că i s-a făcut o simplă intervenție de micșorare a stomacului, în cuprins era precizată și intervenția făcută la nivelul intestinului subțire, numită interpoziție ileală.

„Aveam micșorare de stomac și o deviere de intestin, aceasta fiind cauza scaunelor dese. Am aflat asta abia la un an și jumătate de la operație, prin martie 2022”, își amintește bărbatul.

Iată ce înseamnă, mai exact, intervenția la nivelul intestinului subțire: partea de jos a acestuia, numită ileon, a fost „decupată“ și inserată în partea de sus, cea care se află imediat după stomac. Într-un proces digestiv normal, bolul alimentar este prelucrat de stomac, apoi de jejun (partea de sus a intestinului subțire), apoi de ileon (partea de jos a intestinului subțire) și, în final, de intestinul gros, urmând evacuarea. După operație, a fost „scurtcircuitat“ mare parte din intestinul subțire. Bolul alimentar care părăsea stomacul era prelucrat imediat în ileonul care venea acum direct în prelungirea stomacului, pentru ca apoi să fie evacuat. Digestia era superficială și foarte rapidă, nutrienții nu erau absorbiți corespunzător de organism, iar evacuările erau rapide și creau mult disconfort. Din fericire, însă, nicio parte din intestin nu a fost îndepărtată, ceea ce a făcut posibilă corectia.

Operația din România

Tratamentele pe care le primise Dan pentru tulburările de tranzit intestinal erau doar o soluție temporară, care nu puteau rezolva cauza diareei cronice și nu puteau fi administrate la infinit. Printr-o intervenție de reconstituire bariatrică, intestinul putea fi refăcut astfel încât să fie reluat tranzitul intestinal normal. Dan Conu nu a mai avut curaj să meargă în Turcia și a ales să facă intervenția la Prof. Dr. Catalin Copaescu, in Ponderas Academic Hospital.

„Domnul doctor Copăescu mi-a spus că am să-mi revin după operația aceasta, că în 6 luni o să ajung la o greutate normală pentru structura mea osoasă și pentru masa mea musculară, o să-mi dispară anemia și o să mă duc la toaletă o dată pe zi, ca un om normal, nu o să mai am diaree cronică. Nu credeam că o să mai revin vreodată la o viață normală”, povestește Dan.

Intervenția reparatorie realizată pe 5 septembrie 2022, la Ponderas Academic Hospital, nu a fost deloc simplă: anatomia și fiziologia intestinului subțire a fost restabilită prin reasamblarea acesteia. Ulterior, Dan a beneficiat de supraveghere postoperatorie în spital, până la recuperarea completă, și nu acasă sau într-un hotel, unde parametrii lui corporali nu pot fi urmăriți de o echipă avizată.

„Imediat după operație, m-am simțit mult mai bine. Am plecat pe picioare din spital după o săptămână. După 6 luni de la intervenție, sunt alt om. Mi-am revenit complet. Am luat 12 kilograme în greutate, cum mi-a spus doctorul. Arăt altfel, mă simt altfel, sunt activ, muncesc. Mi-am făcut toate analizele la 6 luni și nu mai am absolut nimic. 5 septembrie a fost pentru mine ziua de renaștere, pe care am să o țin minte toată viața”, spune bărbatul.

O intervenție prea agresivaă

La Ponderas, Dan Conu avea să descopere că nu era singurul pacient operat în alte centre care avea nevoie de o reintervenție în urma unor complicații. „ În spital cu mine mai erau 4-5 oameni operați pentru aceeași problemă ca a mea. Toți aveau aceeași operație făcută. Nu știu dacă la aceeași clinică, dar toți am trecut prin aceeași experiență”, își amintește.

Săptămânal, mai mult de doi pacienți ajung în atenția medicilor de la Ponderas Academic Hospital din cauza complicațiilor postoperatorii apărute în urma procedurilor de chirurgie bariatrică realizate în Turcia. Profesorul doctor Cătălin Copăescu, coordonatorul singurului Centru de Excelență în Chirurgia Obezitatii din România, recomandă pacienților prudență înainte de a cumpăra oferte „avantajoase“ care propun, la pachet, operații rapide, rezultate spectaculoase, eventual care includ în preț și câteva zile de relaxare la malul mării.

În cazul lui Dan, micșorarea stomacului ar fi fost suficientă pentru a obține efectul dorit. În Turcia, operația bariatrică a fost dublată în mod nejustitificat de intervenția de interpoziție ileală, potrivit doctorului Copăescu. La momentul la care a luat decizia să meargă în Turcia, Dan Conu avea un diabet în stadiu incipient care nu justifica o intervenție chirurgicală atât de agresivă.

„Diabetul său putea fi ținut sub control dacă ar fi slăbit un număr considerabil de kilograme sau dacă ar fi luat medicamente. Există numeroase soluții medicamentoase foarte eficiente în tratamentul diabetului aflat la început, și asta înainte de a ajunge la insulină”, a subliniat dr. Copăescu. Chirurgia bariatrică este soluția de tratament pentru pacienții care nu pot controla diabetul nici chiar prin administrarea de insulină.

Intervențiile bariatrice trebuie să fie potrivite pacientului

Înainte de orice operație de acest tip, sunt necesare investigații amănunțite. Ele au rolul de a ghida medicul chirurg în alegerea tipului de intervenție potrivit pentru fiecare pacient în parte. „În Turcia, m-au operat pe bandă rulantă, ca pe ceilalți diabetici sau cu cine știe ce probleme. Nu s-au întrebat dacă mi se potrivește operația aceea, dacă nu cumva e prea mult pentru mine”, spune bărbatul.

Există peste 20 de tipuri de intervenții bariatrice, iar ele sunt recomandate în funcție de particularitățile anatomice și metabolice ale fiecărui pacient. „Unele intervenții au efect limitat asupra tubului digestiv, în timp ce altele au o influență extinsă asupra funcțiilor organismului. Printre acestea din urmă s-a aflat și intervenția suferită de Dan în Turcia, prea agresivă pentru organismul lui, recomandată în general numai în cazul unui diabet vechi, grav și incontrolabil prin alte metode”, explică dr. Cătălin Copăescu.

„Trebuie evitate în orice caz deciziile pripite, indiferent cât de atractive par soluțiile găsite, deoarece consecințele pot fi ireversibile.”

Prof. Dr. Cătălin Copăescu, coordonatorul Centrului de Excelență în Chirurgia Bariatrică din Ponderas Academic Hospital

Înainte de orice intervenție, pacientul trebuie să înțeleagă ce i se recomandă și să ceară explicații.

„Am greșit că nu m-am documentat, nu am verificat clinica, nu am citit despre operație. Acum, îi sfătuiesc pe toți oamenii care se gândesc să facă operații bariatrice să verifice de trei ori clinica și doctorii. Un alt lucru pe care îl recomand și pe care eu regret că nu l-am făcut este să cereți întotdeauna și a doua părere, altui doctor. Am vrut să-mi spun povestea pentru că nu mai vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu. Am reușit să trec cu bine peste această experiență datorită medicilor din România”, conchide Dan Conu.

