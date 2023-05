Articol susținut de Ariston Miercuri, 03 Mai 2023, 08:42

​​Într-un interviu acordat echipei HotNews.ro, Cătălin Drăguleanu (Senior Director la Ariston România) a discutat despre piața produselor destinate confortului termic, despre măsurile luate de autorități pentru a încuraja vânzarea de astfel de echipamente, și despre pompele de căldură, optime pentru un viitor sustenabil.

Cătălin Draguleanu, Senior Director Ariston România Foto: Hotnews

Urmărește interviul integral mai jos:

Cum a fost anul 2022 pentru piața produselor destinate confortului termic, dar și pentru afacerea dumneavoastră?

Un an bun. Rezultate pozitive atât pentru grup, cât și pentru noi în România. Grupul și-a consolidat poziția, prezența internațională prin mai multe achiziții și a depășit deja cifra de 2 miliarde, iar pentru noi a fost un an bun, grupul atingând o creștere de 20%. Pentru noi local, a fost un an pozitiv.

Comparativ cu alți ani, ce anume simțiți că s-a schimbat?

Evenimentele din ultima perioadă, pandemia, dar și evenimentele mai puțin fericite legate de acest conflict armat putem spune că au accelerat niște tendințe. Pe de o parte, pandemia ne-a făcut pe toți să regândim casa, căminul care a devenit și birou în perioada respectivă și atunci aici a urmat o serie de investiții, investiții care cumva ne-au afectat și pe noi într-un mod pozitiv, ajungând în seria centralelor termice, boilere, pompe de căldură, aparate de aer condiționat. Iar evenimentele din ultima perioada au accelerat cumva tendințele de economisire, de atenție pentru resurse, de căutare a produselor eficiente energetic și aici au accelerat tot felul de produse care înglobează aceste tehnologii - panouri solare, pompe de căldură s.a.

În România, autoritățile au adoptat mai multe măsuri care încurajează vânzarea de echipamente destinate confortului termic. Care sunt prietenoase cu mediul? În ce măsură au stimulat acestea vânzările?

Este un început. Salutăm orice îmbunătățire, orice investiție în această zonă. Acest parcurs energetic asumat de Europa, din care facem și noi parte, este unul destul de dificil și fără subvenții din partea Statului nu va fi posibil. E adevărat, au apărut ceva inițiative, dar este doar un prim pas. Comparativ cu alte țări, trebuie să menționez, din păcate, că subvențiile sunt încă extrem de reduse.

Credeți că Statul român face suficient pentru a încuraja achiziționarea de produse eficiente energetic pentru a combate poluarea?

M-aș feri să dau eu sfaturi. Evident că resursele sunt limitate și ăsta este un lucru cert, dar repet, comparativ cu alte state, subvențiile sunt mult mai mici în această zonă și dacă ar fi să mă refer strict la pompele de căldură, tehnologia cea mai populară, să spunem așa, în acest moment și cea care ar putea ajuta la atingerea acelor ținte pe care și le-au propus Europa și România, aici ar fi necesare mai multe subvenții.

Pompele de căldură devin tot mai mult un subiect la modă atunci când discutăm de mijloace eficiente de confort termic. Câte pompe de căldură sunt instalate în România per total, indiferent de marca lor?

Nu există niște cifre exacte în acest sens. Pot să spun doar că este o piață la început și o piață mică. În Europa, de exemplu, s-au vândut, în 2021, peste 2 milioane de pompe de căldură. Probabil că la noi s-au vândut anul trecut, după ce acest subiect a devenit la modă, 10-20 de mii de unități.

Ce ar trebui să știe o persoană care vrea să-și instaleze o pompă de căldură? De unde ar trebui să înceapă?

De la contactarea unei firme specializate, cel mai probabil. Produsul în sine este unul complex, dar aduce extrem de multe beneficii în special în zona de economie, de energie. Dar necesită o cunoaștere mai bună a domeniului, a produsului. E un produs mai complex.

Deci cu siguranță vom avea nevoie de o firmă care să ne poată ajuta cu procurarea acesteia și să ne poată îndruma.

Asta ar fi una dintre situațiile cu care se confruntă piața. Cred că nu doar domeniul nostru are aceste probleme de lipsă de personal specializat, dar sunt o serie de mituri, să le spunem, legate de acest produs. Studiul nostru menționa lipsa de informații ca fiind una dintre problemele pentru care românii nu accesează astfel de produse. Unul dintre mituri, de exemplu, este că se poate instala o astfel de pompă de căldură doar la o casă nouă, ceea ce nu este adevărat.

Deci se poate și în apartament.

În anumite condiții, se poate instala și pe o instalație deja existentă, fie că este casă, fie că este apartament. Evident, nu la orice apartament mai vechi sau în orice condiții, dar este pretabil și pentru astfel de situații.

Observăm din ce în ce mai multe companii care investesc masiv în direcția sustenabilității.

E adevărat. Și domeniul nostru este unul puternic afectat de aceste direcții. Ariston a făcut în ultima perioadă o serie de achiziții în întreaga lume, pornind de la companii din Canada, SUA, Mexic și culminând cu cea mai importantă poate, Centrotech din Germania, care înglobează o serie de mărci extrem de cunoscute, exact cu capacitate de producție și investiție în această zonă, a panourilor solare, a pompelor de căldură.

Ce îi mai trebuie pieței din România ca să devină una matură, ca în Occident?

Probabil este și e o chestiune de timp, hai să-i spunem educație. Strict vorbind de acest produs, pompa de căldură, suntem abia la început. Cum spuneam mai devreme, este o piață extrem de mică. În afară, subvențiile pentru achiziția acestor produse sunt acordate de peste 10 ani, dacă nu chiar mai bine. Noi suntem abia la început, deci e vorba de informații și în principal, repet, subvenție pentru achiziție, fiind vorba de o investiție mai mare.

