Stanley Jordan este un artist cu o carieră spectaculoasă și interpretări în peste 70 de țări de pe 6 continente. În decembrie 2021, Jordan a fost clasat de Guitar World pe locul 5 dintre cei mai influenți 40 de chitariști ai anilor ’80, pentru tehnica de atingere a corzilor chitarei - touch tapping, care îi permite să interpreteze mai multe note și acorduri simultan, cu un nivel de independență fără precedent. Mai mult decât atât, tehnica sa particulară îi permite lui Jordan să cânte simultan la două chitare diferite sau chiar la chitară și pian.

Stanley Jordan Foto: webPR

1. Care este în prezent principala ta preocupare referitoare la concertele pe care le susții? Ce îți dorești ca audiența să primească din aceste întâlniri?

În prezent, accentul meu se pune pe calitatea spirituală a muzicii - nu pentru o anumită religie, pentru că este universală. Sper ca oamenii să poată trăi muzica nu doar cu mintea, ci și cu inima. Vreau ca muzica să creeze o deschidere pentru oameni, să fie absorbiți în momentul prezent și să simtă viața la un nivel mai profund. Acesta este ceea ce face muzica pentru mine și dacă pot împărtăși asta cu publicul meu, simt că muzica a depășit stadiul de simplă distracție.

2. Ai o carieră solidă și îndelungată în muzică. Care crezi că este cel mai mare obstacol pe care îl întâmpini astăzi ca muzician, în contextul tuturor acestor schimbări în peisajul industriei?

Cel mai mare obstacol pe care îl întâmpin astăzi nu este legat de muzică în sine, ci de toate celelalte lucruri care fac parte din viața de muzician profesionist. Cel mai mare obstacol pe care îl am astăzi este gestionarea timpului meu. Am nevoie de timp nu doar pentru muzică, ci și pentru toate celelalte lucruri care fac parte din viața de muzician profesionist, în special atunci când sunt în turneu, deoarece lumea este mult mai complexă decât în trecut. Am un prieten fizician care este expert în teoria haosului. L-am întrebat odată: "Sunt doar eu sau lumea devine din ce în ce mai haotică?" El a răspuns: "Oh, cu siguranță!"

3. Poți să-mi spui cum ai ajuns să te intereseze terapia prin muzică și de ce crezi că nu auzim prea des despre mai mulți muzicieni implicați în astfel de activități?

Am știut despre puterile vindecătoare ale muzicii încă de la o vârstă fragedă pentru că am experimentat-o pe propria piele. Dar nu am aflat despre această profesie până la 30 de ani, când am fost abordat de un terapeut muzical. Nu știu de ce mai multe persoane nu știu despre asta. Poate că este o combinație între conservatorism și protecționism în domeniul medical. Dar încerc să răspândesc acest mesaj și am constatat că oamenii sunt foarte deschiși la asta.

4. În ce măsură crezi că un muzician trebuie să se preocupe că riscă să își alieneze publicul loial în timp ce experimentează cu muzica sa?

Nu mă interesează prea mult asta, deoarece reputația mea se bazează în parte pe creativitatea mea. Publicul meu se așteaptă ca eu să fiu îndrăzneț și experimental. Odată am făcut un spectacol foarte normal și oamenii s-au plâns.

5. Ai un concert pe 5 Mai cu vocalista Teodora Brody Enache la București. Știu că ați cântat împreună înainte. Acest concert va fi total improvizat. Ce pot aștepta oamenii de la acest duet interesant și care este mesajul tău pentru public?

Teodora mi-a trimis un e-mail uimitor cu idei frumoase pentru abordarea concertului nostru viitor. Ideile ei erau atât spirituale, cât și conceptuale și erau absolut perfecte. Vom avea suficientă structură pentru a garanta că vom fi conectați muzical, dar și suficient spațiu pentru ca ceva spontan și minunat să se întâmple.

Acest eveniment face parte din seria concerte experimentale Impromptu, inițiată de Teodora Brody Enache. Muzica se naște sub ochii publicului, fără compoziții, scenarii sau repetiții prealabile, din emoția irepetabilă și energia singulară a momentului, împărtășite de artiști și spectatori.

Fiecare concert Impromptu by Teodora Brody Enache este unic și vă invită să vă lăsați călăuziți de sunet și de conexiunile pe care doar muzica le poate crea, într-un spectacol-experiență spontan și inedit.

Evenimentul are loc la Sala Rapsodia din București, cu începere de la ora 20'00. Biletele se găsesc aici: https://bit.ly/3oTVMit