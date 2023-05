Articol susținut de Afin.ro Marți, 02 Mai 2023, 08:46

Jucătorii din piață și-au unit forțele și împreună au hotărât să iasă în piață cu cele mai bune prețuri și oferte la PRIMUL și CEL MAI MARE TÂRG IMOBILIAR din capitală. Ca noutate, cititorii HotNews.ro vor primi trei cadouri:

Salonul Imobiliar București, 5-7 Mai, Palatul Parlamentului. Foto: Salonul Imobiliar București

1. ACCES GRATUIT! Pentru asta prezinți acest mesaj la intrare și poți să te bucuri timp de 3 zile de oferte de case și apartamente, în blocuri noi și vechi, case și terenuri, la mare, în Dubai, Miami, multe oferte, mobilier, decorațiuni, electrocasnice, oferte bancare, panouri solare, etc.

2. 500 de euro cadou din prețul oricărei proprietăți cumpărate la Salonul Imobiliar, suma suportată de către organizator.

3. vei primi la intrare un jeton în format fizic, pentru campania promoțională, unde organizatorul pune la bătaie un premiu de 25.000 lei pentru vizitatori.

Detalii și regulament pe www.sib.ro/regulament

Fiind vremuri grele, cei mai importanți jucători din piață imobiliară au anunțat că își vor uni forțele pentru a crea cel mai mare eveniment din România – Salonul Imobiliar București. (www.sib.ro)

Momentan, am aflat că au pus la punct cu toții un plan de reduceri substanțiale la achiziționarea unui apartament sau a unei case, dar și să ofere premii consistente care să ajute la mobilarea casei sau pentru dotarea cu echipamente electronice de ultimă oră. De exemplu, cel mai ieftin apartament va fi o garsoniera de 36.500 de euro, într-un ansamblu rezidențial nou.

Toți cei care vor să își achiziționeze o casă, un apartament sau chiar să închirieze o proprietate, vor avea șansa să participe la Palatul Parlamentului la evenimentul principal al pieței imobiliare. Aici, organizatorii vor oferi gratuit degustări de vin, înghețată, pentru că și-au imaginat cât este de important să aveți un cadru favorabil în care să luați decizii atât de importante. Preț de o zi, puteți alege dintre ofertele imobiliare într-un cadru plăcut, la început de Mai.

În plus, la intrarea în eveniment, toți participanții vor primi GRATUIT un jeton ce le va putea aduce duminica, 7 mai, un premiu în BANI în valoare de 25.000 de lei, în condițiile regulamentului.

Sunteți invitați așadar să dați o fugă la Salonul Imobiliar București unde vă așteaptă aproape 200 de expozanți cu oferte de: ansambluri rezidențiale cu oferte din București, Cluj-Napoca, litoral, munte, Miami, Dubai, Grecia, Spania, case și vile bănci și brokeri, agenții imobiliare, producători de mobilier și accesorii pentru casă, electronice și electrocasnice, panouri solare și fotovoltaice, arhitecți și mulți alții.

Preț de 3 zile, în perioada 5-7 Mai, se da ora exactă în imobiliare.

În CIFRE, Salonul Imobiliar București (www.sib.ro) reprezintă și:

Peste 6.000 de vizitatori din toată țara

Reduceri de prețuri însumând milioane de euro

5.500 mp de spațiu expozițional, cel mai mare târg imobiliar din România

Peste 100 de expozanți;

595.000 mp construiți în ansambluri noi și disponibile pentru vânzare, multe dintre ele la ofertă în cadrul târgului;

Prețuri la apartamente și imobile pornind de la 36.500 de euro;

Lista expozanților prezenți confirmați până la acest moment:

Liziera de Lac, Axxis, Emax, Romco, Imobiliare Dubai, MTM Residence, Hitachi, Alongside Unirii Fountains, Nai Romania, AB Imobiliare, Plaza Residence, Exigent Plaza, Bucharest Golf Club, Imobiliare.ro, Ivonco, Pupazan, Codrea Rezidențial, Pajura 3 Residence, Lead Grigorescu, Lead Oltenitei, Terenuri în Rate, Panorama City, Ambiance Pipera, Titirez.ro, Roclima, Technostrade Smart Energy, Select Residences, Scandinavian Decorators, Sudrezidential.ro, Dream Residences, Market Aroma, Mr. Charge, ISG Residences, Banca Transilvania, Bayer Credit, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Siena Residence, Intercont Construct, Viva City, ITA, Montana, Simex, Alprom, Szel Mob, New Residences, Delta Studio, Ideal Residence, Kuziini, Remax Pro, Hercesa, Inmoluk, Best Imob, Star Finance, Cavar Residence, Group Ceramics, Solid Oak, Nataela Residence, Floors4You, EON Romania, Alpha Bank, TomART, Dechuang, Solar Express, La Foresta, Lacedo, Envogue Residence, Central Address, First Bank, ING Bank, Cartierul Solar, Ecovent, Anunțul.ro, Real Estate, Waldevar Energy, Corbeanca Forest, RealStar, Cerved Property, Raich Imobiliare, APTIQ Real Estate, Apulum 94, Allimob, Land Estate, Norisk Imobiliare… și lista este în continuă actualizare.

Salonul Imobiliar București, 5-7 Mai, Palatul Parlamentului.

www.sib.ro

ACCES GRATUIT dacă vei spune la intrare parola: HotNews.ro

Intrarea este C1, cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertății și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Salonul Imobiliar.

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului.

