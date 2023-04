ESENTIAL Vineri, 28 Aprilie 2023, 12:51

Spania este o țară obișnuită cu căldura, dar canicula de aprilie este un eveniment meteo excepțional. Au fost trei zile cu temperaturi de peste 35 de grade, iar vineri se estimează că vor fi atinse 39 - 40 de grade. Niciodată de când se fac măsurători meteo nu au fost așa de multe zile de caniculă în aprilie.

Masele de aer cald au venit din nordul Africii.

Joi a fost cea mai caldă zi de aprilie în Maroc, cu maxime de +41,3 C la Marrakech și Ben Guerir. La Marrakech fuseseră +37,4 C în aprilie 2019 și +37,2 C în aprilie 1987. Cea mai scăzută temperatură de aprilie înregistrată în aprilie în orașul marocan în ultimii 40 de ani a fost +4,2 C, în 1986.

Vara pare să vină tot mai devreme în Spania. În 2022 a fost un prim val de căldură în mai, în 2017 iunie a fost cumplit de caldă, iar acum „nebunia” a început pe 25 aprilie, când temperaturile au atins 36 de grade.

Joi, pe 27 aprilie, au fost +38,8 C la aeroportul din Cordoba și peste 36 de grade în alte orașe celebre din sud. În unele zone maximele au fost cu peste 15 grade peste normal.

Valul de căldură i-a uimit pe meteorologi prin amploarea lui și prin faptul că unele recorduri de aprilie au fost depășite cu 4-5 grade, ceea ce este excepțional, dat fiind că un record meteo este în general depășit cu maxim 0,5 - 1 grade.

La Cordoba recordul a fost depășit cu mai bine de 4 grade.

Situația este gravă în Spania și fiindcă în multe regiuni (mai ales sudice) era deja secetă. Căldura înrăutățește situația, sunt probleme cu apa și, foarte probabil, și anul 2023 va fi marcat de incendii de pădure.

La final de martie un prim incendiu a distrus peste 4.000 de hectare de pădure în regiunile Valencia și Aragon, ca afect al secetei prelungite, a temperaturilor de peste 30 de grade, a vântului de peste 30 km/h și a umidității de sub 30%.

Peninsula iberică este expusă din cauza poziției geografice și schimbările climatice par să se petreacă într-un mod accelerat.

Perioadele de secetă sunt mai lungi și mai intense. Auzim tot mai des de valuri de căldură în Spania.

Cordoba este un exemplu concludent

În luna mai au fost peste 40 de grade în anii 2022, 2015 și 2006

În luna iunie au fost peste 43 de grade în anii 2017, 2015 și 2012

În luna iulie au fost peste 45 de grade în 2017, 2015 și 1995

În luna august au fost peste 45 de grade în 2021, 2018, 2012 și 2003

În luna septembrie au fost peste 41 de grade în 2018, 2014 și 2006

