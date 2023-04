Articol susținut de Regina Maria Joi, 27 Aprilie 2023, 14:49

Smile Media

0

Cristina avea 33 de ani când, la un control ginecologic de rutină, a aflat că nu va putea avea copii. Pentru că avea mai multe fibroame uterine, medicii de atunci i-au recomandat să facă histerectomie. Nu a făcut acest pas atunci, iar amânarea a fost, în cele din urmă, de bun augur. La 37 de ani a ajuns în cabinetul dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist în obstetrică-ginecologie de la Spitalul Regina Maria Brașov, parte a Rețelei Private de Sănătate REGINA MARIA. El e cel care i-a făcut miomectomie, adică a scăpat-o de fibroame păstrând uterul, și tot cu el a născut, recent, un bebeluș perfect sănătos.

Miomectomie, Regina Maria Brașov, dr. Viorel Narcis Stoica Foto: Regina Maria

Cristina Ghiță are 39 de ani și e din București. La 33 de ani, la un control ginecologic de rutină, a aflat că nu va putea avea copii. Faptul că avea prea multe fibroame uterine l-a determinat pe ginecologul care a văzut-o atunci să-i dea indicația de histerectomie, adică de îndepărtare chirurgicală a uterului.

Vestea că nu va putea rămâne însărcinată vreodată a șocat-o și, deși nu plănuia să aibă un copil în curând, nu a vrut să o accepte, așa că a căutat și alte opinii medicale.

„Nu eram într-o relație și nu aveam în plan atunci să fac un bebeluș, dar, în momentul în care mi s-a spus că nu o să pot să am vreodată, șocul a fost foarte mare. Chiar dacă nu luam în calcul în acel moment, cred că toată lumea își imaginează că, la un moment dat, o să-și dorească un copil”, spune ea.

În scurt timp, a mers la încă doi medici ginecologi. Amândoi i-au făcut ecografie, iar verdictul a fost același: că are fibroame multe, că sunt destul de mari și că nu se pot opera astfel încât să fie extirpate doar ele, că trebuie scos tot uterul și că, deci, nu va putea avea copii.

„Concluzia tuturor era că nu o să pot să am un bebeluș, iar eu nu știam unde să mă duc să mă operez, pentru că nu aveam încredere să mă duc, să mă taie și să scoată cu tot cu uter. Așa că am ales să nu mă operez la momentul respectiv.” - Cristina Ghiță, pacientă care a născut după miomectomie

„Primul medic care mi-a zis că poate să scoată doar fibroamele”

La un an de la aflarea veștii, tocmai când Cristina se pregătea, psihologic, să-și accepte soarta și să își scoată uterul, a avut un grav accident de motocicletă. În următorii doi ani a trecut prin opt intervenții chirugicale, așa că fibroamele uterine – care nu-i amenințau viața – au fost ultima ei problemă.

În 2021, după doi ani de stat prin spitale și încă un an în care s-a recuperat de pe urma operațiilor pe care le-a avut la mâini și picioare, a fost pregătită să se ocupe și de fibroamele uterine. A început să citească pe internet despre operațiile de fibrom uterin și, în felul acesta, a ajuns pe site-ul rețelei private de sănătate Regina Maria, unde a găsit un articol scris de dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist în obstetrică-ginecologie. Fără să mai stea pe gânduri, s-a programat la un control la Brașov.

Între timp, Cristina intrase într-o relație și discutase cu partenerul ei despre posibilitatea de a nu avea copii, așa că, atunci când s-a dus la primul consult, era pregătită să audă din nou despre histerectomie. Din fericire, a auzit altceva.

„Dr. Viorel Stoica a fost primul medic la care am ajuns după accident și primul care mi-a zis că poate să scoată doar fibroamele. Eu mă dusesem cu gândul că, dacă îmi scoate fibroamele cu tot cu uter, trebuie să accept situația, că nu am alternativă și nu pot să mai amân – mă dusesem pregătită pentru ce era mai rău. Dar, în momentul în care m-am dus la control, am văzut că domnul doctor este foarte încrezător că se poate opera.”- Cristina Ghiță, pacientă care a născut după miomectomie

Când a aflat că se poate să i se scoată doar fibroamele, fără uter, și că va putea avea copii, Cristina a început să spere, dar nu prea mult. În continuare nu-i venea să creadă că imposibilul va fi posibil.

Articol susținut de Regina Maria