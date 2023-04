Articol susținut de Asus Joi, 27 Aprilie 2023, 10:29

Programul pentru Digitalizarea IMM este o oportunitate fantastică pentru antreprenorii români care doresc să își digitalizeze afacerea folosindu-se de fonduri europene nerambursabile, iar ASUS este partenerul ideal care vă oferă echipamentele IT de care aveți nevoie și suportul necesar pentru alegerea acestora. Proiectele pot fi depuse până pe 30 iunie 2023, suficient timp pentru a pregăti dosarul care vă poate oferi acces la bugetul de 350 de milioane de EURO alocați anul acesta.

Proiectele de digitalizare IMM Foto: Asus

ASUS este lider pe piața de laptopuri din România și vă pune la dispoziție o gamă variată de produse, de la stații grafice mobile la monitoare profesionale, care vă pot ajuta să vă optimizați fluxurile de lucru, procesele din companie și să vă creșteți competitivitatea.

De ce să alegeți ASUS pentru proiectele de digitalizare IMM?

ASUS dispune la ora actuală de cea mai vastă gamă de produse business din România, cu produse care acoperă un interval de prețuri cuprins între 250 și peste 4000 EURO. Pe lângă gama ASUS Commercial compania are un portofoliu extins de PC-uri, laptopuri, tablete, monitoare, proiectoare, routere și alte accesorii care pot acoperi orice nevoie a unei afaceri moderne.

Compania ASUS are o prezență puternică pe piața românească și colaborează cu cei mai mari distribuitori și reselleri de echipamente IT din țară care vă pot livra produsele în termen scurt și la prețuri competitive. În plus, în cazul unor proiecte speciale, ASUS poate accesa anumite fonduri pentru a tempera eventualele variații ale costurilor de producție sau transport.

Astfel, puteți fi siguri că veți găsi produsele ASUS pe care le doriți pentru proiectul vostru de digitalizare IMM, indiferent de cantitatea sau specificațiile solicitate. Nu doar atât, dar ASUS dispune și de un depozit european de unde poate livra în aproximativ 3 săptămâni configurații standard din stoc sau configurații dedicate asamblate de fabrica ASUS situată tot pe teritoriul european.

ASUS este recunoscut pentru calitatea superioară a produselor sale, acestea sunt testate riguros înainte de a fi lansate pe piață. Echipamentele ASUS sunt dotate cu cele mai noi tehnologii și componente, care vă asigură o performanță optimă și o durabilitate crescută. Fie că aveți nevoie de un laptop ușor și portabil pentru mobilitate, de o stație grafică puternică pentru design sau editare video, de un monitor profesional pentru vizualizare sau prezentare, sau de un router performant pentru conectivitate și securitate, ASUS are soluția potrivită pentru afacerile voastre.

Suport post-vânzare prompt care vă ține afacerea în mișcare

Pentru că suportul post-vânzare oferit afacerii voastre este foarte important, produsele ASUS Commercial beneficiază de 3 ani garanție standard, cu un an mai mult decât garanția obligatorie prevăzută de lege. Trebuie amintit faptul că de această garanție beneficiază deopotrivă atât persoanele fizice, cât și cele juridice.

Tot din gama de servicii de garanție trebuie menționate opțiunile free pick-up ad return, next business day, cu posibilitatea de intervenție on-site, și accidental damage protection. Toate acestea sunt posibile datorită rețelei foarte dezvoltate de parteneri de service care pot deservi în timp record și cele mai îndepărtate zone geografice.

Soluții pentru orice situație

ASUS este o companie al cărei nume este sinonimă cu inovația. Astfel, în 2009, ASUS a produs primul laptop neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon. Această tradiție de a produce echipamente prietenoase cu mediu înseamnă că ASUS poate oferi pentru toate echipamentele comercializate certificate privind emisiile de carbon ale produsului respectiv partenerilor care se implică în proiecte care necesită această documentație, precum cele care aderă la principiile DNSH (Do No Significat Harm).

În cazul companiilor care vizează achiziția de echipamentele prin fonduri europene care depășesc pragurile valorice impuse de platforma PNRR, ASUS vine în ajutor cu un portofoliu de colaboratori care au capacitatea de a depune oferte în portalurile de achiziții și oferă consultanță companiilor interesate pentru toți pașii necesari accesării acestor fonduri.

