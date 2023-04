Articol susținut de Regina Maria Miercuri, 26 Aprilie 2023, 13:25

Recuperarea medicală este o disciplină care se nu se adresează doar celor cu suferințe musculo-scheletale care produc durere și imobilitate, afectând calitate vieții, chiar dacă această categorie de persoane este principala care accesează acest segment de servicii în România. La kinetoterapie și fizioterapie ar trebui să mergem și preventiv, nu doar pentru o diagnosticare precoce cât și pentru profilaxie cu scopul de a preveni apariția anumitor afectiuni, după cum ne-a spus Gelu Cosma, Managerul General al Clinicilor Kinetic Sport&Medicine, parte a Rețelei Private de Sănătate REGINA MARIA.

- Cine sunteți, Gelu Cosma, ce ne spuneți despre dumneavoastră?

Mă consider promotorul recuperării medicale moderne în România și am toate datele necesare să demonstrez acest lucru: de la numărul pacienților recuperați de mine, ca specialist în recuperare medicală, și până la activitatea mea de antreprenor, prin care mi-am extins filozofia despre cum trebuie să se desfășoare activitatea de fizio-kinetoterapie în tot mai multe clinici, transmițându-le și celor care mi-au devenit colegi din cunoașterea și din valorile mele umane și profesionale și, nu în ultimul rând, insuflându-le pasiunea mea. Noi, aici, la Kinetic, am făcut și facem recuperarea medicală științific și cu mult curaj, consider că am făcut pionierat în acest domeniu și îmi doresc să fac asta în continuare.

La bază, sunt asistent medical și am lucrat zece ani într-un departament de urgență, inclusiv pe durata facultății. Visul meu a fost să devin chirurg – mi-a plăcut și îmi place foarte mult chirurgia, pentru că am și petrecut atunci când am fost asistent medical foarte mult timp printre chirurgi, în sala de operație. Am dat o dată la Medicină, nu am intrat și, așa a decurs viața, că am renunțat. La începuturile carierei, în urmă cu douăzeci de ani, am colaborat, la un moment dat, cu un doctor care făcuse medicină tradițională în China. El mi-a transmis o informatie foarte interesantă, informatie care a pus si bazele carierei mele: tu ești făcut să transmiți energia direct, dacă ai fi fost chirurg, s-ar fi întrerupt acest transfer de energie. Îi dau dreptate acum, ba chiar pot spune că sunt fericit cu meseria mea.

Prin 2004, făceam masterul după facultate(n. e. –Academia Națională de Educație Fizică și Sport) și, într-o zi, aflându-mă la secretariat, mă întreabă secretara dacă nu sunt interesat să mă duc ca fizioterapeut la Cupa Davis, că au nevoie de un terapeut bun. Am acceptat fără ezitare. Îmi amintesc că juca România contra Elveției, că a devenit Federer campion mondial. Eram cam aerian, m-am trezit acolo, în lumea aceea cu oameni excepționali, am fost copleșit de toată situația. Însă contactul cu acea lume m-a stimulat să mă dezvolt foarte mult, mi-am dat seama că mai am foarte mult de învățat, că meseria aceasta este huge (n. e. – imensă), că presupune mult mai mult decât am asimilat în cadrul studiilor superioare. Apoi, întâlnirea care mi-a marcat destinul profesional a avut la un concurs BCR Open România, acesta fiind un turneu mare ATP (Asociația Tenisului Profesionist), aveau fizioterapeuți angajați. Acolo am cunoscut un fizioterapeut care m-a impresionat prin ceea ce putea și știa să facă doar manual. Mi-a fost mentor pentru o vreme – la un moment dat am participat la un curs ținut de el la Barcelona, era un curs de fizioterapie pentru sportivii de elită. Am devenit mai apropiați și am avut șansa să învăț și primesc multe informații de la el după ce a suferit o fractură la coloană și a avut nevoie de masaje în fiecare zi. A vrut să-mi dea bani pentru asta, dar n-am acceptat, l-am rugat, în schimb, să mă învețe și pe mine ce știa. A început să mă învețe, să-mi arate diferite tehnici, plus că mi-a dat foarte multe informații, mi-a dat in jur de zece CD-uri cu informații despre tehnicile de recuperare medicală.

Apoi, pentru că el nu se simțea bine uneori când era la muncă și, deși erau cei care asigurau primul ajutor la teren și i-a rugat pe cei de acolo să-i ia sânge pentru niște analize și să i se facă o perfuzie, însă asistentul de pe salvare nu era prea experimentat, așa că am intervenit eu. A fost uimit și foarte plăcut surprins să-mi descopere abilitățile pe partea de asistență medicală. Am ținut legătura mulți ani, apoi drumurile noastre s-au separat, pentru că am început să lucrez și să călătoresc mult cu tenismenii români, cu Andrei Pavel, cu Victor Hănescu, cu Simona Halep. Cea mai lungă colaborare am avut-o cu Simona Halep și cu Horia Tecău. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult sportul acesta, lumea aceasta. Nu degeaba i se spune „sportul alb”. Are o eleganță aparte și mi-a indus o abordare competitivă a diferitelor situații, dar o competitivitate frumoasă, loială, corectă, într-un cuvânt fairplay. Am adus această atitudine și în lumea medicală, unde mi-ar plăcea să funcționăm mai mult după aceleași reguli ale fairplay-ului si colaborării interdisciplinare.

- Cum a apărut ideea creării Kinetic?

Acumulasem multă informație, pentru că participasem la multe cursuri și-atunci trebuia să le pun în practică. Doar că de unul singur nu prea puteam face asta. Eram destul de indecis dacă să-mi fac o echipă, eram sceptic în privința asta. Mi-a fost recomandat cineva pentru echipă și, din acel moment, când am văzut că lucrurile funcționează mai bine, mi s-a deschis foarte mult mintea. Mi-am dat seama că era mai simplu așa să securizăm pacienții: dacă nu aveam timp eu, se ocupa colegul meu.

Am început cu un apartament de 140 de metri pătrați, unde erau toate: aparatură medicală, cabinet de consultații, cabinet de tratament și o sală de gimnastică medicală. Pas cu pas, a apărut necesitatea extinderii.

Am înființat Kinetic în 2012, iar prima clinică a fost tot în această clădire (n. e. – actualul Spital Ponderas), dar la etajul al doilea. Clinica era mai mică, destul de cochetă. Încă de-atunci, am vrut să facem o clinică mult mai profesionistă, în care să se respecte fluxul pacienților, abordarea profesională, îmbunătățirea serviciilor.

Când am pornit la drum cu Kinetic, ne-am propus două obiective majore: 1. să oferim un serviciu foarte bun, de nivel premium și 2. să facem lucrurile diferit și mai curajos față de ceea exista pe piață. Pe partea de recuperare, la noi în țară, se perpetuau anumite lucruri: protocoalele prevedeau să se facă zece ședințe la șase luni; puneau accentul, de obicei, pe partea de aparatură medicală și existau niște protocoale destul de standardizate. Cum am schimbat eu lucrurile? În primul rând, am căutat să personalizez tratamentul pentru fiecare pacient. Așa a apărut, la noi, de-atunci și până în prezent, partea de evaluare musculo-scheletală a pacientului. În plus, pentru a veni în întâmpinarea pacienților noștri într-un mod cât mai specific, cât mai personalizat, ne-am organizat în departamente ultraspecializate: de biomecanica piciorului, de coloană vertebrală etc.

Conceptului nostru de funcționare se clădește pe gimnastica medicală și terapia manuală, la care se adaugă aparatură medicală de ultimă generație. Noi, în recuperare medicală, avem niște obiective terapeutice, dintre care trei sunt cele mai importante: să creștem flexibilitate, să întărim musculatura și să reducem durerea. Cel mai important lucru pentru pacient este să nu simtă durere. De aceea, ne-am focalizat foarte mult pe terapia durerii non-medicamentoasă, astfel încât să-i redăm pacientului starea de bine cât mai curând după începerea programului. Iar atunci când pacientul nu mai are dureri, poți să jonglezi cu alcătuirea programelor pentru atingerea celorlalte obiective terapeutice.

- Ce se întâmplă când vine prima oară o persoană în Kinetic? Care este traseul pacientului?

Când vine un pacient – să zicem că el vine la recomandarea unui medic, cu un diagnostic și cu anumite obiective terapeutice –, deși vine deja cu un diagnostic și, teoretic, știm care e problema lui, îi vom face o evaluare musculo-scheletală globală, adică pentru întregul organism. De ce facem asta? În primul rând, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra stării aparatului locomotor al acestuia și pentru a putea să eliminăm, astfel, cauzele ce pot influența problemele lui de sănătate și, în al doilea rând, pentru a putea personaliza tratamentul. Așadar, asta urmărim întâi, să eliminăm cauzele ce pot crea dezechilibre musculo-scheletale și apoi, să-i personalizăm tratamentul.

Evaluarea musculo-scheletală pleacă de la evaluarea posturii, călcăturii și, în funcție de diagnosticul pacientului, alcătuim un program de recuperare individualizat. Avem un soft dedicat, unde scriem tot și fiecare fizioterapeut care preia pacienții respectă protocolul de recuperare. În urma fiecărei ședințe, fizioterapeutul descrie toate tipurile de proceduri și activități la care a participat pacientul și dă o notă privind evoluția pacientului, astfel încât oricare dintre colegii fizioterapeuți care vor prelua pacientul la o nouă ședință va ști tot ce s-a făcut, în ce stadiu este pacientul și ce are de făcut în continuare.

Din dorința ca pacientul să fie cât mai securizat la noi, ne-am preocupat să avem cât mai mulți medici, din cât mai multe specialități. De exemplu, dacă în urmă cu trei ani aveam doi medici, acum avem zece medici: avem medici de recuperare medicală, avem medici ortopezi, reumatologi, cu specialitate de ecografie musculo-scheletală, încercăm să acoperim toată partea aceasta. Completăm și prin colaborarea cu medici neurologi, cu medici neurochirurgi, în funcție de ce este nevoie.

În afara celor zece medici dedicați, care sunt la noi, cu cabinetele aici, în Kinetic, astfel încât să fie cât mai ușor de accesat de pacienții noștri, lucrăm cu medici din Rețeaua Regina Maria, în special cu cei din Spitalul Ponderas, Policlinica The Light, Policlinica din Iași și Spitalul din Cluj, dată fiind vecinătatea noastră.

- Practicați un preț unic pentru pachetul de servicii oferite în cadrul unei ședințe, indiferent de tipul acestora. Explicați-ne, vă rog, ce beneficii aduce acest concept pacientului?

Pe piața serviciilor de recuperare medicală, se practică tarifarea în funcție de fiecare procedură de care a beneficiat o persoană.La Kinetic, noi am dezvoltat un concept unic, și anume, am stabilit un preț standard pentru pachetul de recuperare, per protocol de recuperare – protocoalele de recuperare fiind gândite pe faze terapeutice. Ceea ce ne interesează pe noi în primul rând este ca pacientul să plece mulțumit, cu o stare de sănătate îmbunătățită, chiar dacă asta înseamnă să-l taxăm mai puțin decât l-ar fi taxat în altă clinică pentru același număr și pentru același tip de proceduri pe care le-a făcut la noi. În esență, în cadrul ședințelor de recuperare medicală, punem la dispoziția pacientului toata tehnologia disponibilă în clinici, dar și tot knowledge-ul nostru.

De altfel, aceasta este filozofia după care am clădit clinica Kinetic: grija pentru om. Există două puncte majore în jurul cărora construim: pacientul, grija noastră pentru pacient, și resursa umană, adică echipa, în care ne străduim să existe armonie, să le placă munca pe care o desfășoară în clinică și să fie motivați atât pacienții cât și terapeuții de rezultatele pe care le obtin. De aceea, nu doar că ne alegem cu foarte multă atenție colegii, iar aceștia nu vor lucra cu pacienții decât după ce vor trece printr-o perioadă bine stabilită de training (n. e. – de pregătire) în ceea ce înseamnă, din punctul de vedere Kinetic, abordarea pacientului și relația cu acesta. Deci, trebuie să vadă mai întâi și să învețe ceea ce facem noi și să înțeleagă conceptul pe baza căruia funcționăm ca entitate.

- Cum vă alegeți membrii echipei? Din ce fel și câți specialiști este alcătuită echipa Kinetic?

Am preferat, de multe ori, să dăm o șansă celor tineri, de-abia ieșiți de pe băncile facultății, care, deși nu au experiență, sunt mai maleabili și mai ușor de format în stilul nostru de lucru cu pacientul. La interviurile de angajare, urmărim anumite tipare și ceea ce ne interesează foarte mult într-o primă instanță este felul lor de a fi, caracterul lor și mai ales dacă sunt persoane empatice și dacă se întrezărește pasiunea pentru domeniu. După acest punct, cei aleși sunt modelați în cadrul perioadei de training, care poate dura și două luni. Îi învățăm diverse terapii manuale: Deep tissue massage (n. e. – tehnică de masaj profund), Trigger points, Streaching therapy, mobilizări vertebrale și articulare. În clinică, sunt doisprezece terapeuți, inclusiv eu, care suntem specializați în chiropractică – avem și diplomă de master în această disciplină. Am încercat, deci, să acoperim toată aria de terapie manuală. În toate sediile noastre, avem 190 de kinetoterapeuți. În echipă, în afară de mine, sunt mai mulți kinetoterapeuți care fac evaluările pacienților înainte de a începe protocolele de recuperare.

Abia după ce termină trainingul, îi introducem în învățarea protocoalelor noastre (avem niște standarde de protocol): cum și când să lucreze cu aparatele, ce efecte produc acestea etc. După aceasta, începem ușor-ușor să le dăm în grijă pacienți – la început pacienți cu patologii mai ușoare, training-ul continuă și, odată cu el, și cazuistica la care are acces devine mai complexa. Este un domeniu în care nu te poți opri din învățat, suntem tot timpul în mișcare, aducem noi concepte, introducem noi proceduri. Lucrăm cu pacienți de la vârsta zero până la… cred că 97 de ani a avut cel mai vârstnic pacient al nostru, tratat pentru o coxartroză, dacă îmi amintesc bine. Mi-e greu să-mi amintesc cu exactitate – numai în sediul de aici, din Caramfil, avem un rulaj de peste 400 de programări pe zi. Dat fiind că lucrăm atât cu pacienți-adulți, cât și cu copii, este foarte important să avem o energie bună și o atmosferă relaxantă în clinică. De altfel, foarte mulți pacienți care vin mă felicită pentru echipa mea, pentru că am o echipă frumoasă din toate punctele de vedere. Așa a apărut conceptul căruia i-am dat numele de „efectul Kinetic”. Ce este efectul Kinetic? Este acea stare de bine cu care pleacă pacientul de la noi, după ce scapă de dureri, după ce îi creștem tonusul muscular, după ce îi creăm independență ca să-și poată urma hobby-urile sportive sau să-și poată continua viața sportivă, dacă este un profesionist al sportului.

De exemplu, a venit la noi, zilele acestea, o fată din Constanța, cu o hernie de disc, care fusese la un medic neurochirurg, care i-a zis să aleagă între cariera sportivă și a fi sănătoasă. Însă tânăra avea o simptomatologie care se preta și la tratamentul conservator, prin recuperare medicală. Face tratament la noi, deja se simte mai bine. Și-a reluat antrenamentele și este foarte fericită.

Deci asta încercăm să facem aici, la Kinetic, atât să le redăm starea de bine pacienților noștri, cât și să le sporim calitatea vieții, redându-le posibilitatea de a face activitățile care le fac plăcere.

Sau, m-a căutat cineva care suferise o fractură de menisc, căruia medicul i-a interzis să mai ridice greutăți sau să mai joace fotbal – el jucând fotbal o dată pe săptămână. A venit la noi, iar acum poate iar să joace fotbal. La fel, sunt părinți tineri pe care îi doare spatele și cărora le-a zis medicul să nu-și mai ridice nici măcar copilul în brațe. Noi le-am redat și acestor părinți capacitatea de a comporta normal cu copilul lor.

Deci, este uluitor ce se poate face dacă știi cum să jonglezi cu partea musculară a corpului: orice afecțiune poate fi tratată la un nivel mai mult decât bun sau poți chiar s-o tratezi până la vindecare.

- Aveți mulți pacienți din lumea sportivă?

Da, foarte mulți sportivi. Ba chiar, unii terapeuți din echipa noastră îi însoțesc pe sportivi în turneele internaționale de tenis – acum avem terapeut trimis cu Ana Bogdan, la Miami. De asemenea, avem terapeuți care îi însoțesc pe sportivi la Cupa Davis.

Au fost mai multe situații în care, după turneu, antrenorii ne-au sunat să ne mulțumească și să ne ceară să continuăm colaborarea. Am avut de multe ori confirmarea că efectul Kinetic funcționează nu doar pentru omul obișnuit, ci și pentru sportivul de performanță. În cazul sportivilor profesioniști, efectul Kinetic înseamnă refacere rapidă după un efort intens și pregătire, astfel încât să fie în formă cât mai bună din punct de vedere musculo-scheletal și să existe un risc minim de accentări. Altfel spus, efectul Kinetic înseamnă libertate de mișcare atât pentru sportivii de performanță, cât și pentru cei amatori sau pentru omul obișnuit care a suferit accidentare sau are altă problemă de sănătate.

- Care poate fi, în medie, durata unui tratament de recuperare medicală?

Dacă este s-o luăm standard, ca la carte, un tratament de recuperare complet variază, ca durată, între două și șase luni. Mulți pacienți se descurajează când aud de un termen mediu sau lung, însă sunt necesare minimum șase săptămâni pentru a face un protocol de tratament complet.

Protocoalele noastre au în vedere realizarea a 12 ședințe pe durata unei luni. După terminarea ședințelor, reevaluăm și, în funcție de evoluția pacientului, hotărâm ce facem mai departe. Ideal ar fi să aibă continuitate cu noi, dar sunt și pacienți care, după ce constată că se simt bine după cele 12 ședințe, continuă programele de exerciții acasă. Noi le dăm programe de exerciții. Avem programe standardizate pentru fiecare afecțiune și când pleacă de la noi, le trimitem pe e-mail sau, eventual, le scanăm și le dăm la încheierea protocolului de recuperare.

- De ce durata minimă a unui tratament de recuperare este de șase săptămâni?

Un tratament de recuperare are durata minimă de șase pentru că avem în vedere o componentă fiziologică esențială în corectarea musculoscheletală, numită propriorecepție. De exemplu, o persoană care stă pe scaun într-o postură vicioasă șase săptămâni – chiar dacă nu o doare spatele, ci doar pentru că s-a obișnuit să stea așa, pentru că i se pare că este mai comod așa –, creierul percepe că așa este normal. Acest lucru se întâmplă așa deoarece noi avem niște receptori musculoscheletali, numiți proprioreceptori, care în cele șase săptămâni au transmis informația la creier că aceasta este normalitatea, iar creierul se adaptează la noua normalitate. Prin urmare, persoana respectivă va avea tendința involuntară să revină la acea poziție. Așa se întâmplă și în recuperare, noi încercăm să reeducăm creierul prin transmiterea unor semnale pozitive și prin refacerea unor circuite la nivelul creierului. De altfel, aceste tehnici sunt folosite foarte mult și în neurologie, de exemplu, în accidentele vasculare, când moare o parte din creier, noi, în cadrul procesului de recuperare asistată, construim noi trasee neuronale, pentru ca persoana în cauză să-și poată relua mișcarea, vorbirea etc.

Explicația pornește de la faptul că mișcarea, în viața intrauterină, s-a dezvoltat dinspre caudal spre cranian. Altfel spus, dinspre picior spre creier sau dinspre mână spre creier. Pornind de la acest fapt, s-au dezvoltat tehnici specifice care au în vedere reeducarea pacientului pornind dinspre extremitate spre creier, când, practic, are loc reeducarea unei zone din creier pentru a prelua activitățile care erau realizate de zona din creier care a fost afectată de accident și să recunoască mișcarea transmițând semnale stereotip automat.

- În cadrul Kinetic, acordați o importanță deosebită biomecanicii piciorului, ați dezvoltat un serviciu dedicat pentru asta. De ce?

Preocuparea mea deosebită pentru biomecanica piciorului a început după ce am descoperit că fetița mea, Anne-Marie, care anul acesta împlinește 14 ani, nu mergea corect, avea un metatarsus adductus. Asta se întâmpla în primii doi ani de viață ai fiicei mele, iar pe la trei ani, am hotărât că trebuie să găsesc o soluție pentru ea. La un moment dat, i-am cumpărat o pereche de sandale cu o talpă mai specială și mi-am dat seama că asta i-a îmbunătățit mersul. Am început să studiez tot mai mult fenomenul, am fost pe la congrese, am fost pe la târguri medicale, am făcut cursuri, iar anul trecut mi-am dat doctoratul – sunt doctor în Științe medicale, mai exact în Biomecanica piciorului.

Așa am dezvoltat serviciul de Biomecanica piciorului în Kinetic și avem deja peste 10.000 de pacienți tratați pentru probleme din această sferă. Avem propriul concept de biomecanică a piciorului după care ne ghidăm, lucrăm cu tehnologie franceză, iar podologii noștri sunt formați în Franța.

Sunt foarte mulți copii care suferă de probleme de biomecanică a piciorului și, din păcate, mulți vin târziu, pentru că nu sunt trimiși de către medici mai departe sau pentru că, în general, există puțină informație sau experiență pe partea aceasta în România. Ideal ar fi să vină pentru corectare între trei și șase ani.

- Ce alte servicii dedicate există în clinicile de recuperare din cadrul Rețelei Kinetic?

În clinicile noastre, am dezvoltat anumite departamente. De exemplu, avem Departamentul de Coloană vertebrală, unde avem niște aparate care lucrează țintit această parte a corpului. Aparatele MEDX analizează și lucrează musculatura profundă a coloanei vertebrale din zonele cervicale și lombare, nefiind nevoie decât de un timp scurt pentru a fi eficiente. Noi fixăm musculatura adițională musculaturii profunde și lucrăm strict în musculatura profundă. Coloana noastră vertebrală și în special cea lombară și cervicală au ca principală mișcare flexia-extensia, iar mișcările stânga-dreapta și cu rotație sau cu mișcări laterale sunt oarecum adiționale, secundare. La nivelul coloanei vertebrale, sunt trei straturi musculare, iar cel mai profund strat este cel care leagă, țese vertebrele.

Dacă prin kinetoterapie sau prin Pilates, de exemplu, avem nevoie de o oră – o oră și jumătate să lucrăm mușchii profunzi de la nivelul coloanei vertebrale, în ceea ce privește utilizarea acestei tehnologii sunt suficiente 15 minute pentru a lucra această musculatură. În plus, totul este computerizat, astfel încât putem urmări în timp real dacă mișcarea este efectuată corect, dacă se face în timpul respectiv. În afară de asta, testăm pacientul și vedem la ce nivel este din punct de vedere al tonusului muscular. Testăm înainte de începerea protocolului și după realizarea acestuia, având o scală foarte reală. De exemplu, în ceea privește scala durerii, poate veni cu o durere de nivel 8 și poate pleca cu o durere de nivel 1-2.

De asemenea, în cadrul Departamentului de Biomecanică, nu abordăm doar biomecanica piciorului, ci și postura. Aici avem la îndemână, în afară de evaluarea musculo-scheletală pe care o facem noi, în care se începe cu testele musculare și articulare, plecând de la picior, genunchi, șold, coloană vertebrală, umeri, coate etc. Deținem tehnologia potrivită pentru a testa pacientul - o bandă numită Walker View – cu ajutorul acestui program, ce reprezintă un fel de recunoaștere musculo-scheletală, poți vedea atât varianta ideală a posturii tale, cât și varianta reală a acesteia. Persoana analizată își poate vedea problemele și poate începe, astfel, să lucreze pentru reeducare.

Alt departament este cel numit Periferal, care se referă la membrele inferioare și la membrele superioare. Și în cazul acestor segmente, putem testa fiecare articulație și putem lucra computerizat asupra lor, cu ajutorul tehnologiei numite Biodex.

- De ce alte dotări revoluționare dispuneți în Kinetic?

Avem o bandă care anulează gravitația, numită Alter G. Cu ajutorul acesteia, anulăm 80% din greutatea corpului, iar persoana va păși ca și cum ar merge pe Lună. Folosim această bandă în scop terapeutic, dar se poate folosi și pentru antrenamente în cadrul cărora poți să crești mult capacitatea respiratorie, fără a avea impact articular – anulezi impactul mecanic asupra articulațiilor: glezne, genunchi, șold, coloană vertebrală.

- Considerați că aveți succes în activitatea voastră? Cum se măsoară acest succes?

Pentru mine, succesul nu se măsoară neapărat în numărul de pacienți, deși nu stăm deloc rău nici la partea aceasta. Din punctul meu de vedere, succesul se vede la reevaluarea pacienților. Mai exact, după ce terminăm protocolul de recuperare, facem reevaluarea și atunci vedem rezultatele noastre. Iar noi avem, după primul protocol de reevaluare, o proporție de 85% din pacienți cu o evoluție excelentă. Diferența de cazuri, cele în care procesul de recuperare merge mai greu, este reprezentată de afecțiuni postoperatorii sau neurologice care necesită mai mult timp pentru refacere.

La un moment dat, chiar discutam cu echipa privitor la faptul că nu există continuitate – ceea ce este explicabil în cazul celor care se simt bine, care s-au recuperat – și ce am putea face în acest sens. Însă fluxul de pacienți continuă natural, prin alți pacienți, care vin la recomandarea celor care au fost, s-au recuperat cu ajutorul nostru și acum se simt bine.

Succint, la noi succesul se măsoară în numărul mulțumirilor primite cât și în numărul persoanelor care ajung în clinicile noastre în urma recomandărilor primite de la foști pacienți. Plecând de la asta, restul lucrurilor firești în orice business vin de la sine.

- Ce vreți să îmbunătățiți în activitatea voastră, în impactul pe care îl aveți asupra sănătății oamenilor?

Ceea ce ne străduim să dezvoltăm mai mult este partea de prevenție, dar trebuie să luptăm cu un context ai cărui factori nu depind de noi (lipsa timpului, incapacitatea de deplasare, lipsa educației, componenta financiară etc.). La noi, prevenția este carențială începând cu educația făcută în școli. Inclusiv partea de educație fizică s-a diminuat foarte mult în rândul copiilor de vârste școlare, bine-cunoscută fiind practica scutirilor medicale.

Un prim pas în această direcție a fost că am fost în câteva școli și am făcut evaluarea musculo-scheletală a elevilor. Cu această ocazie, am observat o serie de probleme, pentru care există mai mulți factori favorizanți: începând cu acele premergătoare care, din fericire, se folosesc mai puțin decât în trecut, apoi faptul că, în ziua de azi, copiii sunt foarte statici, nu mai merg mult pe jos, nu mai merg în picioarele goale (constat acest lucru inclusiv la copiii mei) și terminând cu folosirea tehnologiei, cu expunerea la ecrane, care favorizează postura în poziții vicioase.

