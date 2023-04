ESENTIAL Duminică, 23 Aprilie 2023, 10:20

România TV „ar trebui chemată în instanță luni dimineață să probeze toate afirmațiile” făcute în poziția șocantă publicată sâmbătă pe site-ul propriu - un text cu ton foarte agresiv, cu note personale în care sunt amestecate opinii cu acuzații neprobate la adresa lui Cătălin Tolontan și redacției Libertatea, consideră jurnalista Mona Dîrțu.

Protest împotriva RTV la CNA Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„ROMÂNIA TV ȘI-A PRECIZAT ÎN FINE, ÎN CLAR, “POZIȚIA OFICIALĂ” față de propria conduită profesională în cazul morții jurnalistei Iulia Marin. Nu e un text de autor / o opinie. E o poziție instituțională, deci merită să o tratăm în consecință”, spune Mona jurnalista Dîrțu.

Jurnalista face referire la articolul semnat sub numele Alina Costache și publicat pe site-ul televiziunii cu titlul „Q.E.D. Poziția oficială a televiziunii România TV în cazul Iulia Marin (jurnalista care s-a sinucis) & Cătălin Tolontan - Libertatea (redactorul-șef care a trecut peste legislația muncii și peste decizia medicului Iuliei Marin)”.

Jurnalista, în reacția sa publicată pe contul de Facebook, face mai multe observații legate modul în care RTV abuzează de sintagma „Q.E.D.” ( „quod erat demonstrandum - trad. „ceea ce era de demonstrat”) în text fără să ducă probe.

„RTV nu prezintă, în acest “Q.E.D.”, nicio probă că Iulia Marin “a fost ajutată să se sinucidă”, iar formularea “datele și informațiile strânse până astăzi” care “nu mai lasă loc de nici o îndoială” induce în mod perfid ideea că RTV a “strâns date și informații” despre cum Iulia Marin “a fost ajutată să se sinucidă” - “de către Cătălin Tolontan, de către colegi”. Probe, date, informații? Zero probe, date, informații. Zero „demonstrandum”, notează jurnalista.

Aceasta mai notează și că RTV nu prezintă nici o dovadă cum că angajatorul jurnalistei Iulia Marin ar fi încălcat legislația muncii, conform acuzelor televiziunii,

„RTV ar trebui chemată în instanță luni dimineață să probeze toate afirmațiile - deocamdată neprobate - din propria “poziție oficială”. Povestea asta nu e despre persoana fizică Catalin Tolontan - și cu atât mai puțin despre Iulia Marin (...) Povestea asta e despre informația pe care o primește publicul din România în farfuria servită sub titluri de tip „Q.E.D”. Și, în final, despre distincția cardinală dintre fapte și opinii. O vorbă veche, ades citată - via The Guardian (1921) - spune așa: „Comment is free, but facts are sacred” . Povestea asta e, în cele din urmă, despre meseria celor care cred că the „facts are sacred”, conchide jurnalista Mona Dîrțu.

APEL semnat de sute de redacții, organizații și personalități care protestează față de discursul urii de la România TV

Reamintim că sute de redacții (printre care și HotNews.ro), jurnaliști, asociații medicale, organizații nonguvernamentale și personalități din România au semnat un apel contra discursului care incită la ură și discriminare practicat de postul România TV după moartea jurnalistei Iulia Marin.

Postul România TV a avut, miercuri seara, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, un derapaj grosolan la adresa jurnalistei Iulia Marin de la Libertatea, care s-a stins din viață la doar 32 de ani. Au urmat apoi alte două seri cu emisiuni înc are subiectul a fost din nou tratat într-o manieră similară.

La România TV, în ultimele trei zile, moartea jurnalistei Iulia Marin a fost calificată, la emisiunea lui Victor Ciutacu, prin fraze precum: „Oamenii ăia sunt tulburați psihic, produceau materiale de presă”, „Pixul domnișoarei Marin e o armă. Care folosită cu ticăloșie poate distruge destine”, „Rătăcită promovată ca experiment de presă” sau „N-aș lăsa un om cu probleme psihice să lucreze la mine”.

Ridicarea licenței de emisie pentru România TV? Tolontan nu susține o astfel de măsură

Recentele derapaje de la televiziunea România TV în jurul morții jurnalistei Iulia Marin de la Libertatea au declanșat o reacție vehemente în presă și în societatea civilă - sute de redacții de presă, asociații și personalități semnând un apel demarat de Libertatea împotriva contra discursului care incită la ură și discriminare practicat de postul de televiziune. Retragerea licenței RTV, însă, e un pas prea extrem, consideră Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial pentru Libertatea și GSP.

Ani întregi, CNA a fost indulgent. Limbajul urii de pe unele televiziuni a ajuns la cote care antagonizează și face foarte dificilă chiar și ideea de comunicare între noi. Acum însă, CNA este îndemnat să sară în cealaltă extremă și să ia măsuri radicale: să suspende licența de emisie. Suspedările licențelor au fost decise în țările din Europa în cazurile posturilor rusești, stârnind și în aceste situații protestul organizațiilor europene care luptă pentru libertatea de exprimare. Ce spune legea din România?”, scrie Cătălin Tolontan într-un articol de opinie publicat sâmbătă de Libertatea și în care precizează că textul reprezintă punctul său de vedere personal, și nu al redacției.

Acesta spune că în ultimele zile, tot mai mulți oameni solicită ridicarea licenței României TV și îl dă exemplu și pe fostul premier Dacian Cioloș, care a scris vineri că „România TV ar trebui închisă”.

„Ridicarea licenței unui post TV într-o țară europeană reprezintă un act atât de radical încât sunt în dezacord principial cu el. Nu am nici cea mai mică simpatie pentru RTV”, spune Tolontan.

Jurnalistul amintește că postul de televiziune „face acum seară de seară emisiuni de înfierare cu poza mea pe ecran. Se cere pe post să fiu ridicat de procurori”.

„Vineri seară au spus că suntem „o bandă inamică”, „trupe sorosiste”. Acestea sunt, după părerea mea, opinii. E dreptul RTV să le exprime. Deseori însă, în emisiuni ajung la discriminări și incitări.

Nu mai asistăm la exprimarea unor opinii, ci la altceva. Chiar și așa, nu cred că închiderea României TV, sau a oricărui post din cele care emit astăzi, este soluția democratică, proporțională și legală. Să ne uităm împreună la legea după care funcționează televiziunile și radiourile”, notează Tolontan care trece în revistă și articolele de lege cu condițiile în care retragerea licenței unei televiziuni poate avea loc.

Ciutacu a reacționat și acuză mai departe jurnalista că nu ar fi fost aptă să-și facă meseria

După ce peste 1.500 de redacții, asociații medicale, ONG-uri și personalități civice au semnat apelul-protest față de discursul urii de la România TV în cazul morții ziaristei Iulia Marin, Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii în care au fost lansate atacurile la adresa jurnalistei a avut prima reacție: „Are trustul Ringier la dosar documentele medicale cerute de lege conform cărora, după internările repetate la Obregia, fosta sa angajată era aptă medical să-și facă meseria?”.

Realizatorul România TV a reacționat prin mai multe postări pe Facebook, în general în notă ironică.

„Tot frontul e despre noi. Lipsește o singură opinie, a mea. Adică a omului care, la Punctul culminant, a stârnit tsunami-ul. De ce? Pentru că, atunci când m-a contactat Petrisor Obae, i-am spus că poate prelua absolut orice am scris despre tema dată. Și că, DUPĂ ce vizionează cele două înregistrări, pentru că nu comentez ce zic alții despre mine că aș fi făcut, ci doar ceea ce am făcut, îi răspund la orice întrebare. Cum am făcut-o de fiecare dată când m-a căutat. Încă aștept întrebările alea. Cam atât despre deontologie. Andreea, ai legătura…

P.S. Ar trebui să mă bucur sau să mă îngrijorez că apelul proletar împotriva mea a strâns semnături mai multe decât cele care-i înfierau pe Iliescu, Ponta și Dragnea?”, a scris Victor Ciutacu, conform România TV

„În epoca postadevăr, „lumea bună” are răspunsuri la tot, nu și întrebări. Iar dezbaterea a fost, de facto, desființată în societate. Totul e unilateral. Ești în haită sau vine valul peste tine.

Există o vorbă deșteaptă conform căreia oamenii care au numai certitudini sunt imbatabili. Uite mai sunt și unii care gândesc cu capul lor. Și care nu se îndoaie, nici la linșaje, nici la spaime, nici la mistificări, nici la presiuni. Fiindcă așa-s născuți și, ulterior, educați. Omul care vă scrie aici a supraviețuit valului de ură îndreptat împotriva lui de un șef de stat aflat în vârful popularității sale. Și, deși brăzdat de cicatrici, că violența lasă urme, a crescut, pe picioarele lui, pe mintea lui, pe ambiția lui. Asta va face și mai departe. Va continua să întrebe, să cerceteze, să se îndoiască. Cu sau fără cozi de topor în proximitate…”, a mai scris Victor Ciutacu.

„(...) Și, pentru că tot am ajuns la întrebări, deși e treaba autorităților statului s-o facă, revin: are trustul Ringier la dosar documentele medicale cerute de lege conform cărora, după internările repetate la Obregia, fosta sa angajată era aptă medical să-și facă meseria?”, mai scrie Ciutacu.

Ciutacu: „Ho, bă, că nu candidez la nimic, nici măcar la președinția scării de bloc!”

Într-o altă postare, în care susține că el este „ținta”, Ciutacu îi invocă pe „intelectualii lui Băsescu”, cărora li s-au adăugat „niște pripași care au îmbrățișat doctrina oficială”:

„Mă simt ca pe vremea apelurilor intelectualilor lui Băsescu. Sunt aceiași, plus niște pripași care au îmbrățișat doctrina oficială, doar că de data asta țintă sunt eu. Ho, bă, că nu candidez la nimic, nici măcar la președinția scării de bloc! Altfel, e bine că se devoalează în clar rețeaua. Nu că nu i-am fi știut, dar măcar acum avem inventarul aproape complet. Sper ca, până dimineață, să se adauge Pleșu, Patapievici, Tismăneanu și Van Groningen”.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat și va analiza responsabilitatea persoanelor care au comentat în mai multe emisiuni la România TV moartea jurnalistei Iulia Marin, a declarat vineri, la Rock FM, președintele CNDC, Csaba Asztalos.

Csaba Asztalos a spus că acest caz va fi analizat atât de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, cât și de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), pentru că în acest dosar cele două instituții au competență partajată.

