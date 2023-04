​Panorama.ro Duminică, 23 Aprilie 2023, 08:25

​​Panorama.ro

„Pe lumea asta nimic nu e sigur. Excepție fac moartea și taxele”. Este una dintre celebrele vorbe de duh ale lui Benjamin Franklin, unul dintre fondatorii Statelor Unite ale Americii, descoperite într-o scrisoare datată noiembrie 1789.

Impozitare Foto: Panorama.ro / Dana Mischie / Midjourney AI

Două secole mai târziu, unul dintre conaționalii săi, avocatul și specialistul în impozitare internațională Charles Adams, aproba afirmația, în tușele groase ale cernelii de tipar. În aproximativ 500 de pagini, acesta a scris despre efectul adesea devastator pe care l-au avut taxele și sistemele de impozitare asupra civilizației.

Pentru o națiune nimic nu e mai grăitor decât sistemul de impozitare. Aceasta este una dintre ideile de bază ale volumului lui Adams, „For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization”.

Dacă sistemul nu e construit temeinic și guvernul suprataxează, de pildă, atunci pot apărea revolte sau clasice tertipuri, precum evaziunea fiscală. Ceea ce duce la tot soiul de efecte nefaste, printre care inflație cronică, productivitate scăzută sau o eroziune graduală a libertății individuale.

Citește mai mult pe Panorama.ro