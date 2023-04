Interviu Dragoș Tudorache Vineri, 21 Aprilie 2023, 21:04

Discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România "nu trebuie forțate, pentru că nu cred că am face nimănui un bine, nici cetățeanului român, nici cetățeanului din Republica Moldova" - a declarat, într-un interviu acordat HotNews, la Strasbourg, europarlamentarul român Dragoș Tudorache, co-inițiator al unei rezoluții adoptate de Parlamentul European, săptămâna aceasta, care face apel la sprijin suplimentar din partea Uniunii Europene pentru Chișinău.

Dragoș Tudorache (REPER), care este vicepreședinte al Grupului Renew Europe, al treilea cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a vorbit, în interviu, și despre oportunitatea ca antreprenorii români să deschidă afaceri în Republica Moldova. De asemenea, în perspectiva anului electoral 2024, cu 4 rânduri de alegeri, el a descris și profilul de președinte pe care și-l dorește.

R.Moldova este acum într-un moment asemănător cu perioada anilor '90-2000 din România

Hotnews: Ce își propune rezoluția dvs non-legislativă, ce efect poate avea o astfel de rezoluție?

Dragoș Tudorache: Rezoluțiile sunt în general mesaje politice pe care Parlamentul European le dă, ele nu au forță legislativă, însă ele dau, cred eu, un semnal politic foarte important despre starea de spirit la nivel european pe un anumit subiect. În acest caz, pentru mine ca inițiator, alături de Dacian Cioloș, a fost foarte important să marcăm acest moment, care nu este simplu pentru Republica Moldova, știm cu toții că este supusă de mai bine de un an la un - aș spune- război hibrid condus de Rusia și căruia Moldova trebuie să-i facă față, împreună cu toate celelalte crize care se suprapun: criza energetică, criza economică, prin care de altfel trecem cu toții, criza refugiaților din Ucraina. Deci practic Moldova trece printr-o perioadă dificilă și am considerat că este important să dăm acest semnal de sprijin. Deci, în primul rând, moțiunea trebuie văzută ca pe o platformă de exprimare a sprijinului politic pe care Uniunea Europeană îl dă Moldovei în efortul pe care îl face, și de a face apel la Comisie, la Consiliul statelor membre să ia foarte în serios eforul pe care Moldova îl face și, uitându-ne către finalul anului, când așteptăm, o decizie privind deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE, să impulsionăm statele membre să gândească în această direcție.

Hotnews: Cum vedeți situația actuală de la Chișinău, cu războiul din Ucraina, cu provocările privind Transnistria, cu mișcările de stradă de la Chișinău, susținute de forțe pro-ruse?

Dragoș Tudorache: Moldova a făcut o opțiune istorică și o opțiune foarte clară - mi se pare mie- în ceea ce privește drumul european, o opțiune care nu e simplă, având în vedere situația și în Moldova și a capacității Rusiei de a influența în continuare ceea ce se întâmplă în Moldova și asta vedem de doi ani încoace. Și atunci, cu atât mai mult efortul politic pe care îl fac președinta Maia Sandu, Guvernul și majoritatea politică de la Chișinău în a se ține pe partea bună a istoriei, a ține acest parcurs european, în ciuda dificultăților, în ciuda dificultăților pe care cetățenii Republicii Moldova în viața de zi cu zi, cred eu că este un efort care trebuie recunoscut, în primul rând, și care trebuie susținut din partea noastră, și financiar, și politic, și prin măsuri concrete pe diverse sectoare care au nevoie, de la cel economic la cel strategic, inclusiv în ceea ce privește capacitatea Moldovei de a se apăra de aceste atacuri hibride.

Și contextul pe care forțele pro-ruse încearcă să-l creeze la Chișinău, punând sub semnul îndoielii această opțiune strategică pe care Moldova a făcut-o, încercând cumva să destabilizeze Guvernul, să destabilizeze opțiunea politică majoră a Moldovei. Sunt demersuri pe care Moldova le tratează cu foarte mare seriozitate, calm și asta trebuie foarte clar apreciat, dar este un efort pe care și noi trebuie să-l susținem. Și în rezoluție facem apel la Comisia Europeană, la Serviciul de Acțiune Externă, să pună bazele acestei misiuni civile care sp ajute Moldova în a lupta împotriva dezinformării, împotriva acestor instrumente hibride de destabilizare a situației de la Chișinău.

Hotnews: Este acum Moldova într-un moment de cotitură în istoria sa, al viitorului cetățenilor Moldovei, ce șansă are ea în acest moment, o putem compara cu o perioadă din istoria României, să zicem anii 90, când am luat și noi calea către Vest?

Dragoș Tudorache: Dacă ar fi facem o comparație, eu aș face cu acel moment de la finalul anilor 90, în care România și-a asumat transpartinic calea transatlantică și calea europeană. Și la Chișinău se face foarte mult paralela cu acel spirit de la Snagov, cu acel pact pe care forțele politice din România l-au făcut, reprezentând de altfel voința societății de a trece peste orice dificultăți pentru a obține obiectivul de aderare la NATO și la UE. Cred că în Republica Moldova suntem într-un moment asemănător.

Hotnews: Dar diferența care ar fi totuși?

Dragoș Tudorache: Diferența este că Republica Moldova este o țară mică, o economie mică și influența nefastă a Rusiei în ultimele decenii este mult mai mare și impactul pe care acești oligarhi care au controlat în mare parte, în ultimele decenii, în Republica Moldova, tot, de la viața politică la cursul economiei - e o influență care face mult mai dificile aceste opțiuni pe care Republica Moldova le face și implementarea lor și atingerea acelor obiective politice majore de orientare pro-europeană.

Noi am avut un beneficiu, inclusiv al contextului de deschidere europeană către aderarea țărilor din Centrul și Estul Europei, pe care acum Republica Moldova nu le are sau cel puțin nu într-o proporție comparabilă. De aceea, cred că noi trebuie acum, politic, să facem tot ce ține de noi pentru a crea și pentru Moldova aceste premise. Decizia de anul trecut chiar a fost o decizie istoric rapidă, niciodată Uniunea Europeană nu a fost capabilă să ia o astfel de decizie tocmai pentru că am gândit aici geopolitic și am gândit că Moldova trece, alături de Ucraina, printr-un astfel de moment și trebuie ajutată să treacă cât se poate de ușor prin el, cu toate dificultățile pe care le are.

Hotnews: Dar vizavi de atitudinea populației, de starea de spirit a locuitorilor țării, care ar fi asemănările și deosebirile față de România anilor 90? Totuși, dacă mi-aduc aminte, eram și eu foarte tânăr atunci, mi-aduc aminte că în toată populația României era un curent pro-european, pro-vest, pro-NATO. Acum, în Moldova, putem percepe și un anumit curent anti-european sau anti-vestic, anti-NATO și anti-românesc...

Dragoș Tudorache: Așa este, dar pe de altă parte, să nu uităm că la ultimele alegeri - și prezidențiale, și parlamentare - în Republica Moldova, această societate a votat foarte clar: a votat covârșitor pentru această opțiune, în ciuda dificultăților. E foarte greu pentru cetățeanul moldovean, la acest moment, cu toate crizele la care este supus, este foarte greu. Însă, în viața de zi cu zi și cu atâtea dificultăți, eu cred că societatea Moldovei a demonstrat că este pregătită să-și asume acest obiectiv politic, chiar cu toate dificultățile. Și că-și dorește acest lucru și că-și asumă toate reformele.

Să ne amintim că și pentru noi, românii, reformele alea grele - și în justiție și în economie - peste tot au fost reforme dificile, pe care nu toată societatea le-a înțeles la timp, nu toată societatea le-a sprijinit în egală măsură, dar cu toate astea am trecut în mod colectiv, a fost o masă critică în societate care a trecut peste acele dificultăți. Eu cred că aceeași masă critică există și în Republica Moldova. Ați văzut și apelul președintei Maia Sandu la această adunare națională, pentru luna mai, prin care eu cred că președinta tocmai asta încearcă să arate, că există această masă critică.

Hotnews: Schimbarea de guvern de la Chișinău - cum vedeți noul prim-ministru față de fosta prem-ministră?

Dragoș Tudorache: Eu cred că schimbarea guvernamentală a fost o altă dovadă de maturitate în politica din Republica Moldova. Foarte multă lume a speculat atunci pentru că se simțea că va urma o schimbare de garnitură și mulți au văzut în asta o slăbiciune a coaliției de guvernare și au crezut că va exista o destabilizare internă în majoritatea guvernamentală și parlamentară, dar nu s-a întâmplat asta. A fost o tranziție cât se poate de firească, democratică.

Guvernul care a urmat a preluat practic toată munca făcută de guvernul anterior, a reformulat o parte din priorități, adaptându-le la noua situație din Moldova, mai ales pe partea de asigurare a siguranței și a securității, pe care apăruseră aceste riscuri venind din încercările Rusiei de destabilizare. Eu cred că schimbarea s-a făcut cât se poate de matur, de responsabil și văd actualul guvern continuând și chiar întărind anumite zone de politici publice la care lucrează - reforma justiției și celelalte.

Sunt covins că cetățeanul român înțelege necesitatea sprijinului care trebuie dat Republicii Moldova

Hotnews: Dvs., partidul REPER, sunteți în opoziție în România. Dincolo de politică, vă rog să-mi spuneți obiectiv cum vedeți acțiunea statului român, ce face Guvernul român pentru Moldova, cum evaluați implicarea statului român în situația din Moldova?

Dragoș Tudorache: Lăsând politica internă deoparte, eu am spus întotdeauna că România ar trebui să fie, în mod asumat, declarat - nu ascuns, nu în mod implicit - trebuie să fie în mod asumat principalul avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Așa cum Polonia este principalul avocat al Ucrainei în ceea ce privește apropierea față de Uniunea Europeană, așa trebuie să fie România pentru Moldova. Și asta trebuie să se traducă în absolut toate planurile - de la cel geopolitic, politic și partea de securitate și politică externă, până la nivelul economic, securitatea energetică a Moldovei.

Lucrurile acestea, din fericire, în mare parte, se întâmplă, România a fost alături de Republica Moldova în această perioadă dificilă, în ceea ce privește asigurarea cu energie electrică și gaz, asigurarea rapidă a conectării la rețele și se investește în continuare pentru a se asigura independența Moldovei de gazul și curentul rusești. Și asta, cred eu, trebuie să rămână o prioritate pentru România și trebuie să fim pregătiți politic indiferent de cine se află la guvernare în România, trebuie să fim pregătiți să continuăm lucrul ăsta și să-l amplificăm. Deci noi avem această datorie politică și istorică pentru Moldova, să-i ajutăm să treacă peste dificultățile pe care le au, mai ales în această zonă a siguranței energetice.

Dincolo de asta este partea economică, care de multe ori în discursul și în preocuparea pe zona aceasta de geopolitică și siguranță cumva se uită aspectul economic. Aș vrea să văd din partea guvernului o implicare mai mare în a stimula capitalul românesc care să vină să investească în Moldova.

Hotnews: Adică oamenii de afaceri din România să facă business în Moldova?

Dragoș Tudorache: Absolut. Mediul economic trebuie să simtă că Republica Moldova este un spațiu de investiții sănătos, un spațiu care poate crește, care are un potențial foarte mare, care acum este din ce în ce mai interconectat cu economia europeană. Ca urmare a deciziilor politice de anul trecut, există această abandonare a tarifelor, a barierelor comerciale și de schimburi economice între Uniunea Europeană și Moldova, iar lucrul acesta trebuie amplificat. Dar trebuie concretizat cu prezența unor afaceri pe teritoriul Moldovei.

Hotnews: Da, dar tu, ca stat român, cum ai putea să sprijini sau să încurajezi un investitor privat român să investească în Moldova, să-l stimulezi?

Dragoș Tudorache: În primul rând, având un dialog, care poate se întâmplă și nu-l vedem noi, dar inclusiv asta este un neajuns, pentru că ar trebui să fie un lucru mult mai evident asumat. Eu aș avea, în primul rând, o discuție foarte serioasă cu mediul de afaceri, aș pune în legătură mediul de afaceri românesc cu Guvernul de la Chișinău, despre care știu, din discuțiile cu Guvernul de la Chișinău, că este deschis către un astfel de dialog și că este deschis în a discuta cu mediul de afaceri românesc posibilități de implantare în Republica Moldova, posibilități de investiții, de a dezvolta afaceri în Moldova, mai ales în zona de producție, pentru a crea locuri de muncă, pentru a da acest semnal că economia Moldovei e una în care merită să investești.

Hotnews: Eu văd că oamenii de afaceri din România se plâng că fac greu afaceri în România, se plâng de tratament incorect la licitațiile publice, probleme în justiție, soluții amânate, incorecte, sunt tot soiul de piedici. Adică până la Moldova mai e mult.

Dragoș Tudorache: Și da și nu. E drept că așa cum sunt dificultăți în România în a face afaceri sunt dificultăți și în Moldova, dar consider că aceste îngrijorări pe care le-ar avea mediul de afaceri pot fi rezolvate doar printr-un dialog cu guvernanții. Deci, dacă ar fi business-uri românești interesate să investească în Moldova, Guvernul Moldovei ar fi dispus să discute cu ei aceste îngrijorări pentru a vedea cum pot fi rezolvate și problemele de acces, și problemele de justiție corectă și rapidă pentru litigiile pe care le-ar avea, predictibilitate, locuri de muncă. Eu știu că deschidere există din partea Moldovei. Acest dialog ar trebui deschis. Până la urmă e o decizie suverană pe care fiecare afacere o ia, dacă investește sau nu. Dar măcar statul român ar trebui să stimuleze acest dialog, să inițieze un dialog cu Guvernul Moldovei pentru a mijloci apoi un dialog cu mediul de afaceri și apoi deciziile vor fi ale fiecăruia, dar măcar contextul trebuie creat.

Hotnews: Cum percepeți interesul românilor, al populației din România, pentru Republica Moldova? Acum, principalele teme din presa românească țin de scumpiri, de război, de pensiile speciale, rotativa la guvernare. Unde e locul Republicii Moldova pe lista de priorități a întregii societăți românești?

Dragoș Tudorache: Eu cred că în primul rând trebuie să înțelegem - și eu sunt convins că majoritatea cetățenilor români înțeleg - că ajutorul pe care noi îl dăm sau ar trebui să-l dăm Republicii Moldova nu afectează în niciun fel modul în care statul român răspunde sau nu priorităților actuale pe care le are cetățeanul român. E drept că acum nevoile sunt mult mai apropiate de temerile de bază pe care cetățeanul le are în viața de zi cu zi, e preocupat de creșterea prețurilor, de diminuarea nivelului de trai, e preocupat de lucruri care îi afectează viața de zi cu zi și e firesc să fie așa.

Repet, eu sunt covins că cetățeanul român - marea majoritate - înțelege necesitatea sprijinului care trebuie dat Republicii Moldova. Și aici nu vorbim despre unire sau despre altceva. Eu cred că Republica Moldova însăși își dorește, pe acest parcurs european, să crească ea ca țară, ca un candidat credibil în procesul de aderare și apoi celelalte discuții, care țin de apropierea între România și Republica Moldova, sunt discuții pe care le putem lăsa pe mai târziu și ele trebuie să crească natural atât în societatea românească, cât și în societatea din Republica Moldova, ele nu trebuie forțate, pentru că nu cred că am face nimănui un bine, nici cetățeanului român, nici cetățeanului din Republica Moldova.

Hotnews: Adică discuțiile despre unire să nu fie forțate...

Dragoș Tudorache: Nu. Nu. Ele trebuie să fie o alegere naturală, firească a societății, a cetățenilor și cred că ele se vor întâmpla atunci când celelalte nevoi, de bază, vor fi rezolvate, când oamenii își vor da seama că toate aceste discuții geopolitice, strategice nu le afectează viața și atunci oamenii își vor putea aloca timpul și spațiul sufletesc de a se gândi și la aceste teme mai mari.

Hotnews: Dar cât de realistă ar fi o unire a Moldovei cu România?

Dragoș Tudorache: Eu nu aș vrea să fac pronosticuri acum, pentru că nu asta ar trebui să fie acum preocuparea noastră. Ideal, asta ar fi o evoluție cât mai naturală și care să crească de jos în sus și nu să fie impusă de sus în jos.

Următorul președinte "trebuie să se ridice deasupra partidelor politice"

Hotnews: În România, urmează un an 2024 super-electoral, cu 4 rânduri de alegeri. Partidul dvs, REPER, e mai nou pe piața electorală, v-ați desprins din USR, dvs. pe cine vedeți președinte din 2024?

Dragoș Tudorache: Eu cred că e foarte important profilul prezidențial aproape mai mult decât este importantă persoana. Și cred că cei care vor decide să intre în cursă trebuie să se gândească foarte bine la asta înainte de a decide dacă intră sau nu în cursa prezidențială. Am avut multe modele de președinți până acum, în istoria recentă a democrației din România și acum este un punct de cotitură, la finalul mandatului Iohannis.

Dacă ne uităm înapoi la aceste modele prezidențiale pe care le-am avut, care este rolul, bineînțeles, rămânând în limitele Constituției, care este profilul sau rolul președintelui în stat? Dacă ne uităm un pic și la nemulțumirea pe care cetățenii - în mod cât se poate de legitim, o au în partidele politice, în politicieni în general - eu cred că rolul viitorului președinte este să înțeleagă că trebuie să urce doi pași deasupra politicului, a partidelor politice, să înțeleagă că, în mare parte, efortul reformator în România a venit nu dinspre politică și nu ajutat de politică, aproape dimpotrivă, ci a venit dinspre societate. Modelele cele mai bune de intervenție socială, economică, proiectele cele mai bune din educație, din sănătate în exclusivitate vin din zona privată - societate civilă și mediu de afaceri. Consider că un președinte trebuie să înțeleagă că, și în felul în care își construiește platforma prezidențială și își va duce mandatul, trebuie să se ridice deasupra partidelor politice.

Hotnews: Așa se spune mereu...

Dragoș Tudorache: Așa se spune, dar nimeni nu a reușit să facă lucrul ăsta, tocmai pentru că a existat această dependență de zona politicului și de partidul politic care a emanat candidatul respectiv. Eu cred că succesul viitorului candidat prezidențial va sta tocmai în cât de credibil va reuși să explice cetățenilor că efortul pe care el sau ea îl va face va fi să strângă aceste energii dinspre politic, dinspre societate și să livreze pentru cetățean o garanție de echilibru în stat, pentru că despre asta vorbim.

Și mai e un rol foarte important: în toți acești ani, din păcate, am văzut un asalt și o erodare asupra multor instituții cheie în stat. Și eu cred că rolul președintelui, de la justiție până la serviciile de forță din stat și autoritate electorală, deci toate acele instituții care să asigure checks and ballances, acel echilibru instituțional și între puterile statului. Un alt mandat important pe care viitorul ar trebui să și-l asume în fața electoratului este de a readuce încredere și echilibru între aceste instituții ale statului.

"Nu se comunică și nu se explică suficient" impactul activității europarlamentarilor în viața românilor

Hotnews: În 2024, primele vor fi alegerile europarlamentare. Ce au oferit europarlamentarii români României, de ce ar trebui să vină românii la vot?

Dragoș Tudorache: Din păcate, există această percepție de distanță între ceea ce se întâmplă la Bruxelles, în Parlamentul European, în instituțiile europene în general, și viața de zi cu zi a cetățenilor - și asta e nu doar în România, este o percepție prezentă în multe state membre. Ceea ce nu se înțelege suficient - și asta este poate și vina noastră, că nu explicăm îndeajuns - este că aproape majoritatea politicilor publice și a legislației pe care o avem la nivel național vine sau este influențată direct de legislație și opțiuni de politică publică ce se fac la nivel european.

Și atunci, europarlamentarii pe care românii îi votează și îi trimit Parlamentului European sunt oameni care contribuie activ, zi de zi, prin rolul pe care îl au în dosarele pe care le gestionează, prin voturile pe care le dau pe dosarele care au un impact în viața de zi cu zi a cetățeanului, acești oameni îi reprezintă în lucruri care sunt foarte importante pentru ei. Să ne uităm numai la ce s-a întâmplat de la COVID încoace: pachetul financiar de sprijin în perioada COVID și post-COVID, acest PNRR, este cel mai important sprijin economic, material pe care fiecare român îl va vedea în kilometri de autostradă care îi va trece pe lângă casă, în dezvoltarea de tehnologii noi ți de noi oportunități pentru economie.

Toate aceste lucruri vin din decizii care se iau aici, la nivel european și atunci cred că votantul român are un interes major în a trimite oameni care să le reprezinte interesele și care au capacitatea, forța de a negocia, nu de a fi aici doar prezenți pentru că i-a trimis cineva, dar dup-aia vin, încasează și apoi pleacă mai departe. Trebuie să fie oameni care, prin capacitatea lor profesională și politică, să influențeze deciziile de aici. Dacă ne uităm un pic la performanța unor parlamentari ai noștri în dosarele-cheie, în privința Mecanismului de redresare și reziliență, în zona socială, economică, în toate aceste dosare majore, veți găsi europarlamentari români care au avut un rol important, fie pentru că au fost raportori în acele dosare sau au influențat mersul acelor dosare, în echipele de negociere. Este un impact direct asupra vieții românilor, dar poate nu se comunică și nu se explică suficient.

Hotnews: Apropo de Mecanismul de reziliență, luăm toți banii din PNRR-ul nostru?

Dragoș Tudorache: Luăm toți banii, dacă ne asumăm reformele, dar mă uit la coaliția de guvernare și văd că aproape la fiecare colț încearcă să diminueze din angajamentele pe care le-am luat colectiv, ca Guvern al României, nu le-a luat, pe persoană fizică, unul sau altul. Și trebuie să înțelegem că e un element specific în acest PNRR și anume că e o condiționare directă între reformele pe care decizi să le aplici sau nu, să le adopți sau nu și banii care îți vin sau nu-ți vin. Deci dacă această coaliție (PSD-PNL-UDMR) nu înțelege că nu poate să dea înapoi de la reforme - chiar dacă ei încearcă să facă lucrul ăsta - atunci ei trebuie să-și asume că România va pierde bani. Va pierde kilometri de autostradă, bani care ar trebui să intre în buzunarul oamenilor implicit sau explicit - lucrurile astea se pot opri dacă această coaliție nu duce reformele până la capăt. Și reformele nu sunt de dragul PNRR, ci sunt pentru România.