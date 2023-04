Parteneriat media Vineri, 21 Aprilie 2023, 10:56

Smile Media

0

Smida Jazz 2023 oferă un festin iubitorilor de muzică non-mainstream, între 18-20 august, în satul Smida, jud. Cluj, în Parcul Natural Apuseni.

Smida Jazz Festival Foto: Smida Jazz Festival

Artiști internaționali și români, recunoscuți pentru spirit inovator în muzică

Trei zile de muzică bună în inima Munților Apuseni, de pe două scene și activități de zi

Campingul de festival, cu toate utilitățile, situat la cea mai înaltă altitudine

Singurul festival pet friendly

Abonamentele de festival la cel mai bun nivel de preț se găsesc pe site-ul Iabilet.

Conceptul din spatele lineup-ului 2023 al Smida Jazz Festival se definește prin inovație muzicală, varietate instrumentală, geografii distincte și reprezentarea talentelor de ambele sexe.

Oceanvs Orientalis & Ilhan Ersahin, o colaborare între unul dintre cei mai străluciți experimentaliști ai muzicii neo electronice și un nume de prestigiu global al jazz-ului contemporan. Proiectul lor muzical care se va auzi de pe Main Stage-ul din Apuseni examinează sunete și ritmuri ancestrale din Cappadocia și Orient, pe care le aduc în contemporaneitate prin fusion de jazz și beat-uri electronice.

Trompetistă, compozitoare și producer, britanica-bahreină Yazz Ahmed și bandul ei vor concerta pentru prima oară în România. Cu albumul „La Saboteuse” desemnat cel mai bun album de jazz de către revista The Wire, Yazz Ahmed are în istoric colaborări și înregistrări cu Radiohead, Lee Scratch Perry, These New Puritans. Își definește muzica ca fiind „jazz arab psihedelic, contagios și total cuprinzător”. Yazz Ahmed este deținătoarea premiului „Ivor Novello” ce se acordă pentru inovație în compoziție.

Declarată de revista The Times o maestră a harpei, Alina Bzhezhinska din Alina HipHarp Collective vine la Smida alături de bandul ei și Tony Kofi, legenda britanică a jazz-ului contemporan, saxofonist multidisciplinar.Cunoscut pentru abordările originale prin care filtrează sunetele harpei prin sound electronic, Alina HipHarp Collective feat. Tony Kofi va oferi publicului Smida Jazz un concert de neuitat chiar și pentru cei mai rafinați cunoscători ai jazz-ului contemporan.

Iubiți de diferite comunități muzicale, grație versatilității abordării lor, Norzeatic și Qinta Spartă vor concerta pe Main Stage la Smida Jazz. Un proiect de fuziune între hip hop, jazz și muzică electronică rezultat din colaborarea de lungă durată a MC-ului Norzeatic cu drummer-ul Tavi Scurtu, DJ Tzuc și numeroși instrumentiști ai scenei autohtone de jazz.

Artist influent al scenei muzicale din Budapesta, Barabás Lőrinc, trompetist și compozitor, surprinde publicul prin călătoriile neașteptate pe care le oferă, de la muzică clasică la ritmuri tribale. Un maestru al improvizației, concertele sale delectează multidimensional.

Polonezii de la Flash! vor umple de energie și bucurie publicul de la Smida. Piesele lor explozive utilizează un mix de genuri muzicale - rock, drum'n'bass, punk, jazz, și noise.

Scena Forest care se activează după concertele live, va găzdui show-ul DJ-ului Romare. Un artist al colajului muzical, jucăuș, ușor de prins, DJ Romare folosește ritmuri ce dezvăluie o enciclopedică educație muzicală și referințe care îi descriu viață nomadă.

Tot pe Scena Forest vor performa UFe și Omul Tzuc, DJs cu vinylul în sânge, artizani ce mixează cu măiestrie de la jazz, la funk, la reggae, la disco, la hip hop, afro-beat, broken beat și house.

Mai multe detalii despre primii artiștii anunțați la această ediție se găsesc pe site-ul festivalului.

Muzică bună, relaxare și inspirație în natura sublimă a Smidei

Smida Jazz înseamnă, pe lângă jazz contemporan, și activități de zi precum explorări tematice ale pădurilor din jur, caiac pe Lacul Beliș și zona Grow cu un program ce oferă inspirație, cunoaștere alături de speakeri și invitați dintre cei mai apreciați.

Smida Jazz Festival este bucuria de a petrece trei zile în munți, pe ritmuri de jazz contemporan, calm, inspirație, care te încarcă de energie, frumusețe și stare de bine.

Biletele la această ediție, în valoare de 79 euro - Abonamentul Festival & Camping și 54 euro - Abonamentul Festival se pot cumpăra pe site-ul Iabilet.

Copiii de până în 14 ani pot participa gratuit la festival, însoțiți de un adult.

Smida Jazz Festival este un proiect co-finanțat AFCN și sprijinit de: Birra Moretti, UniCredit Bank, MedLife, Wine Point, Match Point, Oscartielle Est Europa.

Urmărește canalele de social media Smida Jazz Festival ca să afli noutăți legate de desfășurarea acestei ediții!

www.smidajazz.ro.

www.fb.com/smidajazz

www.instagram.com/smidajazz

Parteneriat media