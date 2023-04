ESENTIAL Marți, 18 Aprilie 2023, 14:44

Smile Media

Pe 20 mai 1990 aveau loc primele alegeri libere din România. 33 de ani mai târziu, pe 20 mai 2023 va avea loc la București un eveniment reper pentru democrația din România, dar și din întreaga regiune - UNFINISHED DEMOCRACY. Organizatorii proiectului, Fundația Eidos și The Democracy and Culture Foundation, îi invită pe români să participe la o sesiune de consultări civice unde vor avea șansa să propună soluții și pași concreți pentru depășirea obstacolelor din calea democrației în România și în întreaga regiune.

Cristian Movila - Fondator UNFINISHED Foto: Eidos

La sesiunea de consultări civice pot participa maxim 200 de persoane și se poate înscrie oricine, printr-un proces deschis de aplicare: https://eidosfoundation.typeform.com/unfdemro, selecția acestora fiind realizată de către institutul internațional de sondaje Atlas Intel.

Sesiunea de consultări din cadrul UNFINISHED Democracy face parte din planul Building Blocks for Democracy și este una dintre cele cinci consultări civice pe care The Democracy and Culture Foundation le desfășoară anul acesta în toată lumea, după ce în 2022 a cercetat alături de experți aceeași cinci piloni ai democrației: (1) oameni, (2) partide - bani și influență, (3) vot, (4) informare și dezinformare și (5) echilibru între puterea legislativă și cea executivă. În urma acestor consultări civice se va înființa, în 2024, Centrul permanent global pentru democrație.

Pe 20 mai, sub umbrela UNFINISHED DEMOCRACY, va avea loc, pe lângă această sesiune de consultări, și o serie de workshopuri dedicate copiilor între 7 și 15 ani cu scopul de a promova democrația în rândul celor mici, dar și de a-i implica de la vârste fragede în susținerea și transformarea democrației. Ziua se va încheia cu un eveniment de seară, la Ateneul Român, unde se vor aduna sub același acoperiș peste 800 de lideri din diferite domenii cum ar fi educație, sănătate, business, politică, societate civilă, fără de care o democrație sănătoasă nu ar putea exista. În cadrul evenimentului vor avea loc prezentări, se vor anunța concluziile sesiunii de consultări, dar și rezultatele unui sondaj amplu pe subiectul democrației aplicat pe cel mai mare eșantion efectuat vreodată în România și Republica Moldova, realizat de fundația EIDOS și Atlas Intel.

Cristian Movilă, președintele Fundației Eidos, a declarat că „nu cred că a existat un moment în istoria recentă a regiunii noastre în care democrația și implicarea cetățenilor activi să fie mai importantă ca ACUM. Cu un război la graniță, cu situații incerte în mai toată regiunea, cu trenduri și grupări extremiste și naționaliste care galopează către inima cetățenilor, promovarea democrației, în toate formele ei, este critică. E nevoie de un kilometru zero în construcția și adaptarea democrației pentru viitor, unde sectorul privat, cu cel non-profit, alături de societatea civilă și policy makers să dezbată și să creeze cadrul perfect pentru o democrație sănătoasă, iar acel punct poate fi UNFINISHED Democracy.”

Mai multe informații despre etapele proiectului se pot afla pe site-ul www.unfinisheddemocracy.org și pe paginile de social media ale fundației Eidos și ale festivalului UNFINISHED.