​Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de numire a Alinei Albu în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Reamintim că Alina Albu a susţinut de două ori interviul pentru numirea în funcţie, după ce a fost avizată negativ de către Secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Sigla DIICOT Foto: AGERPRES

Alina Albu a fost numită în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru un mandat de trei ani, la propunerea ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Procurorul Alina Albu a susţinut de două ori interviu cu ministrul Justiţiei pentru funcţia de şef al DIICOT, după ce în 16 martie Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea sa înaintată de ministrul Cătălin Predoiu pentru şefia DIICOT. Avizul CSM este unul consultativ.

Procuroarea Alina Albu a fost propusă în 1 martie de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, la șefia DIICOT.

Alina Albu lucrează din 2008 în DIICOT, din februarie 2019 fiind procuror-șef delegat la Serviciul de combatere a criminalității organizate din cadrul direcției.

Potrivit CV-ului său, în 1996 Alina Albu a absolvit Facultatea de Științe Juridice și administrative - specializarea Drept de la Universitatea „Spiru Haret”. Între 2008 și 2010 a făcut un masterat la Univesitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

A început să lucreze în mai 1998, ca procuror stagiar la Parchetul Judecătoriei Lehliu Gară.

Lucrează în DIICOT din februarie 2008. Până în 2015, a condus Biroul de combatere a infracțiunilor de violență din DIICOT, trecând apoi la Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate. Ea este procuror-șef delegat al acestui serviciu din DIICOT.

Alina Albu a lucrat în dosare cunoscute precum Clanul Clămparu, crimele de la Caracal sau Academia Infractorilor. Tot ea a început dosarul fraților Sile și Nuțu Cămătaru, finalizat de un alt procuror, Marian Sântion, a scris G4Media.

În timpul interviului pentru șefia DIICOT, ea a fost întrebată dacă are vreun regret în legătură cu amendarea mamei Luizei Melencu, după ce femeia a refuzat să i se preleveze probe biologice în vederea efectuării unei expertize ADN în SUA. „Dacă mă întrebaţi de remuşcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remuşcări pentru că aş fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel şi chip ca acea probă să poată fi administrată. Am început cu cele mai soft şi cele mai bune metode de a colabora şi interacţiona cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenţia de a face rău, ci din contră, să iasă adevărul la lumină", a explicat Alina Albu.

DIICOT este condusă interimar după ce Giorgiana Hosu, numită în 2020 la șefia instituției de către Klaus Iohannis, în pofida avizului negativ al CSM, a demisionat după câteva luni, în contextul în care soțul acesteia, Dan Hosu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.