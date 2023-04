Articol susținut de Regina Maria Miercuri, 12 Aprilie 2023, 14:22

Smile Media

0

România are șansa de a se dezvolta economic prin creșterea productivității și ocuparea forței de muncă, având la bază oameni care au grijă de sănătatea lor fizică și psihoemoțională. O stare de sănătate bună a populației ar putea adăuga 26 de miliarde de dolari economiei românești până în 2040, conform McKinsey. Companiile conștientizează nevoia de a oferi angajaților abonamente medicale din ce în ce mai complexe, cu mai multe servicii incluse, inclusiv pentru membrii de familie ai angajaților; servicii complementare abonamentului, precum pachetele de psihoterapie și programe de wellbeing, conform Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

REGINA MARIA gestionează în prezent peste 780.000 de abonamente medicale Foto: Regina Maria

Numărul organizațiilor care au oferit angajaților abonamente medicale în Rețea a crescut cu 65% doar în ultimii trei ani, iar în rândul companiilor IMM (mici și mijlocii) s-a înregistrat o creștere importantă, de peste 2,5 ori mai mare, potrivit statisticilor REGINA MARIA.

Rețeaua de sănătate declară că în ultimul an s-a observat 21% creștere a valorii abonamentelor, iar pachetele de psihoterapie și consiliere emoțională, ori programele de wellbeing, cum ar fi Corporate Sano, au făcut parte din setul de servicii extra pe care companiile le-au achiziționat pentru angajați.

REGINA MARIA gestionează în prezent peste 780.000 de abonamente medicale, în portofoliul Rețelei se numără 10,000 de companii, însumând peste 40% dintre cei mai mari angajatori din România. Cu o rată de accesare de 70%, iar la unele companii ajungând chiar și la 100%, abonamentul medical se dovedește un instrument esențial de prevenție, care le oferă angajaților acces facil la servicii medicale de cea mai înaltă calitate, dar și bunăstarea celor apropiați.

În baza beneficiului de sănătate primit de la angajator, cei mai mulți angajați au optat pentru abonarea membrilor familiei. În ultimul an s-a înregistrat o creștere accelerată, de 30%, a abonării membrilor de familie. Indiferent că ne referim la bunăstarea psihoemoțională sau la cea fizică, există un interes crescut pentru accesul facil la servicii medicale moderne, tendință care arată că societatea coștientizează importanța mersului proactiv la medic. Statisticile arată că un abonat REGINA MARIA are în jur de 7 vizite medicale pe an, de aproximativ 3 ori mai mult decat un pacient fără abonament.

Abonamentele Regina Maria se adresează atât angajaților din companii (multinaționale, IMM sau de tip start-up), cât și persoanelor fizice, adulți și copii. În funcție de nevoile medicale, companiile pot alege pachetul care li se potrivește cel mai bine angajaților pentru monitorizarea stării de sănătate sau pentru a ține sub control o anumită afecțiune existentă.

Contextul global din ultimii ani ne arată cât de important este să acordăm atenție sănătății fizice și psihoemoționale, iar trendul companiilor care oferă abonamente mai complexe, cu mai multe servicii incluse, atât pentru angajați, cât și pentru familiile acestora, este în continuă creștere în perioada următoare.

Abonamentul REGINA MARIA cuprinde 90% dintre investigațiile recomandate anual de medic, oferă acces la o rețea de 400 de clinici și 3.000 de medici din toată țara. Pe baza abonamentului medical, abonații pot accesa consultații online în Clinica Virtuală, de oriunde se află – din țară sau străinătate, chiar și în 24 de ore de la realizarea programării.

Articol susținut de Regina Maria