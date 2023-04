ESENTIAL Vineri, 07 Aprilie 2023, 12:46

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

IPJ Bihor a declanșat o anchetă internă după ce presa locală a scris despre un scandal care s-a iscat între polițiști de la secții rurale la un chef organizat de șeful postului din Pietroasa cu ocazia zilei sale de naştere, la care ar fi participat și politicieni. Mai mulți invitați care ar fi încercat să-i desparte pe polițiști ar fi fost victime colaterale, scrie presa locală, preluată de news.ro.

Mașină de poliție Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com

Incidentele violente în care au fost implicaţi mai mulţi poliţişti au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Cărpinet din județul Bihor, la o sală de evenimente care a găzduit o petrecere organizată de şeful postului de Poliţie Pietroasa cu ocazia zilei sale de naştere, scrie ebihoreanul.ro.

„Potrivit surselor ziarului, scandalul a început în jurul orei 3, pe terasa sălii de evenimente, şi ar fi fost declanşat de un schimb de replici între Viorel Iga, ajutorul şefului de post din Lazuri de Beiuş, şi Călin Peti, un poliţist de la postul Rieni.

În disputa dintre cei doi a intervenit şi fratele lui Viorel Iga, Sergiu, ajutor şef de Post din Rieni, însă, în loc să se calmeze, protagoniştii s-au «înfierbântat».



Altercaţia a degenerat într-o adevărată încăierare, în care bătăuşii şi-au împărţit pumni şi picioare, făcând şi victime colaterale printre alţi petrecăreţi sosiţi să-i despartă”, scrie publicaţia locală.

La cheful cu lăutari ar fi participat peste 150 de persoane, printre care s-au numărat poliţişti din zonă, dar şi mai mulţi primari, viceprimari, consilieri locali şi oameni de afaceri.

Unul dintre petrecărți care ar fi avut de suferit de pe urma incidentului ar fi fost și primarul comunei Cărpinet, Petru Curta, care neagă, însă, aspectul, mai scrie ebihoreanul.ro.

„Nu am fost de faţă, trebuia să ajung în Suceava a doua zi, am plecat pe la miezul nopţii. Din auzite, doar, am aflat că au fost şi victime colaterale, că s-au băgat unii să-i despartă. Mai multe nu ştiu”, a susținut edilul comunei unde a avut loc petrecerea.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor afirmă că instituţia nu a primit nicio plângere penală referitoare la un astfel de incident, însă conducerea IPJ a dispus verificări interne.

„Şeful Inspectoratului a dispus, de urgenţă, efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsuri legale”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Fărcuţa.

Ea nu a menţionat câţi poliţişti sunt vizaţi de verificările interne, subliniind că acestea abia au început. (sursă foto Dreamstime)