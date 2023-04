Articol susținut de Luxoft​ Miercuri, 05 Aprilie 2023, 11:03

Smile Media

0

​Alexandru Pintilie și Cosmin Roșu dețin funcția de Program Manager la Luxoft și explică trendurile în Investment Banking, ce tool-uri interne au la Luxoft și povestesc care este ultimul feedback primit de la client.

​Ultimele trenduri în Investment Banking, explicate de doi dintre Program Managerii Luxoft Foto: Luxoft

1. Care sunt trendurile globale în Investment Banking?

Alexandru Pintilie: Zona de Investment Banking în particular, dar și sectorul IT în general, sunt în continuă schimbare, dinamica fiind una accelerată.

Unele dintre tendințele actuale din industria bancară asupra cărora ne concentrăm și noi în cadrul Luxoft includ transformarea digitală, mobile banking, automatizare, inteligența artificială și securitatea cibernetică, toate pentru a oferi o mai bună experiență clienților finali, într-o piață foarte competitivă.

Cosmin Roșu: Creșterea concurenței în sectorul financiar-bancar este accelerată de oferta diversificată a companiilor fintech care adaugă o presiune suplimentară asupra băncilor tradiționale de a se adapta, moderniza și de a-și diversifica ofertele. Creșterea consolidării în Banking ca urmare a fuziunilor și achizițiilor, va aduce noi oportunități de dezvoltare în zona tehnologiilor și a serviciilor IT. În Luxoft suntem conștienți de toate aceste schimbări și tendințe, ne adaptăm permanent, suntem flexibili, pregătiți să găsim soluții și să venim în întâmpinarea clienților noștri.

Alex Pintilie, Program Manager Luxoft/ Cosmin Roșu, Program Manager Luxoft

2. Cum arată inovația la Luxoft?

C.R.: Luxoft este componenta de proiectare, analiză date și dezvoltare a DXC Technology oferind soluții end-to-end și expertiza pentru soluții critice. Compania noastră este partenerul de încredere la care băncile și instituțiile financiare apelează când au nevoie să scaleze sau să accelereze proiecte sau programe complexe, creând în permanență pachete inovatoare de produse și servicii IT care să răspundă nevoilor clienților noștri.

A.P.: Avem expertiză pe o gamă largă de tehnologii actuale, ceea ce ne permite să îmbunătățim produsele existente în tandem cu tendințele din piață. Construim și integrăm echipe personalizate de înaltă performanță, care ne permit să oferim valoare și calitate clienților noștri. De asemenea, în Luxoft îmbunătățim permanent procesele interne, cum ar fi procesele de recrutare, instruire, comunicare și cele administrative; dezvoltarea unor comunități profesionale, organizate pe specializări, le facilitează angajaților accesul rapid la informație.

3. Ce oferă Luxoft angajaților din acest domeniu?

C.R.: Luxoft își dorește să le ofere angajaților mai mult decât un loc de muncă - își dorește să formeze o comunitate de oameni bine pregătiți, bazată pe dezvoltare personală, ajutor colegial, împărtășirea de cunoștințe si experiențe, bunăstarea angajaților, un program de lucru flexibil, posibilitatea de a lucra de acasă, numeroase programe de recunoaștere a performanței și recompensarea bazată pe merit.

Pe lângă salarii competitive ajustate periodic la nivelul pieței, Luxoft le oferă angajaților săi un pachet de beneficii care include abonamente medicale, zile de concediu adiționale în funcție de experiență, o varietate de oportunități de formare și dezvoltare profesională, bonuri de masă, platforma multi-beneficii, recompensare pentru recomandări, parcare la sediu și oferte personalizate la parteneri.

A.P.: Din inițiativele apreciate în cadrul companiei noastre aș preciza:

Loyalty Program - este un program intern care le oferă angajaților oportunitatea de a primi puncte la îndeplinirea anumitor acțiuni, iar ulterior aceste puncte pot fi schimbate cu recompense interesante.

LuxGood - este modul în care compania unește angajații, promovând un mod de viață sănătos, activități inspiraționale pentru bunăstarea și moralul angajaților, realizând echilibrul mult dorit între carieră și viață personală; de exemplu, în cadrul Luxoft avem implementat un program de beneficii prin care zilele libere naționale care cad în weekend sunt compensate cu zile libere în săptămâna următoare sau precedentă.

Luxoft România a fost certificată în 2022 de către organizația Great Place to Work, ceea ce înseamnă că în Luxoft este un mediu de lucru favorabil, în care angajații sunt mândri de ceea ce fac și se bucură de colegii cu care lucrează. Luxoft este o companie axată pe oameni, așa că această certificare confirmă angajamentul și implicarea colegilor noștri.

4. Exista la Luxoft planuri de career development?

C.R.: Luxoft oferă o varietate de oportunități de formare și dezvoltare profesională a angajaților, incluzând corporate learning programs, cursuri online, testări profesionale, comunități profesionale organizate pe specializări, conferințe, buddy program și programe interne de formare. De asemenea, îi încurajăm pe angajații noștri să obțină certificări din industrie și le oferim sprijin pentru a face acest lucru. Internal Mobility este un instrument prin care le construim angajaților noștri o carieră în cadrul Luxoft, oferindu-le posibilități de dezvoltare profesională și siguranța job-ului. Este un proces de transfer, pe orizontală sau pe verticală, din poziția curentă, pe o altă poziție, în alt proiect, departament sau locație în cadrul companiei. În acest sens, în funcție de tendințele pieței și/sau dorința de schimbare a traseului profesional a colegilor noștri, compania oferă și programe de up-skilling sau re-skilling, acordându-le colegilor posibilitatea să își schimbe traseul profesional, fie în cadrul aceluiași proiect, fie în alte proiecte în cadrul companiei.

A.P.: Echipa de management, în colaborare cu colegii HR Business Partners, se implică activ atât pe parcursul procesului de onboarding al noilor angajați, precum și pe parcursul ciclurilor de evaluare anuală; expertiza lor este esențială în comunicarea proceselor și tool-urilor interne, în construirea Planurilor de Dezvoltare Profesională, mediere, soft skills trainings și motivarea colegilor din cadrul Luxoft. Prin crearea unor echipe bine instruite suntem pregătiți să satisfacem cerințele clienților și să reacționăm prompt la noile oportunități de business.

5. Există un interes pentru zona de Google Cloud? Dacă da, câți oameni au obținut certificări în ultimul an/ultimii trei ani/care este media ultimilor ani?

A.P.: Există un interes crescut pe zona de Cloud și în special Google Cloud fiind o alegere populară pentru companiile care caută soluții de cloud computing și îi încurajăm pe toți colegii din aria noastră să participe la traininguri și să se certifice.

În proiectele noastre și ale clienților noștri se folosește din ce în ce mai mult Google Cloud și tehnologiile Cloud în general; la nivelul companiei, în ultimii trei ani am avut 216 participanți implicați in traininguri de GCP, iar 107 angajați au primit certificare. În România, 53 de colegi s-au implicat, iar 28 dintre ei au primit certificarea. Vă mai pot spune că anul acesta 42 de noi participanți au fost implicați în Google Cloud Academy. Având în vedere tendința pieței de a migra cât mai mult către mediul cloud, ne menținem active programele de training și certificare pe această tehnologie.

6. Câți oameni noi au fost angajati în Luxoft pe proiectele voastre in ultimul an?

C.R.: Aș dori sa încep prin a preciza că în cadrul Luxoft, procesul de angajare este îmbunătățit continuu și adaptat la nevoile pieței. Luxoft are experiența și capacitatea de a scala și accelera creșterea, mobilizând experți cu skill-urile și nivelul de senioritate solicitate de clienți.

În LOB-ul BCM (Banking and Capital Markets) am crescut global în ultimul an în Luxoft cu mai mult de 700 angajați reprezentând o creștere de 12%. Lucrăm îndeaproape cu centrul de excelență de IT al uneia dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, iar în ultimul an am reușit să angăjam peste 200 de noi colegi, deschizând în fiecare lună noi poziții și formând astfel mai multe echipe performante în cadrul domeniilor de business ale clientului.

O altă direcție pe care ne-am concentrat anul trecut a fost retenția și motivarea angajaților existenți. Ca urmare, la nivelul BCM, procentul colegilor care au ales sa părăsească compania (regretted attrition) a scăzut cu 8% în ultimul an. Cererea din partea clienților rămâne crescută, managementul Luxoft este comis să continue investițiile în această zonă și ne așteptăm ca această tendință de creștere să continue în anii ce vor urma.

7. Care este ultimul feedback primit de la client?

C.R.: În Luxoft, totul începe cu clienții noștri și ne focalizăm atenția către atingerea obiectivelor lor, valorificând ceea ce ne diferențiază: oameni valoroși, agilitate, expertiza vastă, procese mature și tehnologie actuală. Relațiile de afaceri pe care le avem cu clienții noștri sunt clădite pe un parteneriat bazat pe încredere, transparență și angajament total.

A.P.: Pe lângă relația strânsă pe care o avem cu managementul clienților noștri, încurajăm comunicarea continuă a feedback-ului în cadrul proiectelor în care activăm; asta ne ajută atât pe noi ca firmă, cât și pe angajații noștri, pentru a ne putea perfecționa în permanență. Ca exemplu concret, fiind acum în procesul de evaluare anuală, vă pot spune că un procent considerabil din echipă a primit calificative care depășesc așteptările. Având în vedere numărul mare de colegi nou angajați în cadrul echipelor de IT ale centrului de excelență IT a clientului din zona de Investment Banking și faptul că în acest moment reprezentăm cam 20% din forța de IT a acestuia, ne poziționăm ca un partener strategic care poate susține ritmul de creștere accelerat, având aceeași perspectivă de creștere și pentru anul curent. Ne-am îndeplinit cu succes promisiunea față de clientul nostru, oferind expertiza necesară care să le permită să fie lideri în industrie.

Articol susținut de Luxoft​