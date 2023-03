ESENTIAL Vineri, 31 Martie 2023, 14:20

Stilul streetwear dispune de mai multe surse de inspirație care se regăsesc combinate în varianta finală a outfit-urilor. Acestea te pot ajuta nu doar să atragi toate privirile, ci și să te exprimi prin intermediul stilului tău personal. Cunoști brandurile de top care ies în evidență datorită aspectului lor estetic? Dacă ești în căutare de idei noi, trebuie neapărat să descoperi brandul Hoodrich. Acesta a fost creat în Marea Britanie și începe să câștige popularitate și în România. Descoperă acum produsele de la Hoodrich și folosește-le pentru a crea outfit-uri care se potrivesc cu cele mai noi trenduri!

Streetwear – stilul Hoodrich

În prezent, articolele vestimentare sportive apar în colecțiile diferitelor branduri binecunoscute, însă designurile lansate de Hoodrich sunt cele care se evidențiază cu adevărat. Fondatorul brandului, Jay Williams, își dezvoltă colecția făcând referire la tot ceea ce îl inspiră. Produsele de la Hoodrich exprimă lumea modei, estetica streetwear, precum și cultura scenei rap. Articolele vestimentare lansate de către acest brand sunt adesea purtate de muzicieni și persoane cărora le place să includă estetica urbană în ținutele lor.

Hanoracul - Piesa de rezistență a brandului Hoodrich

Piesa de rezistență din colecția de la Hoodrich este hanoracul, dar nu orice fel de hanorac. Legendarul Hoodrich hoodie poate fi purtat ca element de bază pentru outfit-urile zilnice, însă poate și să-ți completeze look-ul cu un plus de culoare. Oferta brandului include hanorace în culori neutre, cum ar fi bej, gri sau negru. Dar asta nu e tot! În sezonul primăvară/vară 2023 se poartă culorile! Însă de data aceasta, în locul culorilor pastelate, îți recomandăm să alegi nuanțe calde și intense, cum ar și bej închis, maro sau roșu. Pe toate le găsești în colecția de la Hoodrich. Pantalonii de trening, bluzele de trening sau pantalonii joggers care sunt disponibili pe aceste culori pot fi cheia multor look-uri trendy!

Produsele de la Hoodrich - baza garderobei tale streetwear

Cu toate acestea, Hoodrich oferă o gamă și mai largă de produse. Tricourile, pantalonii jogger și gecile sunt elemente care se potrivesc perfect cu estetica streetwear. Toate acestea te pot ajuta să-ți completezi garderoba sau să începi o nouă colecție funcțională. În zilele noastre, sunt la modă ținutele care combină articolele vestimentare inspirate din stilul streetwear cu denimul. Produsele de la Hoodrich sunt perfecte pentru acest trend! Le poți folosi pentru a crea un look unic care combină materiale cu texturi diferite. În plus, articolele vestimentare outdoor care au umplutură din puf sunt încă foarte populare. Gecile puffer, care au căptușeală mai groasă din puf, pot adăuga un plus de volum siluetei tale. De asemenea, acestea arată bine și cu bluzele de trening sau cu o pereche de pantaloni largi. Un astfel de outfit va arăta minunat și cu o vestă de la Hoodrich, dar potrivește la fel de bine și cu hanorace, bluze călduroase cu guler rotit, tricouri și bluze funcționale cu mâneci lungi.

Estetica Hoodrich – outfit-uri pentru bărbați și femei

Designul unic este caracteristica cea mai importantă a articolelor vestimentare de la Hoodrich. Brandul materializează echilibrul perfect între minimalism și stilul urban. Produsele pentru bărbați și femei de la Hoodrich includ bluze de trening, pantaloni, tricouri, geci, precum și articole sportive, cum ar fi colanți sau pantaloni biker mulați. Atunci când descoperi colecția acestui brand, este imposibil să ratezi ideea de bază care susține estetica Hoodrich. Produsele pentru femei, în special treningurile și hanoracele, nu sunt doar perfect adaptate corpului feminin, ci păstrează și aspectul minimalist și versatil pentru care logo-ul brandului este cel mai important detaliu. Mulțumită acestor elemente, designurile de la Hoodrich adaugă un vibe streetwear outfit-urilor tale.

La JD Sports găsești cele mai noi colecții de la Hoodrich! JD și acest brand britanic lucrează împreună încă de anul trecut. Astfel, Hoodrich își consolidează tot mai mult poziția și printre clienții din România. Dacă dorești să aduci mai mult din stilul streetwear în garderoba ta, produsele de la Hoodrich vor fi perfecte pentru tine.