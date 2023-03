Articol promovat de FDSC Joi, 30 Martie 2023, 10:20

Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) anunță lansarea ediției 2023 a programului de granturi pentru ONG-uri, În Stare de Bine, pentru care alocă în total 1,2 milioane de euro în finanțări nerambursabile, cel mai mare buget din istoria de șase ani a acestui program.

Outventure - Plantăm semințe de responsabilizare Foto: FDSC

Bugetul total al programului finanțat de Kaufland crește cu 200.000 de euro față de ediția de anul trecut

Există trei apeluri de proiecte, primul fiind lansat pe 27 martie, cu un buget de 600.000 de euro pentru inițiative în cele trei direcții-cheie ale programului: cultură, sport și viață sănătoasă

Valoarea maximă a granturilor nerambursabile acordate a crescut la 60.000 de euro, de la 50.000 de euro anul trecut, iar durata proiectelor este de 10 luni

Pentru primul apel, aplicațiile pot fi depuse până pe 21 aprilie

Comparativ cu ediția din 2022, fondul pus la dispoziție în acest sens de Kaufland România a crescut cu 200.000 de euro. Pentru primul apel bugetul se ridică la 600.000 de euro, iar valoarea maximă a granturilor nerambursabile care vor fi acordate este de asemenea majorată până la 60.000 de euro, cu 10.000 de euro peste nivelul de anul trecut.

Implementat de FDSC, programul În Stare de Bine are ca obiectiv reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților de tip cultural, sportiv sau care susțin ori promovează o viață sănătoasă, în beneficiul grupurilor sau comunităților vulnerabile.

Pentru primele două apeluri, selecția proiectelor câștigătoare va fi realizată printr-un concurs (pitch) în cadrul căruia ONG-urile selectate vor fi invitate să își prezinte inițiativele în fața unui comitet de evaluare format din membrii comitetului CSR Kaufland România și membrii FDSC.

A treia rundă de finanțare este alocată apelului special #ÎnStareSăAjut, care dispune de un buget total de 200.000 de euro. Acesta vizează o prioritate socială specifică la nivel național sau regional, care va fi anunțată odată cu lansarea apelului.

ONG-urile pot depune proiectele pentru primul apel în perioada 19 aprilie 2023 (ora 9:00) - 21 aprilie 2023 (ora 16:00). Lista scurtă a proiectelor finaliste va fi prezentată pe 16 mai, urmând ca până pe 30 mai să fie anunțați câștigătorii.

În acest an, programul finanțat de Kaufland România va susține, în premieră, inițiative care integrează conceptul de intersecționalitate. De exemplu, inițiativele care au în vedere îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor romi ar trebui să ia în considerare nu doar situația materială precară a familiilor din care provin acești copii, ci și aspecte specifice acestei comunități etnice, precum discriminarea la care sunt supuși atât copiii, cât și părinții, accesul precar sau inexistent la educație preșcolară și servicii sociale și medicale, lipsa documentelor de identitate, izolarea (traiul în enclave urbane de tip ghetou) etc. Toate aceste aspecte particulare se „intersectează” (de unde și termenul de „intersecționalitate”) și complică situația acestor copii, necesitând abordări integrate, pe mai multe dimensiuni.

Această nouă componentă pe care am adăugat-o la ediția din acest an a programului, alături de majorarea bugetului total, reflectă preocuparea Kaufland România pentru stimularea unor inițiative sustenabile. Avem în vedere în mod special acele grupuri și comunități vulnerabile afectate de mai mulți factori defavorizanți ce acționează simultan – de la discriminarea pe criterii etnice, de gen, de vârstă sau de orientare sexuală la statutul socio-economic precar și/sau mediul de rezidență. Pentru unii dintre acești beneficiari, cum ar fi de exemplu fetițele rome din mediul rural, șansele de a reuși în viață sunt extrem de mici. Ca să ajungă să studieze la facultate acești copii trebuie să traverseze obstacole precum riscul de abandon școlar, pragul admiterii la liceu, costurile navetei la liceu, admiterea la facultate și costurile asociate celor trei ani de studii etc. Toate acestea se suprapun cu discriminarea pe criterii etnice, cu care se vor confrunta zilnic, și cu aceea de gen. În aceste condiții, credem că este esențial să sprijinim acele intervenții care adoptă o perspectivă intersecțională, transmite Katharina Scheidereiter, Manager CSR pentru Kaufland România și Moldova.

Detalii despre program și apelurile de proiecte vor fi oferite online într-o sesiune publică de informare, pe data de 3 aprilie. În plus, acestea pot fi găsite pe site-ul programului, www.instaredebine.ro.

Rezultatele programului În Stare de Bine în ultimii cinci ani:

115 ONG-uri finanțate

5 milioane de euro alocați ca finanțare pentru comunități sustenabile

157 de inițiative în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă

2 ediții #ÎnStareSăAjut (finanțare pentru intervenții în legătură cu efectele pandemiei – 2020, respectiv finanțare pentru intervenții de sprijin a refugiaților din Ucraina – 2022)

4 ediții ale programului Creștem ONG-uri #ÎnStareDeBine, program de dezvoltare organizațională pentru ONG-uri, la care au participat 134 de organizații

