În 30 martie, Focus Sat aduce în exclusivitate în România noua producție Canal+ Original „Paris Police 1905” (sezonul 2 al serialului noir francez „Paris Police 1900”), care va fi disponibilă în Aplicația Focus Sat și la Focus Sat TV (luni și joi, de la ora 22:00).

„Paris Police 1905” Foto: Focus Sat TV

Noile episoade continuă povestea din „Paris Police 1900” (disponibil în Aplicația Focus Sat și difuzat la Focus Sat TV în octombrie 2021). În primul sezon, acțiunea se desfășoară în 1899, când în Sena este descoperit cadavrul unei femei, iar tânărul și ambițiosul detectiv Antoine Jouin (Jérémie Laheurte, din „Adèle: Capitolele 1 și 2”) conduce investigația. Creat de celebrul autor francez de romane grafice Fabien Nury („Tyler Cross: Black Rock”, „I Am Legion”, „Il était une fois en France”), serialul a pornit de la evenimente și figuri istorice reale. Și continuă acum cu alte 6 episoade a căror acțiune începe în Ajunul Crăciunului, în 1904.

În „Paris Police 1905” un nou cadavru neidentificat e descoperit în capitala Franței, de data aceasta în parcul Bois de Boulogne. Inspectorul Antoine Jouin investighează cazul, care îl va trimite adânc într-o zonă secretă a orașului: pădurile de la periferie, unde cele mai întunecate dorințe prind viață și unde toate figurile criminale din Paris se simt ca acasă. În paralel, șeful poliției, Louis Lépine (Marc Barbé, din „La Vie en Rose”), este forțat să scape de toate prostituatele de pe străzile Parisului și se gândește serios la demisie, fiind bănuit și că are o amantă. Iar curtezana Marguerite „Meg” Steinheil (Evelyne Brochu, din „Orphan Black”) a ajuns să conducă o mică organizație criminală: are cel mai elegant cazino din oraș, se bucură de protecția lui Lépine și se folosește de expozițiile de pictură ale soțului ei, pentru a-și ascunde adevărata ocupație ilegală. Toate aceste personaje sunt atrase din nou într-un vârtej de vicii, corupție și șantaj, în care toată lumea are ceva de ascuns. Inclusiv poliția!

Noile episoade sunt regizate de Julien Despaux („Zona neagră”/„Black Spot”) și Frédéric Balekdjian (premiat la Festivalul de Film de la Berlin 2005, pentru „Les mauvais joueurs”). Decorurile au fost concepute de Pierre Quefféléan (câștigător al Premiului César 2018, la categoria „cele mai bune decoruri”, pentru filmul „La revedere acolo sus”/„Au revoir là-haut”). Iar de garderobă – care este axată pe piese vestimentare de iarnă, când are loc acțiunea – s-a ocupat în continuare Anaïs Romand (câștigătoare a 3 Premii César, pentru costume).

Departe de imaginea idilică despre La Belle Époque (1871-1914), din 30 martie, serialul-eveniment „Paris Police 1905” spune o poveste plină de vicii și viciați, riguros documentată și cu o intrigă bine construită, premieră în România.

Iubitorii serialelor europene pot explora biblioteca VOD din Aplicația Focus Sat în care vor descoperi universul captivant Canal+ Original cu personaje aclamate internațional. „Toate acele lucruri”, „Regăsirea”, „Ridley Road”, „Ultimele pantere”, „Posedare”, „Avocatul”,„Regele Varșoviei” „Planeta celor singuri”, „Pro și contra”, „Paris Police 1900”, „Baron Noir”, „Pedagogul”, „ZeroZeroZero”, „Moscow Noir”, „Nox”, „Secretul celor cinci”, „Ai încredere în mine”, „Ostatici în subteran”, „Ani și ani”, „Klangor”, „Spirala crimei”precum și sute de alte filme, seriale și documentare pot fi vizionate chiar și de cei care nu sunt clienți Focus Sat, care au posibilitatea să testeze gratuit timp de 7 zileAplicația Focus Sat.

