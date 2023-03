ESENTIAL Marți, 21 Martie 2023, 11:09

Aproximativ 50 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în prezent victime ale traficului de persoane, iar aceste cifre sunt doar date estimative globale despre un fenomen care generează anual câştiguri ilegale de peste 150 de miliarde de dolari.

Copil abuzat Foto: Artit Oubkaew / Alamy / Profimedia Images

Cifrele au fost prezentate marți, într-un mesaj adresat de premierul Nicolae Ciucă la conferinţa internaţională „Common challenges and new perspectives in fighting trafficking in persons”, organizată de guvern.

„Traficul de persoane este un flagel global care se manifestă în cele mai nebănuite forme şi îi afectează pe cei mai vulnerabili dintre cetăţenii noştri, inclusiv un număr disproporţionat de mare de copii şi femei.

Traficul de persoane este văzut, adesea, ca o formă de sclavie modernă şi, din păcate, este una dintre formele de criminalitate cu creştere accelerată, inclusiv la nivel european, iar noile tehnologii, fluxurile migratorii, dar şi criza COVID 19 au generat riscuri şi provocări suplimentare la nivel european şi internaţional", a spus Ciucă în mesajul său.

Potrivit acestuia, în ultimii ani în Uniunea Europeană au fost raportate peste 14.000 de victime, dintre care 72% sunt femei şi fete, iar copiii reprezintă aproape un sfert, adică 22% dintre victimele înregistrate.