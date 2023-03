De Bine - proiect Banca Transilvania Luni, 20 Martie 2023, 09:48

În cadrul noului episod al proiectului “De Bine”, demarat de Banca Transilvania, aflăm povestea dr. Adriana Dumitrescu, care în copilărie a luat în calcul să devină medic la îndemnul prietenilor de pe scara blocului. Mama era asistent medical, așa că nici lumea spitalicească nu îi era străină. S-a specializat în diabetologie și este primul antreprenor care a deschis o clinică în acest domeniu.

Dr. Adriana Dumitrescu, medic primar diabet și boli de nutriție Foto: Banca Transilvania

Ce vă spuneau prietenii în copilărie?

Dr. Adriana Dumitrescu: Copiii din blocul meu erau încântați de faptul că răspundeam totdeauna nevoilor lor când se loveau, când aveau o supărare, deci empatizam foarte mult cu tovarășii mei de joacă. Dar, văzând că dincolo de aerul meu protector am și o delicatețe specifică fetițelor, totdeauna îmi spneau că “tu trebuie să devii medic, pentru că ești un om care poate să aibă grijă de alți oameni și ai putea să faci mult bine omenirii!”.

Cum de ați ales să deveniți medic diabetolog?

Dr. Adriana Dumitrescu: Când am dat examenul de specialitate, am avut o medie mare, spre norocul meu. Eu mă gândisem sau mi-aș fi dorit să fiu cardiolog, dar locurile de la cardiologie se terminaseră și m-am gândit să îmi cultiv acest talent de a fi alături de oameni și să îmi aleg o specialitate de boală cronică în care omul să fie alături de mine, într-un fel, pe tot parcursul bolii lui sau vieții lui.

În 2003 ați deschis primul cabinet, de ce ați hotărât să deveniți antreprenor?

Dr. Adriana Dumitrescu: Inițial lucram într-o policlinică atașată spitalului, unde era o aglomerație îngrozitoare. Eram puțini diabetologi. În generația mea au fost cinci locuri pe țară de diabetologi. Și aveam între 30, cel mai puțin, și 70 de pacienți pe zi la fiecare cabinet. Deci fiecare dintre noi trebuia să vedem atâția oameni. La momentul acela, nu era lista de priorități care există astăzi afișată în toate instituțiile medicale și mi se părea foarte frustrant că oamenii aceștia nu aveau acces pentru că nu veneau de dimineață să se așeze la rând să își ia bon de ordine și nu aveau acces la acest serviciu. Cel mai mult mă impresionau tinerii, copiii și gravidele, pentru că aceștia nu erau crezuți… “Cum să ai tu diabet?”. Pentru aceste persoane. Inițial, am zis să aibă mai multă intimitate și să pot să le acord suficient timp și suficientă atenție și am deschis primul cabinet. La momentul respectiv nu exista contractarea cu Casa de Asigurări de Sănătate a cabinetelor de diabet, pentru că era considerată o boală socială și nu intra pe lista de specialități care se puteau privatiza. Acest lucru s-a făcut după anul 2006.

Și astăzi în clinica dumneavoastră serviciile pentru diabet sunt decontate?

Dr. Adriana Dumitrescu: Absolut. Deci, din anul 2006 a existat această posibilitate ca și clinicile private sau cabinetele private să se contracteze cu Casa de Asigurări de Sănătate tocmai pentru a asigura accesul larg al tuturor pacienților cu diabet la medicii diabetologi.

Când v-ați rupt de sistemul de stat?

Dr. Adriana Dumitrescu: Am mers în paralel la un moment dat. Între anii 2006 și 2009 am coordonat Programul Național de Diabet Zaharat și am avut, să zic, satisfacția să particip la primele modificări în bine ale sistemului. Specialitatea de Diabet s-a putut privatiza și atunci am făcut primul contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și la îndemnul unei colege cu care eram în comisie. Mie îmi era frică, pentru că sub umbrela statului mă simțeam în singuranță. În sistemul privat era ca și cum te aruncai în gol fără parașută și nu știai ce ți se va întâmpla, era un lucru nou, nu eram pregătiți pentru asta, nu aveam cursuri, nu știam ce se întâmplă. Noi am fost născuți și crescuți în sistemul de stat. Asta este clar. Și asta știam să facem.

Și care a fost primul business pe care l-ați construit după ce ați încheiat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate?

Dr. Adriana Dumitrescu: Inițial am pornit cu o clinică de ambulatoriu cu trei cabinete de diabet.

De la doi angajați, la câți ați ajuns?

Dr. Adriana Dumitrescu: Practic, am avut o asistentă și cu mine eram trei medici. Trei cabinete, trei medici și o asistentă. Ulterior am mai angajat o asistentă și aveam două asistente și eram trei medici.

Și astăzi, câți angajați aveți?

Dr. Adriana Dumitrescu: Am avut până de curând 158 de angajați cu contract de muncă.

Câți bani ați investit în clinica de aici?

Dr. Adriana Dumitrescu: Investiția de fiecare dată am făcut-o a după posibilități. Când am avut posibilități mici, am făcut invesitii mici. Când am avut posilitati mai mari - sau oportunități, mai bine zis, că posibilități nu am avut niciodată - am făcut investiții mai mari. Și investițiile au crescut de fiecare dată, pe măsură ce am dovedit băncilor, evident de aceea suntem astăzi aici, că sunt un om serios, că ceea ce am făcut am făcut bine, nu duc un business la pierzanie și că tot ceea ce iese din mâna mea merită dezvoltat. M-am gândit să dedic o parte din activitate zonei medicale, dar să dedic o parte din activitatea mea și din timpul meu zonelor de transformare sau etapelor de transformare pe care le traversăm în decursul vieții. Și am încercat să combin zona de “health”, de sănătate, cu zona de “well-being”, de dezoltare personală, de bunăstare, frumusețe și să mă adresez atât persoanelor care suferă de o boală, dar și persoanelor care sunt aparent sănătoase, dar în mod real fiecare dintre noi avem durerile noastre, afecțiunile noastre, avem problemele noastre sau avem o boală cronică stabilizată pe care uneori o neglijăm.

Așadar, cum facem România bine, cum o vindecăm?

Dr. Adriana Dumitrescu: M-aș sfătui cu specialiști care au demonstrat ca au făcut ceva și aș vedea care este modelul din lume care funcționează cel mai bine sau aș lua mai multe modele și aș analiza lucrurile astea și nu aș mai lua-o de la minus infinit, aș porni de la niște modele care funcționează.

Ce ar trebui să învețe din experiența dumneavoastră un antreprenor care vrea să înceapă o afacere în zona medicală?

Dr. Adriana Dumitrescu: Eu sunt o romantică, nu știu dacă ar avea ceva de învățat. Dacă nu pui suflet în ceea ce faci… E adevărat, probabil că oamenii care se bazează numai și numai pe un business - plan, pe zona financiară… cred că pot să reușească. Dar dacă nu pui și suflet în ceea ce faci și uneori nu lași lucrurile să meargă pe o pantă pe care o simți, nu pe care o calculezi... Eu am avut mult curaj, asta este clar.

Dr. Dumitrescu este medic primar diabet & boli de nutritie și fondatoarea Spitalul Sanamed. În prezent, deține Clinicile Ana – un concept care înglobeaza 18 specialități medicale.

