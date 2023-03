Articol susținut de Regina Maria Luni, 20 Martie 2023, 08:39

Într-o luptă cu kilogramele de aproape 25 de ani, timp în care i-a fost greu să țină sub control greutatea, prezentatorul radio Răzvan Popescu, a hotărât să scape de obezitate, apelând la chirurgia bariatrică. Pe 17 iunie 2022, atunci când a ajuns în Ponderas Academic Hospital, Răzvan cântărea 125,7 kg, la o înălțime de 1,79 m. În termeni medicali, asta înseamnă că se confrunta cu obezitate de grad 2, fiind la un pas distanță de forma severă a obezității: obezitatea morbidă. Pe scurt, se afla într-o situație medicală riscantă și avea nevoie să facă o schimbare majoră.

„Până la 29 de ani, când mi-am atins recordul de greutate, de 143 kg, am avut numeroase tentative de a slăbi, am ținut numeroase diete: dieta cu supă de varză, dieta cu varză, dieta cu brânză topită etc. De-abia la 30 de ani am urmat prima dietă asistată, când am cunoscut-o pe nutriționista care mi-a promis că mă ajută să slăbesc. În șase luni, cu dieta și cu sport, am reușit să ajung la 93 kg. Problemele cu greutatea au reapărut după ce n-am mai făcut sport, din cauza unei entorse. Am ajuns la greutatea de 131 kg. Cel mai mult mă îngrășam în weekend, câte trei-patru kilograme, în urma meselor cu prietenii.”, povestește Răzvan.

După perioada pandemiei, în care i-a fost și mai greu să țină sub control problema kilogramelor și pierzându-și încrederea în posibilitatea de a obține o greutate normală pe care s-o poată păstra prin căile deja încercate, Răzvan a hotărât să scape de obezitate, definitiv de această dată, prin tratament chirurgical.

„Nu mai aveam răbdare să-i ascult pe nutriționiști, pentru că știam deja tot ce aveau să-mi spună. Problema mea era alta, nu că nu știam ce este bine să mănânc și ce nu. După mai mulți ani de când negociam cu soția mea, am decis să mă operez. Iar soția a fost de acord, însă cu condiția să fac operația la Spitalul Ponderas, la echipa prof. dr. Cătălin Copăescu.”, spune Răzvan.

În cadrul Ponderas Academic Hospital, singurul Centru de Excelență în Chirurgia Obezitătii din Romania, echipa de chirurgi specializați în chirurgie bariatrică, coordonată de prof. dr. Cătălin Copăescu, stabilește cel mai potrivit tip de intervenție bariatrică pentru fiecare pacient, în funcție de o serie de factori analizați precum: indicele de masă corporală, sex, vârstă, stilul de viață, tipul de distribuție corporală a obezității. Pentru Răzvan, indicația chirurgicală a fost de Gastric Sleeve.

„Suntem singurul Centru de Excelență în Chirurgia Metabolică și Bariatrică din țară în care avem toate resursele necesare pentru tratamentul complet al obezității și problemelor asociate acesteia, asigurând întregul traseu al investigațiilor preoperatorii complexe, al tratamentului chirurgical propriu-zis și al programului de urmărire postoperatorie. În cadrul spitalului, pacienții beneficiază de protocoale standardizate pentru siguranța lor, dar și pentru eficiența intervenției chirurgicale. În lipsa acestor standarde medicale, pacienții sunt expuși la riscuri suplimentare.”,declară prof. Dr. Cătălin Copăescu, chirurg de de Excelență în Chirurgia Metabolică și Bariatrică

Obezitatea, o boală greu de controlat

Aproximativ 800 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de obezitate, iar Gastric Sleeve este o optiune sigură și eficientă de a slăbi, micşorarea stomacului fiind una dintre cele mai utilizate intervenții bariatrice laparoscopice.

„Cea mai importantă formă de obezitate, cu repercusiuni metabolice, este obezitatea centrală, de tip abdominal. Cu cât mâncăm cantități mai mari de mâncare, cu atât abdomenul se mărește. Acest lucru se întamplă prin grăsimea în exces de sub piele care produce pliuri inestetice, precum și prin acumularea de grăsime în interiorul abdomenului și creșterea în volum a intestinelor. Grăsimea din abdomen, localizată în jurul intestinelor, determină rezistență la insulină, care reprezintă mecanismul de apariție a uneia din cele mai importante afecțiuni generate de obezitate și anume diabetul zaharat de tip II. De asemenea și ficatul este afectat de procesul îngrășării.” povestește Dr. Ionuț Hutopilă, medic primar chirurgie generală, chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Răzvan Popescu a devenit pacientul doctorului Ionuț Hutopilă

Problemele obezității sunt abordate integrat de echipa Centrului de Excelentață din Ponderas, pacienții având alături o întreagă echipă medicală supraspecializată, de la chirurgie, anestezie, diabet, nutriție, endocrinologie, gastroenterologie, cardiologie, ecografie, osteodensitometrie, radiologie, până la psihologie. De asemenea, pacienții bariatrici au un circuit special în cadrul spitalului, dedicat lor, precum și personal dedicat, navigatoarele de bariatrie, care se asigură că ofera fiecărui pacient îndrumare și suport încă de la începutul investigațiilor preoperatorii.

„Pacienții care ajung la noi sunt persoane care au pierdut controlul kilogramelor în plus și care au nevoie de ajutorul oferit de operație. Acești pacienți au încercat deja calea dietelor de tot felul, așa cum a fost și în cazul lui Răzvan, dar au eșuat din diverse motive: pentru că nu se satură din porțiile stabilite și foamea este mai tot timpul prezentă și atunci trebuie “potolită”, sau este dificil ca zilnic să își cântarească porțiile, sau pentru că nu își pot aranja viața astfel încât să respecte orele de mese și altele.” completează Dr. Ionuț Hutopilă, medic primar chirurgie generală, chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității.

Gastric Sleeve, una dintre cele mai utilizate intervenții bariatrice laparoscopice

Această metodă chirurgicală ajută pacienții să scape de kilogramele în plus și contribuie la ameliorarea pana la vindecare a afecțiunilor asociate obezității: diabet zaharat tip II, hipertensiune arterială, steatoză hepatica, reflux gastroesofagian, herniile hiatale, tulburări de somn (apnee).

„La ora actuală, Gastric Sleeve este tipul de operație bariatrică cel mai frecvent realizat la nivel mondial. Prin operație, o să fie schimbată intensitatea foamei, o să fie schimbată apetența pentru unele dintre gusturi, mai ales pentru gustul dulce la unii pacienți (un beneficiu extrem de important pentru consumatorii de dulciuri care nu mai regăsesc plăcerea gustului, dulcele devenind chiar neplăcut). Efectul de reducere al apetitului se instalează imediat postoperator.”, explică dr. Hutopilă.

Cum taie Gastric Sleeve foamea și poftele

Foamea emoțională și poftele de nestăvilit fac, de obicei, o persoană să mănânce mai mult decât ar avea nevoie pentru activitatea zilnică, ajungând să acumuleze kilograme. Iar tratamentele chirurgicale bariatrice vin în sprijinul acestor persoane, ca mijloace de suplimentare a efortului de voință, prin limitarea impulsului de a mânca. Dacă în cazul dietelor, după ce medicul nutritionist evaluează situația și realizează planul alimentar, responsbilitatea aplicării recomandărilor revine pacientului, care se luptă cu toate poftelor naturale, cu ajutorul operației de Gastric Sleeve, persoana în cauză nu va mai trebui să se descurce pe cont propriu.

Viața după interveția bariatrică

În prezent, la aproape un an de la operație și cu 50 de kilograme în minus, Răzvan Popescu se simte excelent si beneficiază de două schimbări importante, care îi fac viața considerabil mai bună: nu mai sforăie și nu mai transpiră abundent, așa cum se întâmpla pe vremuri.

„Acum, la aproape un an de la operație, sunt în etapa în care pot să mănânc orice, în care redescopăr mâncarea, pentru că multe dintre mâncărurile care îmi plăceau mult înainte nu mă mai atrag în momentul de față. De exemplu, dulciurile sunt ca un accesoriu, nu mai am dorința să dau iama în dulciuri. Operația bariatrică m-a ajutat să nu mai am pofte, să nu mai am foamea aia nebună, clar este cel mai bun ajutor pe care îl poți primi pentru a scăpa de kilograme. Acum, mănânc într-o zi cam cât gustam înainte să mă așez la masă atunci când nu eram operat. Cam asta este diferența. Cel puțin în cazul meu, nu există nicio urmă de frustrare, care în dietele normale există. În dietele normale te confrunți cu foamea, cu poftele, ai ceva care te roade în permanență, care îți cere mâncare.”

Echipa multidisciplinară care îl supraveghează pe Răzvan recomandă pacienților ca în primul an de la intervenția chirurgicală bariatrică să vină la control la anumite perioade prestabilite: la o lună, trei luni, șase luni și la 12 luni. După primul an, este recomandat să vină la control o dată pe an. Pacienții care obțin cele mai bune rezultate sunt cei care vin la controale și respectă recomandările echipei medicale, așa cum se întâmplă în cadrul programului pacientului bariatric, special creat pentru pacienții Centrului de Excelență în Chirurgia Obezității din Ponderas.

