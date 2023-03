Panorama.ro Duminică, 19 Martie 2023, 09:21

​​Panorama.ro

Ayelet Fishbach este un cercetător în știința motivației. Curiozitatea mea a fost legată mai ales de motivul pentru care, uneori, pare că ceea ce mă motiva ieri, azi mă lasă rece. De ce, cu alte cuvinte, îmi pierd elanul și entuziasmul pentru propriile mele idei și proiecte?

La pas prin București Foto: Inquam Photos / George Călin

Am crezut că va fi simplu: voi găsi, fără îndoială, un capitol despre asta. Dar n-a funcționat așa, pentru că răspunsul la întrebarea mea are legătură cu felul în care îmi stabilesc obiectivele, cu identitatea mea, cu motivele pentru care le aleg, cu cât durează, cu partenerii împreună cu care lucrez. A trebuit, cu alte cuvinte, să citesc cartea cu totul, după ce am citit pe sărite idei din diferite capitole.

Și mă bucur că am făcut-o. În esență, problema mea este legată de entuziasm: mă entuziasmează rezultatul, dar mă enervează drumul. Aceasta este o rețetă pentru nefericire și procrastinare.

Citește articolul integral pe Panorama.