Mitologia greacă antică este alcătuită din numeroase legende fascinante despre zei și zeițe, eroi și monștri, războinici și trișori care făceau parte din viața de zi cu zi din urmă cu mii de ani. Miturile grecești au de multe ori la bază povești fanteziste, cum ar fi cea a lacomului rege Midas ori a lui Hercule, însă există și legende precum epopeea Războiului Troian care au o bază istorică.

Acropola din Atena Foto: Pexels

Miturile grecești au fost transmise mai întâi din generație în generație, însă ulterior au fost transpuse în literatură. Epopeile lui Homer din secolul al VIII-lea înainte de Hristos, Iliada și Odiseea, spun povestea războiului troian. Apoi, în jurul anului 700 înainte de Hristos, poetul Hesiod a scris Theogonia, o poveste a călătoriei universului de la neant și detaliază un arbore genealogic elaborat cu zei și zeițe.

Ulterior, scriitorii și artiștii greci s-au folosit de aceste surse și au elaborat propriile lucrări, exemple fiind poeziile lirice ale lui Pindar, dar și lucrările mitografului Apollodor din Atena și a lui Gaius Julius Hyginus.

S-au scris așadar mii de lucrări despre legendele din Grecia Antică, însă acest subiect nu este ignorat nici în zilele noastre. Legendele sunt transpuse însă în prezent sub forma unor filme și jocuri. Clash of the Titans, Troia, 300: Eroii de la Termopile, Alexander și The Killing of a Sacred Deer sunt doar câteva dintre filmele inspirate din acea perioadă.

Legende populare din Grecia Antică

Așadar, Grecia Antică este o sursă impresionantă de legende, iar una dintre cele mai cunoscute este despre Prometeu și focul. Prometeu a fost unul dintre primii titani învinși de Zeus și de ceilalți zei olimpieni, dar a evitat închiderea în Tartar. A continuat lupta cu Zeus, iar în momentul în care acesta a luat focul de la oameni, el l-a furat și l-a înapoiat omenirii. Astfel, potrivit legendei, zeii l-au legat de o piatră din munții Caucazului pentru totdeauna, iar în fiecare dimineață un șoim cu imaginea lui Zeus zbura spre el și îi mânca ficatul. Totuși, ficatul acestuia se regenera mereu, iar Heracle l-a eliberat în cele din urmă.

O altă legendă este despre cele două fiare Scila și Caribda și are legătură cu marele erou Ulise. Astfel, cele două fiare stăteau pe cele două maluri ale oceanului. Scila era un monstru cu șase capete pe care le arunca asupra unei nave și îi mânca pe marinarii care încercau să treacă de strâmtoarea Caribdis. În schimb, Caribda producea vârtejuri în aceeași strâmtoare. Singurul care a reușit să treacă de această strâmtoare a fost Ulise, cu prețul vieții a șase marinari care au fost mâncați de Scila.

Tragedia lui Sisif

Sisif conducea regatul Efira și înșelăciunile pe care le comitea, dar și orgoliul său erau cunoscute în acele vremuri. Se opunea zeilor greci pe care i-a păcălit, însă aceștia își pierdeau răbdarea cu ea. Astfel, la un moment dat, Zeus l-a condamnat să rostogolească o stâncă mare pe un deal. Când piatra atingea cel mai înalt punct, aceasta se rostogolea la vale, iar Sisif trebuia să o ia de la început. Aceasta a fost o pedeapsă pentru orgoliul lui Sisif, care considera că, din postura de simplu om, putea învinge zeii.

De asemenea, foarte cunoscută este și legenda lui Icar și Dedal. Cei doi au fost închiși de regele Minos într-un turn din Creta pentru a nu descoperi secretul Minotaurului. Dedal a adunat însă pene pe care le-a lipit cu ceară și a făcut două perechi de aripi, una pentru el și cealaltă pentru Icar.

Potrivit legendei, Dedal l-a avertizat pe Icar să nu se apropie prea mult de Soare deoarece ceara se va topi din cauza căldurii. Totuși, Icar nu a ținut cont de avertismentul tatălui său și s-a apropiat de Soare, aripile s-au topit, iar el a murit după ce a căzut în apa oceanului. Această legendă spune însă totul și despre orgolii și despre cum este bine să asculți de cei dragi. Ca multe legende grecești, și aceasta are astfel o povață.