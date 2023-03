Articol susținut de NewLaw Miercuri, 15 Martie 2023, 13:50

Smile Media

Lansată la începutul anului 2023, de către o echipă de avocați cu experiență, NewLaw.ro este prima platformă digitală de colaborare cu un avocat și, totodată, unul dintre puținele proiecte digitale de antreprenoriat juridic din România. Investiția financiară în crearea și lansarea platformei NewLaw.ro s-a ridicat la 50.000 euro.

Bogdan Ilie, avocat și fondator NewLaw.ro Foto: NewLaw.ro

Platforma NewLaw.ro, dezvoltată și implementată de avocatul Bogdan Ilie și colegii din echipa NDI Law, avocați cu peste 15 ani experiență în avocatură și servicii juridice, are scopul de a eficientiza relația client -avocat, prin facilitarea colaborării la distanță.

Astfel, platforma vine în sprijinul românilor și nu numai, care au nevoie de diverse servicii juridice furnizate de avocați indiferent de localizare. Platforma cuprinde avocați specializați în toate tipurile de servicii juridice printre care și Achiziții publice, Dreptul muncii, Dreptul Familiei, Drept Administrativ sau Drept fiscal și Drept Penalal afacerilor și este un suport pentru întreaga colaborare cu aceștia, de la schimb de oferte și contracte, până la administrarea documentelor pentru un proces.

„În România, practica avocaturii are puternice influențe tradiționaliste, credem că a venit timpul schimbării de paradigmă. Platforma NewLaw.ro respectă principiile filozofiei New Law de democratizare a avocaturii și are rolul de a simplifica relația avocat-client folosind resurse digitale adaptate prezentului. Platforma este un mediu de colaborare sigur, care păstrează istoricul interacțiunilor, documentația, versiunile de documente și tot ce au nevoie să știe atât clientul, cât și avocatul, despre o speță juridică sau un proces”, precizează Bogdan Ilie, avocat și fondator NewLaw.ro.

Investiții, impact și beneficii ale platformei

Investiția financiară s-a ridicat la 50.000 euro și include în principal, costuri cu configurarea platformei, durata implementării fiind de 12 luni. În forma sa actuală, platforma acoperă principalele servicii juridice solicitate, iar printre beneficii se numără garanția profesionalismului, costuri corecte și acoperire națională. Practic, prin platforma NewLaw.ro, colaborarea eficientă cu avocați specializați este posibilă indiferent de zona geografică.

Dacă din punctul de vedere al clienților principale avantaje sunt de simplificare a relației avocat-client și eficientizare din punct de vedere timp, disponibilitate și costuri, în ceea ce privește avocații colaboratori, folosirea platformei NewLaw.ro reprezintă pentru aceștia o sursă suplimentară de venituri.

Atât pentru clienți, cât și pentru avocați, utilizarea platformei NewLaw.ro este gratuită. Clienții plătesc exclusiv serviciile juridice de care beneficiază, iar avocații colaboratori un procent din onorariul solicitat și achitat de către clienți, care acoperă suportul activ oferit de echipa de avocați parteneră a platformei NewLaw.ro.

Aplicarea principiilor filozofiei NewLaw presupune utilizarea tehnologiei pentru dinamizarea relației dintre avocat și client. Platforma NewLaw.ro este o punte de legătură între client și avocat, indiferent de localizarea lor în România. Avocații colaboratori sunt atent selectați, sunt avocați cu experiență, capabili să îmbine cunoștințele juridice cu practica de afaceri și beneficiază de suportul permanent al echipei NDI Law pentru soluționarea situațiilor juridice ridicate de clienți.

„Platforma este foarte ușor de folosit și intuitivă. Practic, dacă clientul are nevoie de un avocat în Iași, de exemplu, intră pe platformă, își prezintă pe scurt situația, selectează serviciul sau aria de expertiză, județul, orașul. În funcție de criteriile introduse, clientului îi este repartizat un avocat specializat conform nevoii sale, în zona geografică de referință. Relația lor de afaceri este apoi realizată prin intermediul platformei, ceea ce oferă transparență și optimizare. Astfel, clientul are garanția unui preț corect și a unor servicii profesioniste, iar avocatul are acces la o sursă suplimentară de venit și clienți. Toți colaboratorii noștri trec printr-un proces de onboarding foarte riguros iar pe parcurs conlucrăm în strânsă legătură, pentru a ne asigura că serviciul juridic livrat este la un nivel de înalt profesionalism”, a mai precizat Bogdan Ilie.

Articol susținut de NewLaw