Automatizarea caselor de marcat din supermarketuri este o abordare discriminatorie, pentru că ar fi trebuit să se ia în calcul prezenţa la cumpărături şi a consumatorilor în vârstă, nefamiliarizaţi cu toate diligenţele pentru a-şi scana singuri cumpărăturile, a declarat, luni, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, într-o dezbatere de specialitate.

Case self-checkout Foto: DreamsTime

"Nu cred că alegerea are legătură neapărat cu a-ţi scana singur produsele. Cred, în acelaşi timp, că această automatizare ar fi trebuit să ia în calcul prezenţa la cumpărături a consumatorilor în etate, în vârstă, nefamiliarizaţi cu toate diligenţele de a-şi scana şi a-şi marca singuri cumpărăturile. Or, la acest moment, cred că este o abordare discriminatorie din această perspectivă, dar, din discuţiile purtate cu o parte dintre reprezentanţii operatorilor economici ce implementează acest sistem, am înţeles, lucru pe care îl vom şi verifica, că aceste case beneficiază, totuşi, de o asistenţă din partea personalului angajat al operatorului economic. Cred că este imperios necesară păstrarea caselor asistate direct de casier, tocmai pentru a putea răspunde întrebărilor consumatorilor legat de o anumită cantitate, calitate sau orice altă informaţie ar avea nevoie legat de produsele achiziţionate", a afirmat Constantinescu, citat de Agerpres.

Declarațiile șefului ANPC vin în contextul discuțiile privind renunțarea la casieri în favoarea caselor self pay.

Totul a pornit de la o postare a lui Marian Godină privind un boicot al retailerului Auchan din acest motiv.

Postarea lui Godină a provocat emoție și s-a viralizat în online. PSD a intrat și el în horă și a anunțat un proiect de lege prin care să fie taxate casele de marcat de tip self-pay, fără casieri, din supermarketuri, care ar putea plăti pentru fiecare device unde clientul își scanează singur produsele o taxă la nivelul unui salariu minim pe economie. Social-democraţii ar lua în calcul şi introducerea de bonusuri pentru cei care folosesc astfel de sisteme, prin restituirea la casă a unui procent din suma cheltuită.

Auchan anunțase în urmă cu două săptămâni decizia de a trece până în 2025 la un sistem 100% self check-out pentru clienți. Mai mult, în privința casierilor, compania anunțase că actualii casieri vor fi reconvertiți profesional în consilieri pentru clienți.