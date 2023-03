De Bine - proiect Banca Transilvania Luni, 13 Martie 2023, 09:52

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie, a devenit proprietara unei clinici de aproximativ 700.000 euro după ce, în 2008, a ajuns din greșeală la alt cabinet decât cel unde trebuia să ofere consultații și a realizat că trebuie să își înceapă drumul în sistemul de sănătate privat. În cadrul noului episod al proiectului “De Bine”, demarat de Banca Transilvania, aflăm cum nevoia de reformare a sistemului sanitar public și dorința sa de a avea cele mai bune echipamente medicale disponibile pentru pacienții săi au făcut-o să își dorească mai mult.

Prof. Dr. Dana Stoian Foto: Banca Transilvania

Reporter: Doamna profesor doctor Dana Stoian, aș vrea să vă întreb dacă, atunci în vara lui 2008, v-ați fi imaginat sau v-ați imaginat că veți deține un asemenea loc?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Sinceră să fiu, și da, și nu. Mi-am imaginat că trebuie să am un loc după sufletul meu, după dorințele mele, după nevoile mele profesionale. Sunt endocrinolog, specialitatea mea este o specialitate mică, de nișă, nu este o specialitate care să incumbe nevoia unui spital sau un număr mare de paturi.

Reporter: Ce s-a întâmplat în ziua aceea, cum de ați încurcat destinațiile?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Cred că pur și simplu eram prea gânditoare la diverse, era momentul în care mergeam aproape zilnic, în două locuri diferite din cele patru la care funcționam și mi-am spus “ce ar fi să încerc să fac lucrurile altfel”. Nu la parter de bloc, nu în garaj, nu într-un spațiu, să zicem, mai mult sau mai puțin impropriu. Și a fost primul cabinet într-o astfel de clădire cu foarte mulți pereți de sticlă și foarte puțini pereți opaci. Și mi-am deschis primul cabinet care avea o dotare minimală cu un ecograf.

Reporter: De ce anume are nevoie sistemul sanitar public ca să ofere ce oferiți dumneavoastră în clinică? În afară de investiții, care este cel mai ușor răspuns.

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Cred că cel mai mare dușman al sistemului de stat în general și al României în și mai general “Este bine și așa”. Cred că asta e cea mai mare problemă.

Reporter: Și de fapt, probabil din cauza asta v-ați și rupt, pentru că nu mai era bine așa.

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: M-am rupt pentru că nu mai era bine și așa pentru că am învățat și mult timp în locul unde m-am format, și ce este bine să faci, dar și ce este bine să nu faci. Și cum să nu faci. Și pentru că mi-am dorit altceva. Pentru ca am vrut să am cel mai bun ecograf, pentru că am vrut să am cel mai bun elastograf, pentru că am vrut să am densitate osoasă la îndemână instant, nu în altă zi, cu altă programare, să vorbești cu altcineva. Pentru că am vrut altceva.

Reporter: De ce credeți că sistemul de stat se reformează atât de greu? E clar că a avut o reformă, totuși e foarte greu de urnit din ale lui.

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Pentru că am senzația, mai ales spitalele mari, că sunt ca și un organism, ca și o entitate care ființează în virtutea inerției. Eu cred că nu avem o linie, un plan foarte bine pus la punct. Și dacă îl avem, ceva se întâmplă undeva pe parcurs în sfera politicului și planul este deturnat și redirecționat poate pe o direcție care pare justificată la momentul respectiv, dar cred că și de aici e foarte greu de urnit. Și sunt anumite metehne vechi care probabil că vor muri odată cu generația care practică aceste metehne.

Reporter: Care ați simțit că este cea mai mare satisfacție de când ați deschis clinica? Când ați știu că “da, am făcut bine, e clar că ăsta e drumul”?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Când numărul de pacienți a început să crească.

Reporter: V-ați gândit o secundă că nu o să aveți suficienți pacienți ca să țineți clinică?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Sincer, nu. Nu m-am temut pentru că… când am intrat… pe când lucram în cele patru locuri eram dintre primii care lucrau în privat, că așa a fost perioada respectivă.

Reporter: Și dacă ar fi să definiți sistemul sanitar într-un cuvânt, care ar fi cuvântul?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Cred că este o… scară fără sfârșit.

Reporter: Care urcă sau care coboară?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Care urcă, categoric. Care urcă, categoric urcă. Categoric, deci... cum era pe vremuri când eram noi studenți în spitale și cum este acum, din toate punctele de vedere, care definitiv, categoric, urcă.

Reporter: Cum facem România bine?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Cu bun simț.

Reporter: M-aș opri la “bun simț”, ce înseamnă asta?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Pentru cine este credincios, că este o entitate deasupra, care indiferent ce faci vede și care din punctul meu de vedere tot ce faci pe lumea asta se plătește. Bun simț înseamnă că dacă am o analiză să nu o mai repet de patru ori, dar “dacă nu e bine”, “ că cred...”, “că nu cred...”. Să încerc să folosesc ce am, să nu fac pradă din materialele sanitare care sunt enorm de multe. Din detergenții care sunt peste tot. Să am un pic de grijă să mă port la spital cu lucrurile pe care le am acolo ca și cum aș fi la mine. Deci la mine pun la gâtul pacientului o foaie de hârtie, nu pun zece. Strâng, adun, sunt atentă, ca la noi acasă. Nu las becul aprins zi-noapte dacă nu trebuie. Îl sting. Toate astea adunate, pentru mine asta înseamnă din perspectiva sistemului sanitar bun simț. Și să nu uit, bun simț înseamnă și cum vorbești cu pacientul și cum te porți cu pacientul. Trebuie să fii corect, nici mieros, dar nici gomos.

Reporter: Ați avut un moment în care v-ați temut sau v-ați simțit nesingură de când ați deschis cabinetul/clinica?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Permanent. Pentru că oricare dintre noi este sortit greșelii, numai cine nu muncește nu greșește. Și responsabilitatea când ești singur în privat este mult mai mare decât atunci când ești sub umbrela spitalului, unde se disipează orice fel de responsabilitate pentru o treabă comună. Permanent.

Reporter: Aș vrea să vă întorc în 2008 și să fiu în spatele dumneavoastră și să vă îndrum pe drumul corect, spre cabinetul unde trebuia să ajungeți. Unde credeți că ați fi fost astăzi dacă ați fi ajuns în cabinetul unde ar fi trebuit să fiți atunci?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Tot aici, pentru că cred că a fost o conjunctură. Atunci m-am hotărât la modul declic, dar tot aici aș fi fost.

Reporter: Și ca un gând de final, dacă ar fi să o luați de la capăt, ce ați face?

Prof. Dr. Dana Stoian, medic primar endocrinologie: Același lucru, dar mai repede.

Prof. Dr. Dana Stoian este medic primar endocrinologie și doctor în medicină cu multiple specializări și supraspecializări: nutritive, densiometrie clinică, medicina sexualității. Este profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara.

Deține Centrul Medical DR. D – un centru de monospecialitate care oferă servicii complexe şi complete legate de patologia endocrin-metabolică la adulți și la copii. Este membru în toate societățile de profil din România, Europa & America și a Centrului de excelență în ecografie în cadrul WFUMB și a EFSUMB.

